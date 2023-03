Publicidade retrata conquistas das mulheres na sociedade

Lançamento da campanha do governo reuniu nove das 11 ministras do atual governo (foto: Divulgação )



O Dia Internacional da Mulher é comemorado no próximo dia 8 de março. As origens da celebração vêm das primeiras passeatas das mulheres de 1909, em Nova York. Na Rússia, em 1917, milhares de mulheres foram às ruas contra a fome e a guerra. Teria sido aí o pontapé inicial para a revolução russa e para o Dia Internacional da Mulher. O protesto aconteceu em 23 de fevereiro pelo antigo calendário russo - 8 de março no calendário gregoriano, que os soviéticos adotariam em 1918 e é utilizado pela maioria dos países do mundo hoje.





SIMBOLISMO DO GOVERNO Muita coisa mudou e foi este o sentimento que o Governo Federal quis passar na apresentação oficial de sua campanha. Nove das 11 ministras do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram com a socióloga e primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e as presidentes dos bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, respectivamente Tarciana Medeiros e Rita Serrano, no lançamento da campanha do Dia Internacional das Mulheres.

O evento, no Palácio do Planalto, marcado pela ênfase na representatividade, transversalidade e combate à misoginia e racismo, contou com a participação de Cida Gonçalves (Mulheres), Margareth Menezes (Cultura), Anielle Franco (Igualdade Racial), Ana Moser (Esportes), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Marina Silva (Meio Ambiente), Simone Tebet (Planejamento), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Nísia Trindade (Saúde).

HISTÓRIA Muita coisa mudou até os tempos atuais. A data foi oficializada em 1975, ano que a ONU intitulou de "Ano Internacional da Mulher" para lembrar suas conquistas políticas e sociais, e ao longo do tempo a data ganhou "aspectos comerciais", em vários lugares do mundo. Ainda falta muito para que as mulheres alcancem seus direitos plenos. Mas a publicidade registra momentos sobre como as mulheres foram e são representadas no contexto do marketing e do consumo.





MISOGENIA Entre os anos 50 e 60, as mulheres eram representadas nas propagandas como frágeis, submissas, incapazes e até inferiores. Como exemplo, um comercial de uma famosa marca de carro com o para-choque amassado mostrava o seguinte texto de conteúdo tão misógino, que seria impensável nos dias de hoje: "Mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. […] Caso a sua mulher venha a bater em algo com seu carro, isso não lhe custará muito".





OBJETO SEXUAL Nas de 80 e 90, as mulheres, na maioria das vezes, eram exploradas como objetos sexuais, especialmente nos comerciais da indústria cervejeira. O mais contraditório é que já faz alguns anos que as mulheres se tornaram consumidoras de cerveja. Uma pesquisa recente da Kantar, de 2021, mostrou que a participação das mulheres no consumo de cervejas subiu de 14,5% para 21,2% em locais públicos, e de 14,3% para 18,3% em casa de familiares e amigos. Porém, apenas recentemente parece que as empresas "acordaram" e começaram a colocar a mulher em suas peças publicitárias como consumidoras, e não mais como objeto sexual.





FIM DO PHOTOSHOP Outra mudança que podemos notar nos últimos anos é a representação da mulher por parte da indústria cosmética. As marcas utilizavam apenas mulheres jovens, magras, brancas - inclusive muitas vezes com corpos irreais manipulados por Photoshop. Isso gerava estereótipos que frustravam meninas, adolescentes e mulheres adultas na corrida imposta pela indústria da beleza.

Finalmente, nos dias de atuais, as marcas usam as mulheres de forma mais natural possível, para que ela se veja representada. Mulheres das mais diversas etnias, com diferentes formatos de corpos e de variadas idades estrelam comerciais de todos os tipos e produtos. Porém, sabe-se que a caminhada é longa até que se atinja equidade no universo publicitário. Por isso, ao longo do "Mês das Mulheres", as manifestações mais interessantes serão registradas aqui, para expressar a evolução na indústria da comunicação em relação as mulheres. Afinal, elas merecem!