Campanha Viva o Carnaval reforça atuação do Fecomércio em Minas

Peças de comunicação pensadas para reproduzir o jeitinho acolhedor dos mineiros (foto: Fecomércio MG/Divulgação)





Após dois longos anos de pandemia do coronavírus, finalmente os mineiros puderam celebrar a festa tão esperada do estado: o Carnaval. Para reforçar o sentimento de retomada e retorno, o Sistema Fecomércio MG, além de fomentar a festa com o patrocínio e a distribuição de mais de 5 mil kits de guarda sol, bonés e cartilhas em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte e Belotur.





COMPROMISSO Sob a gerência e iniciativa de Lucas Couto (Fumec e Atlético Mineiro), que assumiu o setor de comunicação e marketing da Fecomércio MG em novembro de 2022, a equipe desenvolveu a campanha Viva o Carnaval. Onde, além de celebrar o retorno de uma das maiores festas do país, também incentivou a população local e os turistas que vieram a Minas Gerais a viver intensa e ativamente os dias de folia, com muita diversão, alegria e celebração. “Aproveitamos a oportunidade para destacarmos o compromisso do Sistema Fecomércio MG com a diversidade, inclusão e o desenvolvimento do comércio mineiro”, pontua.





MÍDIAS O tema Viva o Carnaval foi trabalhado na TV, rádio, busdoor, redes sociais, bem como mídias no Aeroporto do Confins e no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. Tudo foi muito bem pensado para receber os turistas com alegria, receptividade e o jeitinho acolhedor que só o mineiro tem. “Os veículos selecionados para a distribuição da campanha foram escolhidos de forma a fortalecer a presença e atividade do Sistema Fecomércio MG no estado, além do reforço de marca, uma vez que estes são poderosas ferramentas de comunicação, alcançando milhares, e por que não dizer, milhões de pessoas diariamente. E criar conhecimento de marca e conexão entre o Sistema e a população geral, mostrando que para além dos sindicatos e empresários, o Sistema foi feito para todos, sem distinção”, acrescenta.





ATUAÇÃO E BENEFÍCIOS O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais atuam desde a década de 1950, fornece suporte ao setor do comércio de bens, serviços e turismo, com a criação de programas educacionais e culturais, além de serviços de saúde, ações de combate às desigualdades sociais, entre outros. Além disso, o Sistema é fundamental para o desenvolvimento do comércio de Minas Gerais. Com os seus serviços, a entidade contribui para a modernização e inovação do setor de comércio de bens, serviços e turismo e para a criação de novos postos de trabalho, bem como promover integração entre os diversos setores do comércio, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.