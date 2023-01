Guia Oficina 2023 aponta tendências do consumidor

Imagem criada por Inteligência Artificial (foto: OC/Divulgação )



A Oficina Consultoria - agência de consultoria do Grupo In Press - divulgou a nova edição do Guia Oficina 2023 - Tendências de relações públicas, comunicação e cenários da economia criativa, em formato e-book, no qual apresenta macrotendências em um cenário de polarização política, de conflitos geopolíticos mundiais e problemas climáticos, com forte protagonismo das pautas sociais, visão de mundo pluridiverso e de equidade das relações. O estudo reforma a tendência de que os consumidores serão cada vez mais exigentes. Assim, combinar experiências híbridas da fluidez digital, acelerada no período mais agudo da pandemia da Convid-19, com a relação pessoal do atendimento físico dos anos anteriores será fundamental para o sucesso das marcas, produtos e serviços.





GERAÇÃO DE VALORES Nas comunicações, o guia indica que os executivos e C-Levels (executivos seniores mais altos de uma companhia) terão que lidar com um cenário disruptivo de inovação tecnológica. E recomenda que as empresas tenham foco na agenda ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês), um processo inevitável na geração de valores a longo prazo. "A nossa recomendação é de renovação na aposta genuína na agenda ESG. É o tripé virtuoso e inevitável dos negócios sustentáveis, os únicos capazes de geração de valor a longo prazo", explica Patrícia Marins, sócia-diretora da Oficina Consultoria.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL O grande desafio será o domínio da Inteligência Artificial (IA) por demanda e baseada em dados, que vai abrir novas fronteiras tecnológicas. As empresas terão se aprofundar na IA e suas aplicações na comunicação. "A inteligência artificial generativa virá como um turbilhão para os negócios da área de comunicação criativa, que podem se beneficiar com essa parceria homem-máquina inteligente. Novos aplicativos de IA despontam poderosos, com infinitas possibilidades", destaca Marins.

Em um contexto de "cybertopia", a consultoria orienta as corporações a se manterem no tripé da transparência, da rastreabilidade e da sustentabilidade para conquistar e manter a confiança junto a seus públicos, além da construção das habilidades e de alfabetização digital, de consultoria e de desenvolvimento estratégico, de gestão da reputação com as partes interessadas e de comunicação de crise.





MAIS DADOS O Guia Oficina 2023, que pode ser acessado gratuitamente no site da Consultoria, apresenta ainda as tendências de diversificação de canais de comunicação, novos comportamentos do consumidor, relações de impactos da economia, desenvolvimento de novas tecnologias, evolução do uso de dados e perfil de consumidores, entre outros. Para acessar e-book use o link https://web.oficina.ci/ebook-tendencias-2023.