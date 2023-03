Bem-vinda, maioridade

Strass (foto: WEBER PÁDUA/DIVULGAÇÃO)







Identidade visual repaginada, showroom reestruturado e plano de expansão traçado. Os 18 anos chegam para a Strass como um divisor de águas. Como quem conquista a maioridade, a marca sediada em Belo Horizonte aproveita a data para se reposicionar no mercado e sair em busca de novas oportunidades. A mais recente coleção, batizada de Anos Luz, reflete o amadurecimento do trabalho.

Strass (foto: WEBER PÁDUA/DIVULGAÇÃO)

“A Strass se solidifica cada vez mais, mostrando sua força com novo layout e nova estrutura, ao mesmo tempo em que traz um frescor para esse novo momento”, aponta Ana Paula Baptista, que realizou o sonho de fazer roupas diferentes do comum ao lado do marido, o economista Breno Lobato. Até então, o casal trabalhava na moda com representação.

Strass (foto: WEBER PÁDUA/DIVULGAÇÃO)

Esse combo de mudanças foi pensado para sinalizar que a marca está pronta para abocanhar uma fatia mais larga do mercado. Com foco no atacado, já chegou a mais de 500 pontos de vendas, de Norte a Sul do Brasil, e projeta crescer mais. “Queremos abrir novas portas, mas também estar com clientes que sejam parceiros e valorizem o produto de altíssima qualidade que têm em mãos”, explica a diretora de estilo, que não descarta a possibilidade de expansão para fora do Brasil.

Não por acaso, a coleção que celebra este momento se chama Anos Luz. O nome faz referência à distância percorrida até chegar aqui e também traz para a festa muito brilho, algo que tem a ver com o início da história. Quando decidiu trocar psicologia por moda, Ana Paula se lembrou da presilha de strass que havia ganhado da mãe na infância e que a fazia se sentir deslumbrante em um passe de “mágica”.

“Este momento está sendo muito vibrante. Todo mundo se revigorou e isso se refletiu na coleção. É uma das mais lindas que já criamos”, opina a diretora de estilo.

Prepare-se para uma explosão de brilho. O paetê chega com tudo e mostra sua exuberância em peças únicas, com destaque para o macacão de decote cruzado. Os tecidos metalizados também entram para iluminar o visual. De tão fluidos, modelam vestidos longos esvoaçantes e conseguem entregar o conforto da malha. Outro recurso brilhante são as franjas de strass, que enfeitam os bolsos de camisas de algodão e as barras das mangas de vestidos curtos de festa.

O inverno dá sua cara com o tweed, que já virou sucesso nos primeiros dias de lançamento. A marca aposta em peças de alfaiataria com detalhes que não são para passar despercebidos e garantem dias de frios com muito estilo. A começar pelas cores. Além da dupla preto e branco, que é um clássico, a padronagem se moderniza com a mistura de rosa e verde. Esses mesmos tons “elétricos” ajudam a levar mais luminosidade para o guarda-roupa.

Passando para a modelagem, o blazer de tweed foge do comum com barra assimétrica e botões envernizados e cravejados de strass, que funcionam como pontos de luz. Já o casaco, um pouco mais comprido, tem todo o seu contorno desfiado.





MACACÃO Faça chuva ou faça sol, toda coleção tem que ter macacão. Ana Paula lembra que começou a desenhar a peça quando ainda não despertava tanto desejo e viu, com o tempo, ela se tornar item quase obrigatório no guarda-roupa feminino.

Os modelos são tão diversos quanto suas possibilidades de uso. Vão desde os glamourosos de paetê ajustados ao corpo até os utilitários em linho cheios de bolsos, que não deixam de ser femininos nos detalhes. Entre eles, faixa para marcar a cintura, renda e vieses em cor diferente. No meio do caminho, encontramos os amados macacões com babados, recortes na cintura e decote de um ombro só.

O jeans entra para complementar o mix da coleção. “Lançamos uma única calça jeans para a coleção inteira, mas é um modelo coringa”, avisa Ana Paula. A marca propõe o uso da modelagem mom (mamãe em inglês), chamada assim por ter corte reto, cultura alta e não ficar colada ao corpo. Pensada para ser bem básica, pode combinar com uma frente única metalizada, uma camisa ou um blazer.

No site, a marca faz vendas pelo varejo, inclusive da coleção atual, e vê crescer a demanda, principalmente pós-pandemia. Há planos de abrir loja física para atender o consumidor.