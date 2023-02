Projetos Projetos experimentaisexperimentais

Raissa Tosi (foto: Cláudio Nadalin/divulgação)







Os trabalhos de conclusão de curso – TCC nos cursos de design de moda são a última oportunidade de os alunos liberarem completamente a inspiração, a criatividade, a experimentação de várias técnicas. Mas engana-se quem pensa que se trata de criações aleatórias: pelo contrário, tudo, da concepção às formas, tem que fazer sentido nesse universo repleto de mensagens semióticas representativas dos discursos contemporâneos.

Entre elas, a mais difundida é a da sustentabilidade, bandeira levantada pela maioria dos jovens estilistas. Isso fica muito claro no editorial apresentado pelo Caderno Feminino, que reúne as propostas de quatro formandos da faculdade de moda da UFMG. O ensaio fotográfico foi coordenado pela professora Angélica Adverse, que assina também o styling e a direção de arte das imagens.

Raissa Tosi tem 30 anos, nasceu na cidade de Jequitinhonha, e sempre foi muito influenciada pela cultura do Vale em suas coleções. Desta vez, porém, a inspiração para o TCC veio de um escape durante o período pandêmico: foi passar uma semana em Caraívas, pequena vila ribeirinha e litorânea no sul da Bahia, e terminou ficando um ano e meio na casa de uma amiga, já que a rotina de estudante estava restrita às aulas on-line.

“Costumo trazer experiências de vida para meu trabalho e essa imersão tornou-se determinante. As falésias em tons de vermelho e rosa da praia de Satu, o encontro com os corais durante um mergulho no mar, foram fundamentais na escolha da cartela de cores”, relata.

A outra referência veio das cerâmicas criadas pela artista plástica Courtney Mattinson, e os bordados e fuxicos do acervo pessoal de memórias afetivas e do seu apreço pelo artesanal. “Abstraí todas essas impressões. Os bordados, por exemplo, reverenciam a textura dos corais marinhos e se misturam aos fuxicos de forma orgânica junto com os tecidos transparentes, especificamente a malha e a organza”.

Comprimentos mídis, tops texturizados e modelagens amplas revelam uma coleção feminina e contemporânea composta por camisa, top, quimono e túnica assimétrica. Raissa foi orientada pela professora Mariana Pompermayer.

Em seu projeto, Melissa Argôlo Guimarães, de 25, lançou mão de retalhos doados para construir as silhuetas da coleção Sensia. O intuito, como o próprio nome diz, era explorar sensações táteis unindo os conceitos do sensível, do sensorial, do sentir e da polaridade por meio da criação de novas superfícies têxteis e utilizando técnicas inovadoras nas quais se sobressai o fazer manual.

Nesse espírito, chama a atenção a forma como os tecidos foram usados em várias versões: costurados, sobrepostos ou soltos, entrelaçados ou gerando camadas, criam efeitos que remetem a texturas diferentes. A base, como explica Melissa, é o brim no qual se aplicou o jeans, tricoline, jacquard, entre outros têxteis.

“O trabalho tem um viés artístico”, explica a designer, que foi orientada pela professora Angélica Adverse, e investiu também em modelagens originais, como a da manga volumosa embutida, em organza, construída na moulage. “Meu desejo era gerar uma conexão reflexiva entre o espectador e a obra por meio da emoção.”





Planeta melhor O projeto experimental de Madu S. Abreu, de 24, explora peças antigas de brechó a partir das ideias de “desconstrução” do filósofo francês Jacques Derrida. “Desde criança, eu dizia que queria estudar para fazer roupa. Depois, fiquei sabendo que o nome atribuído a isso era estilista. Em seguida, já adulta, constatei que esse universo glamouroso e cor-de-rosa, marcado por frufrus e paetês, era um terreno muito mais denso e perigoso e descobri que a moda poderia ter um viés social, um caminho de revolução e ser um instrumento de comunicação para falar de questões importantes”, explica a designer.

Em seu discurso, Madu questiona a experiência cotidiana do ato de vestir, o binarismo dos gêneros, os processos de criação tradicionais, colocando tudo em um liquidificador para ressignificar e encontrar novos sentidos e formas. “Desmanchei as peças, reutilizando não só os tecidos, mas os botões e o que pudesse ser aproveitado”, conta. Com metodologia autoral desconstrutiva e por intermédio de matérias-primas periféricas, o resultado é revelado em composições inovadoras e subversivas.

O BOPP (película de polipropileno biorientado em du- as direções), material usado para produzir embalagens alimentícias, é 100% reciclável e oferece uma gama de possibilidades de ressignificação. Foi essa matéria-prima que Márdane Giulia Reis escolheu para ser o diferencial do look apresentado no seu TCC.

A designer faz parte do time dos inconformados com a destruição do planeta e é uma pesquisadora de elementos com características sustentáveis. Ela já havia usado o BOPP , que é dobrável – flexível e rígido ao mesmo tempo – em um outro trabalho da faculdade. “Utilizei os dois lados das embalagens, o prata e o colorido. Cortei tiras de 3cm e 4 cm, coloquei em uma agulha de mão e bordei em um bastidor bem esticado. Consegui um efeito de vidrilho”, explica.

O tema também condiz com o conceito do vestido, feminino e romântico, reproduzindo as formas fluidas e as curvas sinuosas da vista do reservatório de Itaparica, que é parte do Rio São Francisco. Os bordados com fios de BOPP na área do busto funcionam como design de superfície. Madu e Márdane foram orientadas pela professora Juliana Barbosa.





Vida real Lançadas no mercado de trabalho em um sistema que prima pela produção maciça de roupas com orientação comercial, as quatro designers procuram oportunidades. Depois de um estágio de um ano no TS Studio, Melissa está se candidatando a algumas vagas na área de criação de vestuário. “Acho que esses projetos experimentais na faculdade contribuem para o aumentar o repertório de moda do ponto de vista artístico e do desenvolvimento de materiais. Sempre alargam as perspectivas”, pontua.

Raissa, por sua vez, foi influenciada pela mãe artesã, pela avó costureira, e recebeu o incentivo familiar para se aventurar pela moda, mesmo depois de se formar em engenharia metalúrgica na Ufop. “Já me graduei sabendo que não atuaria na área. Fiz estágio na Patogê durante dois anos e cheguei a trabalhar como estilista júnior da marca. Tenho atuado como consultora de estilo, mas pretendo me recolocar no mercado convencional”, enfatiza.

Com sua personalidade anticonformista, Madu relata que sua maior ambição seria desenvolver estudos no segmento da moda em que acredita e comandar um ateliê no qual pudesse desenvolver conceitos sustentáveis. “Meu projeto imediato, agora, é entrar no mestrado da UFMG. Estou correndo atrás disso”, assegura a designer.

Márdane já está inserida em uma empresa de confecção de uniformes. Trabalha na Citerol como auxiliar de modelista e está feliz com as perspectivas de crescimento lá dentro. “Por enquanto, fico por lá, mas não descarto o sonho de ter uma marca com criações exclusivas e autorais.”