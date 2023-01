Revisitando Hollywood

(foto: Ferragamo/divulgação)



Para a próxima coleção de Maximilian Davis na Ferragamo, o estilista desenvolve ainda mais a narrativa de sua estreia. Onde a primavera-verão de 2023 se baseou no glamour de um pôr do sol à beira-mar, o pré-outono de 2023 traz Hollywood para explorar uma visão panorâmica estendida de sua paisagem: os picos cobertos de neve atrás de suas colinas beijadas pelo sol; e o deserto árido que fica um pouco além da cidade.

Misturando o calor e a sensualidade com um espírito cool, a coleção explora e harmoniza contrastes entre o pé na areia e o outerwear; entre acabamentos aprimorados e bordas cruas; entre o glamour histórico e a facilidade do dia a dia.

(foto: Ferragamo/divulgação)

A história de Hollywood, tão essencial para as fundações de Ferragamo, desempenha um papel direto na coleção: um dos primeiros projetos cinematográficos de Salvatore, criando as botas de cowboy para “The covered wagon”, em 1923, tornou-se uma influência marcante. Os tropos do guarda-roupa ocidental aparecem como um conceito consistente – desde a introdução de jeans, cru e desgastado ou flocado em veludo, até detalhes de bolso ou bolsas e sapatos amarrados em cinto.

(foto: Ferragamo/divulgação)

Em outros lugares, o glamour de Hollywood encontra uma sensibilidade moderna através de silhuetas minimalistas expressas em tecidos notáveis: um vestido corpete em pele de enguia folheada a ouro ou um biquíni de seda creme acolchoado com penugem. “Quero criar uma nova Hollywood para Ferragamo – e se trata de introduzir novas formas de se vestir tanto para o tapete vermelho quanto para o dia a dia”, diz Davis. São looks que podem ser simplesmente decompostos em partes, elevados pelas técnicas e materiais utilizados para criá-los. Silhuetas de alfaiataria básicas e essenciais elevadas do dia a dia são executadas com sutileza exigente; a mão precisa dos ateliês de Ferragamo aparece no centro do palco.

(foto: Ferragamo/divulgação)

Um elemento onipresente no trabalho de Davis, é mais diretamente visível através de acabamentos de alto brilho: o brilho extraordinário de peles envernizadas ou couros envernizados. Uma sensualidade abrangente prevalece: cortinas de lenço, transparências de chifom e decotes cortados garantem uma sensibilidade sedutora; caxemiras justas e vermelho Ferragamo ecoam esse espírito.

Os acessórios adicionam toques desejáveis: a bolsa Wanda, em uma paleta sazonal de rosa chiclete e verde neon ao lado de novos degradês e recortes; uma bolsa de praia trançada; uma interação especial com cabo de metal em formato prisma.

Mas o mais vital para essa energia é uma variedade de calçados ousados – Gancino recém-coloridos – uma homenagem à inovação sem fim de Salvatore e à orgulhosa história de Ferragamo. Aqui está um guarda-roupa moderno e sem esforço, completo, com detalhes importantes e acessórios projetados para se destacar.