Variedade de estilos

Depois da polêmica causada por Schiaparelli na Semana de Moda de Paris, com as caras de animais – apesar de fakes – nos seus vestidos, parece que os animais também foram destaque na Nova York Fashion Week, e, novamente, geraram polêmica. Collina Strada transformou seus modelos em animais para o desfile, e deu o que falar nas redes sociais. Prabal Gurung foi para o lado da delicadeza e criou estampa inspirada nos desenhos das asas das borboletas para os vestidos de festa. Já a mineira Patrícia Bonaldi, que está ganhando o mundo, apresentou coleção inspirada na nostalgia dos anos 1990 e início dos anos 2000, com uma proposta glam e urbana com looks maximalistas.

PATBO O Brasil foi muito bem representado pela grife PatBo no desfile em Nova York, no último dia 11. Um tributo ao trabalho manual por meio de um projeto desenvolvido pela diretora criativa Patricia Bonaldi, que capacita e reúne bordadeiras brasileiras talentosas. A top model Isabeli Fontana abriu e fechou a passarela do desfile, no The Atrium – Surrogate’s Court.

Com o desejo de trazer uma coleção que resgata o glamour das festas dos anos 2000, a marca coordenou a estética old glam aos looks urbanos dos anos 1990 que dominaram o cenário fashion. Novos olhares sobre a feminilidade e elegância foram explorados, com ênfase na alfaiataria, criando peças que são verdadeiras joias, com muito brilho e charme. Paetês, pedrarias e hotfix foram o ponto alto da coleção. A nostalgia também ressurge na proposta de Denim on Denim e minivestidos, com os ornamentos com toque de street style e o new chic, que fazem peças versáteis. A cartela de cores vivas e intensas realça os acabamentos, criando uma atitude mais jovem e divertida. Nessa coleção, a marca criou estampa desenhada a mão, artsy e descolada, mesclando referências de arte e músicas da época. Destaque para os sapatos desenvolvidos pela Arezzo, exclusivamente para o desfile.

ANIMAIS Collina Strada chamou a atenção com seu desfile com o uso de próteses de animais “coladas” nos rostos dos modelos. Surpreendeu a plateia e dividiu opiniões na internet. Prabal Gurung também se inspirou em animais, porém no lado mais lúdico. Inspirado no desenho das asas das borboletas, o estilista foi mais sutil. Sempre jogando com opostos que se complementam, a coleção mostra a harmonia no contraste. Há leveza sob tecidos pesados, franja dourada sobre alfaiataria, pareôs e glamour clássico. A cartela de cores é variada, mas bem equilibrada.

METAVERSO Vivienne Tam deu vida ao metaverso na coleção outono-inverno 2023. Mas ela começou a mergulhar no mundo virtual na coleção anterior. Seu trabalho é conhecido por ser uma fusão da estética oriental e ocidental. A coleção outono-inverno 2023 apresenta a Oracle Bone Scripture, uma configuração antiga de caracteres chineses que se acredita serem os escritos chineses mais antigos do mundo. O amor de Tam pelo processo de design é que a move, mas ela não é cega para a imensidão de possibilidades abertas pelo metaverso. Ela está abraçando isso ao mesmo tempo em que tece “história e humanidade” no mundo virtual.