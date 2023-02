Conforto que abraça

(foto: A Fê-Lis Divulgação)







A mineira Fernanda Elisa aprendeu a costurar com sua mãe, mas se inspirou na qualidade e elegância em sua tia-avó Edith Modas, que por anos teve um famoso ateliê na cidade. Atriz de formação, usou o que aprendeu sobre cor e efeito de luz e qualidade e detalhes nos cenários e figurinos, e aplicou na profissão que decidiu abraçar: estilista e empresária.

(foto: A Fê-Lis Divulgação)

Decidiu fazer moda, mas como toda artista, se rebelou contra os padrões do setor. Nada de ficar amarrada à obrigatoriedade de lançar coleções dentro do calendário das estações. A proposta da Fê-Lis (união dos dois nomes da proprietária) é uma moda atemporal, com tecidos naturais, focada no conforto aliado a elegância. Como ela mesmo explica:

(foto: A Fê-Lis Divulgação)

"A Fê-Lis não gera coleção. São criadas séries no decorrer do ano, e cada série é uma evolução da anterior. Nossa tendência é o atemporal – confortável – elegante, sem moda ditada. A série 2023 1.1, em especial, foi o início da observação de quem a veste. É a primeira série pós-pandemia, onde a criação foi direcionada pelas frases de clientes enviadas pós-compra ou pedido de compra durante esse período.”

(foto: A Fê-Lis Divulgação)

Fernanda Elisa explica que a série tem muito amor, cuidado, gentileza e afeto. “É uma Série Abraço de cada cliente que nos manteve vivos durante uma fase tão difícil para tantos.”

Criada pela mineira Fernanda Elisa, a Fê-Lis é uma marca que se orienta pela liberdade. E esse é o real sentido de uma roupa: valorizar a essência de quem a veste. Desde a sua criação, a marca vem consolidando seu lugar no cenário da moda brasileira.

Com produção feita à mão, peças com materiais 100% naturais como o algodão, o linho e a seda, a marca trabalha com tingimento artesanal e cria uma paleta única de cores. E é assim que se explicam: “A Fê-lis transmuta em suas roupas os valores inerentes à mulher cotidiana: a leveza entremeada à força, com versatilidade e elegância.” O resultado é uma modelagem autoral sofisticada, moderna e de alta qualidade, que prioriza a simplicidade, trazendo aconchego, elegância e conforto.

A Fê-Lis se inspira na mulher real, que transforma em humor e poesia as dificuldades da vida. A proposta da grife é, por meio do vestir, cobrir e revelar a potência da mulher de todo o dia que, apesar de tudo, pode (e deve) se sentir plena, confortável e 'fe-lis'.

HISTÓRIA Fernanda Elisa é sobrinha-neta de Edith Modas, que transgrediu em uma época em que muitos não tiveram coragem. Edith teve um ateliê que por muito tempo foi referência em qualidade e estilo em BH. “As raras vezes que fui no apartamento da minha tia-avó, quando era adolescente, me encantei com a alfaiataria das suas roupas”, relembra.

A jovem se formou em Artes Cênicas e fez estágio de iluminação com Telma Fernandes. “As cores e como ela as mixava para engrandecer o palco, era inspirador”. Depois teve a oportunidade de conhecer o trabalho do competente Raul Belém Machado, não só como estudante, mas já como atriz. “Seu trabalho encheu meus olhos com a maneira que ele acentuava a importância e qualidade dos detalhes em cada trabalho”.

Muito observadora, tudo isso foi moldando Fernanda, somado à vivencia com seu pai. “Ele é um homem maravilhoso, muito critico e detalhista com tudo que se refere aos meus feitos, e apesar de ter gostado do que tinha feito, dizia 'sempre pode ser melhor', isso me pontuou a transgredir.” Minha mãe, uma rainha, a gentileza em pessoa, é minha maior fã. Mostrava que éramos ótimas para criar e me ensinou cedo a manusear a tesoura, a agulha e a máquina Singer preta de pedal. Ainda criança eu já criava o próprio visual em cima das peças "da moda" que ela comprava para mim, e eu odiava usar sem mudar e colocar do meu jeito. Isso a aterrorizava, porque muitas vezes eu estragava a peça e ela tinha que arrumar. A Fê-Lis é um mix da minha história.”, conta com saudade.

“O DNA da marca é um vestir que não te sufoca, mas te abraça. Um vestir para você. A importância no toque com a pele, que transpira, respira sem apertos ou amarras. Que todo corpo é lindo e a regra você quem define. Você dita como usar e o estilo certo é o seu. A marca não é mais importante que a qualidade e o conforto no vestir, no se sentir bem. Existe sim costura de alfaiataria em malha, em roupa confortável, e que elegância e conforto andam juntos. As cores têm personalidade própria que surgem em cada tingimento. Não existe corpo errado e sim escolha errada. A nossa moda é trazer qualidade, leveza, elegância e muito conforto em vestir Fê-Lis para qualquer ocasião e em qualquer fase da vida, porque Fê-Lis é atemporal. Cada colaborador tem grande importância para gerar o que tanto acredito e que é cheio de energia e verdade”, conclui.