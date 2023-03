Campanhas e ações de marketing "adoçam" o bolso do consumidor

Novos lançamentos, mudanças nas embalagens e até alteração nos ingredientes para atrair mais consumidores (foto: Divulgação )



O mercado vai precisar de muito empenho para realizar a expectativa de vendas nesta Páscoa. A data - 9 de abril - se aproxima, as vitrines já estão repletas de opções, mas os consumidores ainda estão na defensiva. Esse comportamento reforça a pesquisa elaborada pelo Núcleo de Inteligência & Pesquisa da Fecomércio MG. Os dados apontam previsão de ligeira queda nas vendas em relação ao passado, 43,1%, o que representa redução de 4,7 ponto percentual. Entre as empresas, porém, 38,4% com influência no segmento, a expectativa é de que as vendas sejam melhores este ano que no ano passado, enquanto 28,2% esperam resultados semelhantes e 23,1% demonstram pessimismo.





INVESTIMENTO EM MíDIA Fatores como o endividamento das famílias, inflação e taxa alta de juros, por exemplo, podem impactar negativamente as vendas. Por isso, para as empresas que trabalham diretamente com produtos da Páscoa e o comércio varejista, é imprescindível desenvolver campanhas e promover boas ações de marketing, para alcançar esses consumidores. A pesquisa da Fecomércio MG, por exemplo, indica que cerca de 28,7% das empresas consultadas pretendem fazer promoções e liquidações, 8,8% preferem investir em propagandas. No varejo, contudo, 36,1% das lojas optam por não adotar qualquer ação para impulsionar suas vendas, apostando apenas na sazonalidade e nos atributos dos produtos.

NOVIDADES Além de intensificar a comunicação, realizar ações mais focadas no consumidor, tanto para lojas físicas e no e-commerce, a grandes marcas estão apostando nos lançamentos. De acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), estão registrados 440 itens pelas empresas associadas à entidade para o período, sendo 163 lançamentos, que incluem novas parcerias, ingredientes, formatos, sabores e combinações de produtos.





VARIEDADE E EMBALAGENS As grandes fabricantes estão com portfólio capaz de atender aos paladares e bolsos diversos. E, além de ovos de Páscoa tradicionais, já estão no mercado produtos de chocolate com diferentes intensidades, uma forma de variar também os preços com a redução dos ingredientes que mais pesam no produto. Por exemplo, produtos ao leite com diferentes percentuais de cacau, branco, mesclado. Tudo muito bem embalado, para que qualquer produto, independente de tamanho, seja visto como um presente.





APELO EMOCIONAL A ala mais otimista do comércio, busca motivos no abrandamento da pandemia e na confiança do próprio consumidor. Na pesquisa da Fecomércio MG, são 60,2% de otimistas/esperançosos, 28,9% que acreditam na melhora das vendas pelo abrandamento da pandemia e, 13,3%, enxergam o consumidor mais confiante nesse período. Os comerciantes estão mais confiantes em relação ao ano passado, com aumento de 28 pontos percentuais em suas expectativas para o período da Páscoa. No ano anterior, eles acreditavam que o valor emocional da data seria o principal fator para impulsionar suas vendas, representando 47,9% de suas expectativas, enquanto neste ano essa porcentagem caiu para apenas 9,6%.





EM CIMA DA HORA E dentro da tradição do brasileiro, os consumidores de ovos de Páscoa, chocolates e produtos ligados à época - caixas de bombons, peixes e pães, entre outros -preferem realizar as compras mais próximo da Páscoa, em especial, na semana que a antecede. Com isso, os consumidores estão atentos às possíveis variações de preços, utilizando ferramentas eletrônicas para acompanhando em tempo real das ações das marcas e dos comerciantes.

Enfim, apesar da melhoria observada no mercado de trabalho, com a queda na taxa de desemprego nos últimos meses, os lojistas estão preocupados. Mas enquanto a inflação não arrefece no país é bom intensificar as campanhas publicitárias para não deixar os consumidores se esquecerem da data. Uma das estratégias dos consumidores já observada no mercado é a redução na compra de itens. Assim, ao menos, eles podem manter um padrão mínimo de consumo e manter a tradicional neste período mais doce do ano.