Clima de celebração

Uma garota de cabelos encaracolados, olhos atentos, apreciadora do belo, que sonhava em trabalhar com moda e, ainda na faculdade, já tinha se direcionado por esse caminho. De lá muita coisa mudou no status de Bárbara Maciel Lopes e, se há algo interessante nessa trajetória é que, além de encontrar seu próprio caminho, encontrou também um nicho de mercado representado por mulheres que curtem seu estilo e estética.

Neste ano, a B.Bouclé – B de Bárbara, Bouclé de cacheados – está completando 10 anos comprovando que há, sim, espaço para o diferente, para o fora da curva, para a autoralidade no fashion. A marca não é a primeira que a estilista lançou – antes havia comandado a Chicletes com Guaraná –, mas é ela que sintetiza a personificação do seu sonho.

Os materiais usados vão do tricô ao náilon, passando pelos naturais e metálicos (foto: Márcio Rodrigues/Divulgação)

Quando entrou nesse segundo ciclo, o que a estilista queria era uma casinha aconchegante, no bairro do Prado, que lembrasse casa da avó, para montar um showroom. Quem entra no espaço, na esquina da rua Esmeraldas, consegue perceber claramente que seu ideal está presente nos mínimos detalhes – do mobiliário, como a linda cristaleira em vidro com pés palito, passando por outros objetos antigos e memórias afetivas, tudo diz muito sobre a moça de cabelos anelados.

Tem muita opção bacana para uso em diversas ocasiões, como vestidos, calças, jaquetas e casacos versáteis (foto: Márcio Rodrigues/Divulgação)

Voltando no tempo, Bárbara acredita que o apreço pelo passado vem de longe, da infância em Caratinga pontuada pelo encantamento por coisas de outras épocas, particularmente roupas: “Eu tinha uma fascinação por tecidos, brechós, luvas, camisolas antigas. Por outro lado, sempre fui cercada de mulheres, minha mãe é empresária. Então, além do universo poético, comecei a entender muito cedo a dimensão do eu poderia ser”.

Malha off white ou preta (foto: Márcio Rodrigues/Divulgação)

Como toda boa casa de avó, no showroom da B.Bouclé não falta uma mesa sempre posta com bolo e biscoito para acompanhar o cafezinho. É quase um ritual: todos os que chegam ali, seja para um dedo de prosa ou para comprar as coleções, se assentam para se alimentarem, darem uma pausa do trabalho. “É um momento de conversa, de encontro, prezo muito o convívio com as pessoas”, pontua Bárbara.

Os clientes que entram nesse universo também sabem muito bem o que estão buscando: roupas com propostas diferenciadas, peças com uma certa personalidade. Se é impossível não se atrelar aos highlighs de cada estação, a B.Bouclé tem bastante coragem para fugir da mesmice. “Temos o cuidado de preservar a essência da marca”, garante a estilista.

Brincadeiras com modelagens, volumetria e assimetrias, uma pitada de teatralidade, agora com menos intensidade, e uma boa veia poética fazem parte do seu DNA. Quem veste? Uma mulher descolada, que sabe quem ela é, que conhece o seu estilo. “Sempre quis fazer algo com que me identificasse. A B.Bouclé é uma representação do que acredito e do que gosto”, explica Bárbara.

Na função de coordenadora de estilo, conta com uma equipe afinada que dá o tom de cada coleção. Giorgi Phillip está com ela há muito tempo, é um fiel escudeiro, e já assimilou todos os atributos da marca. Foi ele, inclusive, que a atentou para o aniversário de dez anos. “Não tinha atinado, não sou de contar o tempo, mas, certamente, vamos fazer algo para comemorar, contar nossa trajetória, falar dessa permanência no mercado. Vamos provocar um buzz no mercado”, promete.

A outra colaboradora é Claudinha Pimenta, que faz a terceira coleção na casa. Além de acrescentar sua grande experiência ao estilo, trouxe um pouco de tempero comercial ao trabalho, ampliando, assim, o nicho de ofertas para um público mais diversificado. “A roupa é feminina, confortável, atemporal e, agora, oferece uma situação de uso maior”, ressalta.

A campanha de inverno 2023 ganhou um tom de celebração no styling proposto por Mariana Sucupira, com direito a adorno na cabeça da modelo Beatriz Grander. As fotos são assinadas por Márcio Rodrigues. O legado de criadores icônicos, como Issey Miyake, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, entre outros, é referência para a criação de peças, mas sempre dentro da ótica da B.Bouclé.

A escolha do tema certamente trouxe um resultado mais sofisticado e moderno. A coleção tem algumas estrelas, como o trench coat com plissado na linha das costas, ou o vestido de um ombro só, com plissado largo em três cores, inspirado em Miyake. Uma pitadinha do estilo Chanel aparece na malha off white ou preta com botões dourados. Os fios metalizados são influência de Saint Laurent.

A alfaiataria continua forte na marca, é um elemento recorrente que enfatiza o clássico e, consequentemente, o atemporal. Os materiais usados vão do tricô ao náilon, passando pelos naturais e metálicos. Tem muita opção bacana para uso em diversas ocasiões, como vestidos, calças, jaquetas e casacos versáteis, a funcionalidade está presente em quase todos os itens. E tudo ficou tão redondo, com uma cartela tão precisa que, desta vez, nem se pensou na criação de estampas exclusivas.

Quando ainda era aluna do curso de moda da UNA, Bárbara Maciel já estava atuando no mercado ao lado de uma sócia, Louise,com a marca Chicletes com Guaraná. E desde então manifestava uma inquietação contra o establishment acrescentando à sua veia poética uma vocação para o artesanal.

Casinhas de abelha, aplicação de flores e fuxicos, roupas mais teatrais, volumes avantajados, mix de estampas, marcavam presença nas coleções que propunha. A marca evoluiu, desfilou várias vezes no line up do Minas Trend, ganhou visibilidade. Em determinado momento, Bárbara e Louise chegaram a abrir um bar/loja com o mesmo nome, no bairro de Lourdes, que agitou a cidade.

Com o fim da sociedade, houve uma mudança de rota e a possibilidade de se criar uma outra empresa. Assim que nasceu a B.Bouclé: nova marca, novo sócio, novo sonho. “Com o Carlo...., grande amigo e companheiro, começamos uma história diferente. Eu aprendi muito sobre muitas coisas, estava mais madura e sabia exatamente o que desejava”.

Foi aí que surgiu a casa dos anos 1940, no Prado, do jeito que ela sonhava. E o arquiteto Marcos Nobre elaborou o projeto que, nesses anos todos, não mudou em nada, a não ser por uma obra na garagem, agora transformada em um outlet. “Como crescemos, tivemos que alugar um espaço defronte, onde funciona o chão de fábrica”, conta. Quando julho chegar, será o momento de bater palmas para um projeto que está indo de vento em popa!