Melhores do esporte mineiro recebem Troféu Telê Santana

O esporte mineiro viveu mais uma noite de gala com a cerimônia de premiação do Troféu Telê Santana. O evento, realizado pela TV Alterosa, a exemplo do ano passado, foi transmitido ao vivo pelo canal do "Alterosa Esporte", no YouTube, com apresentação dos jornalistas Leopoldo Siqueira e Isabel Guimarães. O troféu homenageia o "Mestre Telê", referência para qualquer tema relacionado a princípios morais e valores éticos. O ex-treinador é a maior lenda do esporte mineiro e está entre as eternas celebridades mundiais. Por isso, o troféu que leva seu nome, ao longo de mais de duas décadas, tornou-se o prêmio mais cobiçado entre os desportistas.





SELEÇÃO O prêmio reconhece craques, desportistas, personalidades e instituições que brilharam nos campeonatos disputados na temporada de 2022 (Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro - Módulos I, II e da Segunda Divisão; Copa do Brasil e Taça Libertadores da América), respeitando valores que foram a marca do trabalho de Telê Santana: disciplina, comprometimento, entrega, superação e paixão pelo esporte. Os jogadores disputaram uma desejada vaga na Seleção do Troféu Telê Santana, que também premiou atletas mineiros de outras modalidades que brilharam no cenário nacional e internacional.





PATROCINADORES O Troféu Telê Santana é realizado pelo Alterosa Esporte /TV Alterosa, com promoção do Superesportes e Portal UAI, e contou com os seguintes patrocinadores: Amoeba, massinha de brincar, divertida e colorida, com distribuição BH Toys; e Gerdau: Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração





PARCEIROS Barba Azul; Pizza San Genaro; HZ Soluções; Mercograff; Top Food; Krug Bier e Carbokeg.





TRANSPARÊNCIA Todo o processo de seleção e votação foi acompanhado por auditores da Walter Heuer Auditores e Consultores Independentes, que garantiram a imparcialidade na apuração dos resultados a cada etapa.

VENCEDORES





GOLEIRO - Rafael Cabral (Cruzeiro)

LATERAL-DIREITO - Mariano (Atlético)

ZAGUEIRO - Eduardo Brock

e Lucas Oliveira (Cruzeiro)

LATERAL-ESQUERDO - Guilherme

Arana (Atlético)

VOLANTES - Allan (Atlético) e

Juninho (América)

MEIAS - Nacho e Zaracho (Atlético)

ATACANTES - Hulk (Atlético) e

Edu (pelo Cruzeiro)

REVELAÇÃO - Rubens (Atlético)

TÉCNICO - Paulo Pezzolano (Cruzeiro)

CRAQUE DO ANO - Hulk (Atlético)

DESTAQUE DO INTERIOR - Athletic Club - São João del-Rei

DESTAQUE ESPECIAL - Aline Pocahontas, de Belo Horizonte, campeã mundial de Jiu-Jitsu, em Abu Dhabi; bicampeã mundial, em São Paulo; campeã do European Kids, na Irlanda; campeã brasileira, em São Paulo.

DESTAQUE NACIONAL - Minas Tênis Clube campeão da Superliga Nacional

de Vôlei Feminino

DESTAQUE NACIONAL - Cruzeiro - campeão da Superliga Masculina de Vôlei

DESTAQUE NACIONAL - Cruzeiro - campeão da Série B do Campeonato Brasileiro

HOMENAGEM ESPECIAL - Jair Bala, representante do América na Bancada Democrática do Alterosa Esporte, falecido em dezembro de 2022