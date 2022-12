Natal sob vários olhares

O corre-corre do fim de ano com excesso de trabalhos para entregar, a preparação das festas, a compra dos presentes com a eterna preocupação se esqueceu de alguém, a preparação da ceia e do almoço leva todos a um cansaço e agitação que muitas vezes acabam trazendo uma grande pitada de irritação. Mas, na véspera e no dia de Natal, quando famílias e amigos se reúnem, tudo fica para trás, e a alegria e o amor tomam lugar na mente e no coração das pessoas. Isso é que muitos chamam de “espírito natalino”, um clima especial que está presente nessa data tão especial, que é celebrada em todo o mundo, independentemente do credo de cada um. O importante é nunca esquecer o real significado do Natal: o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo como homem, para “José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do perdoar os pecados e nos salvar, dando a vida eterna, como está escrito em Mateus 1:20-25

Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: ‘A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel’, que significa Deus conosco”.O Caderno Feminino & Masculino entrevistou Adriana Vasconcelos, Alessandra Valente Matar, Angela Gutierrez, Gustavo Penna, Maria Flávia Zech Coelho, Maria Norma Salvador, Renato Loureiro e Rodrigo Ferraz, que contaram o que o Natal significa para cada um e como comemoram a data..

Gustavo Penna - arquiteto (foto: Pedro Nocoli/Divulgacao)

Gustavo Penna – arquiteto





“Águas de Natal

O menino Deus nos batiza.

Acho que por isso sempre vi a época do Natal como um tempo líquido.

Lá fora sempre chove; tudo úmido. Água Santa que cria.

Aqui dentro, a gente chora de alegria e de saudade;

das memórias do que vivemos e de quem partiu.

Sangue, suor e lágrimas.

Líquido também nas comemorações:

muitas cervejas, vinhos, cachaça, molhos temperados e beijos molhados.

Tudo isto parece que vai amolecendo o nosso coração e às vezes a cabeça.

Perdoamos, pedimos perdão e desejamos coisas boas pra todo mundo.

Esperanças são líquidas.

Sem pensar, a gente acaba fazendo o balanço da vida.

Tudo como uma grande panela de onde misturamos

sentimentos, imagens, lembranças.

Vamos encerrar o ano e propor um brinde aos rios que somos. Fluindo.”

Adriana Vasconcelos Oliveira, empresária (foto: Walisson Queiroz/Divulgação)

Adriana Vasconcelos Oliveira

empresária





“Minha infância foi muito marcada pela festividade do Natal. Minha família é de descendência alemã, e para nós a Natal é uma festa que começa um mês antes, fazendo biscoitos, escolhendo pinheiros verdadeiros até o teto, que minha mãe decorava com velas acesas. Os presentes eram lindamente embalados. Fui muito impactada com a festa desde menina. O Natal em si, vim a conhecer aos 16 anos, quando conheci verdadeiramente Deus, quando me converti. Já namorava o Elói, meu marido, e juntos começamos a buscar Deus e então o Natal passou a ter um novo significado. Deixou de ser simplesmente uma festa. Desde então, o Natal significa vida, renascimento, comprometimento com Deus, representa a minha vida, porque quando me converti entendi tudo que aconteceu nessa data tão importante: para quê Jesus veio, o que Ele fez, o que Ele significa para o mundo. Estamos no ano de 2022 depois dele, por isso me emociono sempre. Reúno apenas minha família – nunca passei um Natal sem os meus. Nos reunimos à noite, damos as mãos para uma oração e meus netos também já oram. Nos abraçamos e festejamos o verdadeiro Natal. É uma época que representa muitas águas, muitas lágrimas, muita chuva, é tudo junto. Esse significado é muito vivo para quem conhece Jesus, o que Ele veio fazer, o que está fazendo e o que ainda fará. Natal é felicidade, porque representa o nascimento, o ressurgimento, a conversão. O princípio, o meio e o fim.”

Alessandra entre a avó Creuza Valente e a filha Anna Marina (foto: Lucas Muylaert/divulgação)

Alessandra

Valente

Matar

influencer





“O Natal para mim é, acima de tudo, a celebração do nascimento de Jesus. E esse significado religioso traz para nós o sentimento de amor ao próximo. Sou muito família, e sinto que o Natal é uma data de comemorarmos a união familiar, por isso celebro a data em família. É um momento de troca de amor e amizade, muito mais do que a tradicional troca de presentes. Este Natal será muito tranquilo. No dia 24, farei um almoço para os familiares mais próximos. Dia 25, farei um café da manhã especial para meu marido, minha filha e eu, apenas nosso núcleo familiar. E almoçarei com a família da minha mãe.”

Rodrigo Ferraz %u2013 empresário (foto: Thiago Morandi/Divulgação)

Rodrigo Ferraz – empresário





“Sempre gostei muito do Natal, porque na época de criança tinha a questão dos presentes, meus pais sempre recebiam amigos em casa, sempre foi uma alegria. Com o passar do tempo, entendi que era um momento de paz. Sempre associei o Natal à paz, porque além ser uma data importante do ponto de vista religioso, tinha uma questão que no Natal começava a tirar o pé do ano, preparava o réveillon, viagem, férias. Ficava mais com a família. Era um momento de paz e tranquilidade. Depois que tive meus filhos, foi muito legal observar a alegria deles com o Papai Noel. É muito bacana proporcionar esses momentos para sua família. Agora, com tudo que estamos vivendo pós-pandemia, mesmo com o surgimento de mais casos de Covid, será de fato um Natal que vamos comemorar. Acredito que será 110%. Estamos vivendo um período de muita intolerância, guerras, polarização, que as pessoas tenham consciência de como foi difícil essa questão da pandemia, e passem a dar valor para o que realmente importa, procurando trazer Cristo para o coração, paz e a harmonia para este Natal, com sentimento de esperança, de que dias melhores virão.”

Angela Gutierrez empresária (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Angela Gutierrez empresária





“Natal é Amor. É a esperança sempre renovada que nos traz o Deus que renasce! É a mensagem da aceitação e do respeito que nos traz esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo: ‘Amai-vos uns aos outros como eu vos amei’”!

Maria Norma Salvador Ligório médica, diretora financeira da Rede Mater Dei de Saúde (foto: Marcos Vieira/em/d.a press)

Maria Norma Salvador Ligório

médica, diretora financeira da Rede Mater Dei de Saúde





“Quando chega o Natal, eu faço uma revisão do meu último ano de vida. Mais do que isso, o Natal para mim é amor, paz e principalmente família. É uma época do ano que buscamos acalmar o coração e encontrar todos aqueles que fazem diferença na vida da gente. Todos os anos ceamos na casa dos meus pais – Norma e José Salvador. Desde que me entendo por gente, comemoramos na véspera de Natal, dia 24. Agora, depois da chegada dos bisnetos – que já são 10 –, a festa começa por volta das 18h, com a chegada do Papai Noel encantando as crianças e distribuindo os presentes. Todos os filhos, netos e bisnetos, com maridos, mu- lheres, namorados, ceiam na casa do papai. A família vai crescendo e hoje já são mais de 30 pessoas nessa ceia. É muito bom estarmos todos juntos, celebrando, tirando fotos etc.”

Renato Loureiro estilista (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Renato Loureiro estilista





“Natal para mim é uma reunião com a família, é união e troca de amor. Sempre passo em São Paulo, onde está a minha família. Nos reunimos sempre na véspera do Natal para a ceia. Antes de fazer a entrega dos presentes e a ceia, fazemos uma oração de agradecimento a Deus pela união, pelo alimento, e pedimos paz e muito amor. Nosso Natal é muito tradicional, inclusive a ceia tem todas as comidas tradicionais da época”, conta. “A família não é muito grande, somos cinco irmãos – uma já faleceu –, os sobrinhos e seus filhos, e mais os agregados – maridos e esposas; com isso, fica muita gente. Eu me emociono muito porque me lembro do filho que perdi anos atrás e que hoje estaria com 35 anos. Rezo para acabar com a guerra, ninguém pode ter licença para matar, tem algo errado neste nosso mundo”, conclui.

Maria Flávia Zech Coelho Relações Públicas (foto: Rosinha Andrade/Divulgação)

Maria Flávia

Zech Coelho

Relações Públicas





“Hoje, não tenho a alegria e expectativa que eu tinha na época que meus avós eram vivos, porque era uma grande festa, tanto na família da mamãe (Maria Vitória) quanto do papai (Sérgio Bruno). Reuniam todos os primos – sempre fomos muito unidos – e era uma farra. Meu tio Chico (o artista plástico Chico Ferreira) morava no São Bento e decorava a casa inteira e abria para visitação. Foi o pioneiro nessa ação, e cada visitante levava um alimento não perecível que ele distribuía depois, em creches e asilos. Tenho essa memória linda, de estar com ele e com meus avós. Hoje, cada um vai para um canto. Este ano será na casa dos meus pais porque meu irmão está fazendo um tratamento, e está internado. Dia 24 ele estará no hospital. Será um Natal diferente, mas com muita esperança e, claro, com muito amor porque nossa família é muito unida, e o sentimento de Natal este ano é de esperança e saúde.”