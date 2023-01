(foto: divulgação)



FOLIA COM PATROCÍNIO

O Carnaval de BH ganhou dois anunciantes que, juntos, representação ao menos R$1,25 milhão. A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou o patrocínio do Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais e a Rede de Supermercados BH irão apoiar financeiramente a folia belo-horizontina. A entidade que representa o comércio em Minas Gerais assinará a chancela de cota patrocínio, enquanto rede de supermercados adquiriu a chancela de cota colaboração. As propostas da Fecomércio-MG e dos Supermercados BH foram de, respectivamente, R$1 milhão e R$250 mil em verbas diretas.





FATURAMENTO

O Carnaval de BH será oficialmente no período de 4 a 26 de fevereiro. Além da importância cultural e de entretenimento, a festa gera emprego e renda para vários setores da sociedade. Na última edição, realizada em 2020, o festejo teve 4,45 milhões de foliões. A expectativa para esta edição é que 5 milhões de foliões encham as ruas da capital mineira de cores, diversidade e alegria. Todo esse movimento deve gerar arrecadação superior R$620 milhões





SEBRAE/JUATUBA

O Sebrae Minas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira, o Encontro de Educação. Cerca de 120 profissionais das escolas municipais, entre professores, diretores, secretários e pedagogos devem ser capacitados. O evento é gratuito, e será realizado das 8h às 12h, no auditório da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Minas Gerais (FACISAMG). Durante a ação, o Sebrae Minas irá promover a palestra "Metodologias ativas: um professor empreendedor pode voar". Nos últimos anos, o uso dessa ferramenta tem sido considerado relevante para a transformação das dinâmicas de ensino-aprendizagem, uma vez que as metodologias ativas provocam o estudante a construir o conhecimento de forma participativa e autônoma. Informações: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/educacaoempreendedora





FÉRIAS NO ITAÚPOWER

Os últimos dias de férias serão de muita curtição no ItaúPower Shopping. O mall preparou uma programação completa para que toda a família se divirta no período. Com parques temáticos, piscina de bolinhas, tobogãs mirabolantes e todo um universo de fantasia a alegria faz parte da rotina dos frenquentadores. Para as crianças, estão disponíveis o Circo Kids (escorregadores temáticos, vários palhaços, passarelas e até um elefante com movimentos e sons realistas); torre elástica, escorregadores tubulares, escorregadores temáticos e um espaço recheado de bolinhas; Vila dos Cogumelos (para crianças a partir de dois anos de idade); Jurassic Land (bolinhas coloridas, escorregadores e tobogãs); Baby Park (com moderno sistema de controle de entrada e de saída0; Puppy Play (equipado com equipamentos super modernos para atender todos os gostos, idades e bolsos).





GB VENTURES

O Grupo Boticário lança a 3ª edição do GB Ventures para acelerar startups de varejo e beleza. Pela primeira vez, empreendedores terão acesso ao Laboratório de Pesquisa & Desenvolvimento da empresa para realização de testes de produtos. Além de Beautytechs e Retailtechs, programa selecionará startups com devices que atendam às necessidades e dores dos consumidores. Para esta edição, a companhia procura de oito a 12 Beautytechs e Retailtechs que ofereçam soluções tecnológicas voltadas aos mercados de beleza e varejo, respectivamente. Além de DNVBs, o programa também será voltado para empreendedores do segmento de beleza com dispositivos que atendam e solucionem as dores e necessidades dos consumidores. As inscrições para o GB Ventures 2023 vão até 14 de fevereiro e podem ser feitas no site https://aceleracao.grupoboticario.com.br/





ESTÁGIO

Para a Geração B, que busca seus primeiros passos na carreira, o Grupo Boticário está oferecendo novo programa de estágio. As inscrições terminam hoje. O estágio é planejado para atender aos candidatos não somente sob o aspecto profissional e sim considerando suas necessidades básicas, psicológicas e de autorrealização no trabalho. Para tanto, os candidatos selecionados receberão bolsa no valor de R$ 2.068,00 (30 horas semanais), bolsa 13º, vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição ou, caso seja a vaga de trabalho híbrido, tem a opção de realizar a refeição no local; além de plano de saúde e odontológico, seguro de vida, horário flexível e auxílio home office, suporte financeiro que colabora com o custeio dos gastos desse modelo de trabalho. Inscrições: https://www.grupoboticario.com.br/geracaob.





PRÊMIO CDL/BH

Começam nesta segunda-feira e seguem até 6 de fevereiro as inscrições para o Prêmio CDL/BH de Jornalismo. Em sua 11ª. edição, a premiação busca fortalecer o relacionamento e a importância da imprensa para o crescimento do setor de Comércio e Serviços de Minas Gerais. Com o slogan "O comércio cria, a imprensa dá voz", o prêmio é aberto a profissionais e a estudantes de jornalismo de todo o país. Devem ser inscritas reportagens que abordem o comércio formal de Minas Gerais em diversas temáticas.





PREMIAÇÃO

Além do reconhecimento profissional, já que a premiação vem se consolidando como uma das mais prestigiadas da categoria em todo o país, o Prêmio CDL/BH de Jornalismo irá distribuir mais de R$ 74 mil em vales-viagem e vales-compra. O evento tem o apoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Mais informações no site: cdlbh.com.br





MUDANÇA NA SECON

A publicitária baiana Mariana Seixas é a nova comandante da Secom. Com mais de 15 anos na área de comunicação, ela passou pelas agências Leiaute (Bahia) e View 360 (São Luís), antes de abrir a própria agência, a Dendê Digital. Mariana Seixas tomou posse como diretora do Departamento de Publicidade e Pesquisa da Secom do governo Lula, ficando responsável por todas as licitações da Secretaria, concorrências que sofreram forte estagnação no governo anterior. Mariana já vinha trabalhando desde o início do mês na Secom, e está subordinada diretamente a Paulo Pimenta, dirigente da pasta, que ganhou status de ministério.





ATENDIMENTO

Mariana atuou na equipe de marketing da campanha que elegeu o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, senador pelo Maranhão. Em Salvador, sua cidade natal, atuou por oito anos no atendimento da agência Leiaute, do publicitário Sidônio Palmeira, que participou da campanha vitoriosa de Lula à Presidência em outubro. Juntamente com ela, também foi nomeada a publicitária Andrea Cordeiro de Souza, para comandar a área mercadológica, como diretora das áreas de mídia e patrocínio da Secom.





MERCADO DAS FLORES

O Sesc Minas assume a operação do Centro de Atendimento ao Turista, o tradicional Mercado das Flores, de Belo Horizonte. Localizado na avenida Afonso Pena, esquina com Rua da Bahia, o local é referência histórica para o turismo e para a cultura da capital mineira e será reativado como ponto de atendimento aos turistas e moradores. Nessa nova fase, o CAT - Mercado das Flores contará com toda a qualidade dos serviços do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac na promoção da cultura, do turismo social, no apoio ao empreendedorismo, para atender turistas, empresários e população local de forma diferenciada e acolhedora, funcionando inclusive nos finais de semana.