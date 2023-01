(foto: reprodução)



GUIAS CULTURAIS

A Rede de Cultura e Protagonismo Juvenil, por meio da Agência de Iniciativas Cidadãs (AIC), lançou dois guias culturais que contam, a partir do olhar de jovens participantes, um pouco da história de Itatiaiuçu e Igarapé (MG). Os guias destacam as principais referências, pontos turísticos e outras particularidades dos municípios. O projeto foi patrocinado pela Mineração Usiminas, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.





CONTEÚDO

A iniciativa contou com a participação de alunos da Escola Estadual Manoel Dias Corrêa, em Itatiaiuçu, e da Escola Estadual Santa Chiara, em Igarapé. Os jovens selecionaram os elementos que compõem a publicação para serem organizados e apresentados em forma de ilustrações, fotos, entrevistas, mapa interativo e poemas. O conteúdo mostra as tradições e práticas cotidianas da população de Itatiaiuçu e Igarapé, seus saberes e sua arte. Versões impressas foram distribuídas durante o lançamento dos catálogos, que estão disponíveis também on-line, para acesso gratuito, no site do projeto: igarape.rededecultura.org.br.





LICITAÇÃO PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte publicou edição de licitação para a escolha de agências que vão trabalhar com entidade nos próximos dois anos. O edital prevê dois contratos: R$ 45 milhões e R$ 20 milhões, para atender à administração central e Belotur, respectivamente. As agências que vão participar do processo licitatório devem entregar suas propostas até 23 de fevereiro.





MUDANÇAS

Atualmente, três agências - Perfil252, 18 Comunicação e Lápis Raro - atendem à Secom, Belotur e BHtrans, totalizando verba de R$ 57milhões. Como a BHTrans foi extinta, substituída pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, estão em disputa apenas duas contas na nova licitação, ambas totalizando R$ 65 milhões. As agências vencedoras atenderão de forma global secretarias e órgãos do município, das áreas de saúde, educação, mobilidade, gestão, meio ambiente, cultura, desenvolvimento, esportes, ação social, turismo, obras e outras.





COMUNIDADES WHATSAPP

Mais uma novidade do WhatsApp deve chegar ao Brasil este ano. Trata-se de uma ferramenta lançada em 2022 e que permite a criação de comunidades. Ou seja: um canal em que as marcas podem fazer a gestão de diversos grupos. Por ele, será possível abordar assuntos distintos com fornecedores, funcionários e, principalmente, clientes e consumidores em potencial. A novidade está em sinergia com as necessidades do mercado, uma vez que a proximidade da empresa com seus clientes nunca foi tão importante. O aplicativo de mensagens fez um acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para disponibilizar o recurso só depois das eleições, por isso não foi liberado ano passado para o Brasil.





LIDERANÇA

O Whatsapp está presente em 99% dos smartphones, sendo que 80% dos usuários usam o aplicativo para se comunicar com marcas, segundo pesquisa da Infobip (Plataforma Global de Comunicação para Empresas). Ao mesmo tempo, a criação de comunidades vem ganhando força. Criadores de conteúdo elaboram newsletter e canais no Telegram para debater temas específicos que às vezes não cabem em outras redes sociais, tais como séries, promoções e até mesmo a criação de clube do livro - e esses recursos também começam a ser utilizados pelas empresas para estreitar laços com suas audiências.





ROTA DO QUEIJO CANASTRA

O Queijo Canastra, reconhecido mundialmente, acaba de ganhar uma rota exclusiva. "Sempre que ia a região de São Roque de Minas, apesar de conhecer diversos produtores, procurava uma rota para visitar os que não tinha acesso ou ainda não conhecia. E foi dessa vontade e em poder compartilhar parte do meu saber, poder gerar a oportunidade ao turista, de poder escolher algumas das dezenas de fazendas da região e poderem culturar um pouco mais que criei essa rota. Mostrar às pessoas este que é o queijo eleito o melhor do mundo", explica Jordane Macedo, diretor da Culturar, que produziu o evento em comemoração aos 84 anos de São Roque de Minas em parceria com a prefeitura e criador da rota.





SINALIZAÇÃO

Jordane colocou em prática seu desejo de sinalizar bem a região e criou uma rota do queijo - Made in Minas Gerais, que permite às pessoas se locomoverem facilmente. "Criamos uma forma interativa das pessoas se movimentarem na região e saber onde está o que procuram", completa. Estão sendo implantadas dezenas de placas para sinalizar o roteiro. As placas contêm QR- Code, que de dentro do carro o turista aponta a câmera do celular que já direciona para a rota do queijo. Ou também pelo link: https://www.madeinminasgerais.com.br/rotadoqueijocanastra





NATURA REPUDIA

Poucas foram as marcas que assumiram uma postura crítica diante dos lamentáveis ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília. As empresas evitam tomar partido, temendo perder consumidores. A Natura foi uma das exceções ao publicar, ainda no domingo, nota de repúdio condenando os atos que considerou criminosos e que representam uma afronta à democracia brasileira, em uma tentativa de calar as instituições constituídas e silenciar os espaços públicos de diálogo. "As cenas a que assistimos neste domingo se opõem a nossas crenças e razão de ser. Somos uma construção coletiva de uma rede enorme de consumidores, consultoras e colaboradores, com posicionamentos políticos e ideológicos plurais, que valoriza a diversidade de ideias e o debate democrático como instrumentos para o progresso da civilização", enfatizou o documento.





CBF SE MANIFESTA

História conhecida por não se envolver diretamente em questões como essa, a CBF - Confederação Brasileira de Futebol - fez questão de publicar nota repudiando veementemente o uso da camisa da Seleção Brasileira nos atos terroristas em Brasília. "A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. A CBF repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo", escreveu o perfil.





BEM COMUM

A entidade já trabalhava na ideia de desassociar a camisa da seleção à conotação política. O item passou a ser um dos símbolos utilizados frequentemente pelos apoiadores extremistas do ex-presidente Bolsonaro em manifestações. Para acabar com essa associação, uma campanha foi feita visando afirmar a noção de que o uniforme pertence a todos os brasileiros e não a grupos específicos.