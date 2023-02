Páscoa abre desfile de novidades e espera adoçar o caixa do varejo

O cenário nas lojas especializadas e nos supermercados já anunciam que a Páscoa está chegando (foto: Arquivo/DA Press)



Depois do ritmo frenético do Carnaval, as máscaras, confetes e serpentinas cedem lugar para os apaixonantes símbolos da Páscoa. A data é comemorada no dia 9 de abril, mas o novo cenário começa a tomar conta das vitrines dos shoppings e prateleiras das lojas especializadas e supermercados. Este ano, sem a restrição da pandemia, a expectativa é de faturamento superior aos anos anteriores, apesar do elevado preço dos produtos que compõem a cadeia de produção dos tradicionais ovos da Páscoa. Em 2022, o faturamento foi de 6,5 bilhões de reais, o que representou crescimento de 8,8% em relação ao ano anterior. Esse mesmo crescimento percentual foi registrado nas vendas online, o que mostra que varejo e indústria precisam usar estratégias de divulgação em todos as mídias, para alcançar o máximo de consumidores possíveis.





FATURAMENTO A região com maior faturamento no ano passado, segundo levantamento da Lett, empresa pertencente ao grupo Neogrid, especialista em Trade Marketing Digital, foi a Sudeste, responsável por 56,9% da receita, com R$3,7 bi e crescimento de 4,4% em relação a 2021. Já a categoria com maior crescimento foi a de bombonieres, que ampliou os lucros em 137,3% em relação a 2021. E mesmo ainda sob efeitos da pandemia, o ano de 2022 registrou aumento de mais de 300% no valor médio de compra de chocolates em relação a 2021. As marcas mais lembradas foram a Nestlé e Garoto, que pertencem ao mesmo grupo.

PERSONAGENS Para o consumidor pode até parecer cedo demais, ainda mais pelos efeitos do Carnaval. Mas as marcas não podem "dormir no ponto" e já começam as campanhas para escoar toda a produção programada. A Garoto, por exemplo, pretende produzir cerca de 2 milhões de ovos de chocolate a mais do que em 2022. Para isso, ampliou o quadro de funcionários com 400 novos colaboradores. Já a Arcor, especializada em itens das categorias de chocolates, guloseimas e biscoitos, também prepara seus lançamentos. A multinacional aposta em produtos licenciados, aqueles ovos que incluem marcas e personagens famosos, que estão entre os preferidos do público jovem.





GOURMET O termo se tornou mais popular nos últimos anos. Mas trata-se dos ovos ou produtos de chocolates alternativos, voltando para o público de menor poder aquisitivo. Mas um público que não pode ser dispensado, pois é uma tendência crescente para a páscoa 2023. Os ovos de colher, por exemplo, devem se manter firmes nesta páscoa. E para tornar esses itens mais atraentes para os consumidores, uma boa tática é investir em embalagens personalizadas. Tudo para agregar mais valor ao produto.





VALOR AGREGADO Para o mercado, a Páscoa é o quarto melhor evento do ano. E impacta também no setor de trabalho, gerando empregos temporários diretos e indiretos. Adotar estratégias de divulgação e promoção dos produtos pode fazer a diferença. Uma das mais consagradas é a "exposição casada" de produtos. Nesse processo, os comerciais sempre oferecem aos consumidores pontos de reflexões sobre o tema, mostrando-lhe, no caso, que há muito mais a consumir na data do que apenas o ovo de Páscoa. Com isso, agregam-se produtos como vinhos, comidas típicas da semana santa, brinquedos e até joias. Tudo bem "embalada" nas propagandas e com o delicioso sabor de chocolate.





INVESTIMENTO EM MÍDIA As campanhas, que já estão nas mídias, principalmente das marcas gigantes do segmento, enfatizam o valor agregado para a ocasião. O crescimento do setor já no ano passado trouxe estímulo para as grandes marcas aumentarem o investimento em mídia. Como sempre, o público infantil é o mais visado. Porém, os pais que se preparem, porque alguns produtos do período estarão bem mais salgados. Nada de desespero, porque há sempre como adoçar, por um preço que cabe no bolso de cada consumidor, o Domingo de Páscoa.