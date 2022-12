Toda beleza do branco

(foto: Barbara Bela/divulgação)







A passagem de ano tem, por tradição, significado para cada cor. A crença é de que você terá em abundância o que o tom que usar representa. Depois de uma temporada com pandemia, guerra, brigas e discórdias por motivos políticos, a grife mineira Bárbara Bela apostou no branco como forma de pedir a todos que busquem a paz.

Intitulada B.Blanc, a coleção nasceu com a proposta de ser a cor da marca para este fim de ano, para celebrar a época na qual comemoramos tudo ao mesmo tempo: formaturas, encontros, festas, casamentos, aniversários, praia, sol e chuva, Natal e réveillon!

B.Blanc é o momento de brancos propondo looks casuais e de festas, em peças elegantíssimas e festivamente descontraídas, com decotes, leveza e fluidez em tecidos que deixam as mulheres chiques com charme!

Nos tops, longos, saias, mídis e calças, há um mix de leve sensualidade, sempre fashion e interessante, porque através do design a Barbara Bela cria momentos para a mulher estar sempre linda. Esta estação inspirou a grife a usar o branco e, nele, dar um toque de brilhos e de cores com os acessórios. E a equipe de criação imaginou o uso das peças nas festas em casa compondo com a linda decoração, a ida a um resort exclusivo, a festa pé na areia ou o jantar à luz de velas em um barco, na casa de praia, com amigos, um almoço ao ar livre, um drinque com amigos e a noite de réveillon. Tudo isso criando um look elegante e harmônico e proporcionando um visual perfeito para as fotos.