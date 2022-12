Prefácio conquista prêmio no segmento "Mídia Corporativa"

Ana Luiza Purri, diretora; Débora Santana, coordenadora-geral; Cristina Mota, coordenadora de publicações; e Iaçanã Woyames, executiva de atendimento (foto: Prefácio/Divulgação )



A Prefácio Comunicação venceu o Prêmio Jatobá PR 2022, categoria "Mídia Corporativa". A premiação foi realizada em São Paulo e reuniu agências de todo o país. O case vencedor foi a publicação multiplataforma "Histórias de Sucesso", para o cliente Sebrae Minas. A agência foi representada por Ana Luiza Purri, diretora; Débora Santana, coordenadora-geral; Cristina Mota, coordenadora de publicações; e Iaçanã Woyames, executiva de atendimento.

Em seu discurso, Ana Luiza falou da felicidade de mais uma vez receber o Prêmio Jatobá. "Quando conquistamos o primeiro Troféu Jatobá, a Prefácio estava completando 25 anos. Agora, estamos completando 30 anos com um novo reconhecimento, isso é muito especial. Um agradecimento ao nosso cliente por acreditar no projeto e a equipe por abraçar o desafio".





TOP 5 Neste ano, a Prefácio concorreu com 3 cases, todos eles classificados como Top 5 em suas respectivas categorias. Em Comunicação Interna, o case classificado foi "Projeto Apollo", para o cliente Friopeças. E em Pesquisa de Comunicação, o case classificado foi "Entender para comunicar", para o cliente Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce). Para fechar a premiação, foi classificada com Top 5 das melhores agências butiques do ano. Todo esse reconhecimento reflete a qualidade e a seriedade do trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar da Prefácio, além das parcerias estabelecidas com todos os clientes, construídas a partir de uma relação de confiança.





PENTA Esse é o 5º Troféu Jatobá que a Prefácio recebe, em reconhecimento a cases relevantes desenvolvidos para seus clientes. Em 2017, às vésperas de seus 25 anos, a agência conquistou 3 troféus, incluindo o de Agência Butique do Ano. Em 2018, foi Top 5 em 2 categorias e em 2019 foi vencedora com um case de Comunicação Interna.





CRESCIMENTO Com equipe de mais de 50 profissionais, a Prefácio é uma das pioneiras em comunicação institucional. Sediada em Belo Horizonte, com clientes em todo o país, a agência abriga um time de excelência em comunicação integrada, comunicação interna, mídias digitais, publicações, marketing e assessoria de imprensa. Suas soluções são o resultado do conhecimento das pessoas, apoiadas por metodologias, processos e tecnologias da comunicação. Em 2023, a Prefácio completa 30 anos.