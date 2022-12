Mercado intensifica ações em busca de seu presente' de Natal

O Caminhão de Natal do Boticário foi atração em diferentes cidades e na capital mineira (foto: O Boticário/Divulgação )



Entramos na semana de correria do Natal. Bem ao estilo brasileiro, o comércio de rua e os shoppings estão cada vez mais cheios. Agora é o momento do vale tudo, de colocar todo o estoque pra fora, disparar todas as ações e recorrer às estratégias de última hora para tentar convencer os consumidores indecisos e os atrasadinhos. Este ano, a realização fora de época da Copa do Mundo do Catar, que termina hoje com Argentina e França, disputou a atenção do consumidor e ocupou bom espaço publicitário na grande mídia que estaria com o Natal. Mas com a seleção brasileira eliminada na terça-feira, as atenções se concentraram na confraternização natalina.

Só que será necessário grande esforço nos próximos dias. Com o impacto de juros altos e do endividamento recorde, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) colocou água na fervura do varejo. Havia uma previsão de recorde no faturamento. Mas o instituto reviu para baixo o aumento do consumo no Natal. A expectativa era de alta de 2,1% e caiu para 1,2%. Mesmo assim será a primeira alta real das vendas desde o início da pandemia. Com a revisão, a expectativa do faturamento neste Natal é de R$ 65,01 bilhões em vendas, acima dos R$ 64,25 bilhões de 2021, mas abaixo dos R$ 67,55 bilhões de 2019.





PUBLICIDADE Desde a eliminação brasileira na Copa, as marcas já redirecionaram suas campanhas para o Natal. O digital mantém a dianteira nos investimentos publicitário e deve fechar o ano com crescimento de 12%. Segundo estudo da Digital AdSpend Brasil em parceria com a Kantar Ibope Media, em 2020 foram investidos R$ 23,7 bilhões no mercado nacional. Já em 2021 o investimento cresceu para 27% e fechou em R$ 30,2 bilhões, registrando um crescimento de 27%. Mas os cinco setores que mais receberam investimento nacionalmente foram, respectivamente: comércio, serviços, eletros e informática, mídia e financeiro. Assim, espera-se crescimento real no fechamento do ano.





MÍDIA OFFLINE Por seu lado, a 3ª edição do estudo sobre Media Reactions da Kantar entrevistou mais de 18 mil consumidores e mais de mil profissionais de marketing de nível sênior em 29 mercados pelo mundo. No Brasil, 625 profissionais foram ouvidos e 24 marcas avaliadas - sendo 10 offline (Band, CNN, Estadão, Folha de S. Paulo, Globo, Multishow, Record, SBT, SporTV e TNT) e 14 online (Amazon, Facebook, globo.com, Globoplay, Google, Instagram, Mercado Livre, Pinterest, Spotify, TikTok, Twich, Twitter, UOL e YouTube).

Na leitura globol foi identificado domínio de aceitação de pontos de contato que têm potencial de criar experiências mais reais com os consumidores, como eventos patrocinados, anúncios em cinema e ponto de venda. Apesar da preferência do consumidor sobre as plataformas offline em geral, os profissionais de marketing tendem a ter maior aceitação pelas plataformas online e é onde declararam maior incremento em seus planos para alocações de mídia em 2023.

No Brasil, a tendência é a mesma e, entre todos os pontos de contato avaliados, os consumidores são mais receptivos à publicidade em mídias offline. Entre os cinco primeiros canais do ranking estão eventos patrocinados, anúncios em revistas, jornais, ponto de venda e cinema. No contexto digital, globalmente e no Brasil, o topo da lista é liderado pela preferência em receber publicidade por conteúdo de influenciadores, seguido por anúncios em e-commerce e podcasts.





O BOTICÁRIO A estratégia da marca é direcionada aos mineiros. Ela apoia o Coral Lírico de Minas Gerais em apresentação especial, oferece espaços instagramáveis em shoppings e leva caminhão do Papai Noel para o interior. Além do Coral, dentro da programação do Natal da Mineiridade, o corpo artístico da Fundação Clóvis Salgado apresentou dez peças com temas natalinos. Já a cantata na fachada e janelas do famoso prédio verde, que abriga o Instituto do Patrimônio Histórico de Minas Gerais (IEPHA-MG), e equipamento integrante do Circuito Liberdade, houve apresentação ontem e teremos outra hoje, às 18h. A marca elegeu quatro shoppings da Região Metropolitana de Belo Horizonte e espalhou o amor, incentivando a interação entre os visitantes e os tornando parte fundamental da experiência nos espaços instagramáveis: Minas Shopping, Estação BH, Itaú Power Shopping e Shopping Navegantes. A experiência estará disponível aos visitantes de forma gratuita até 1º de janeiro de 2023.





CAMINHÃO DE NATAL Em Minas Gerais, cinco cidades ganharam o reforço para o desejado encontro com o Papai Noel. Juiz de Fora, Ipatinga, Montes Claros, Uberlândia e Belo Horizonte recebem o Caminhão de Natal do Boticário, com o Papai Noel distribuindo bolinhas decorativas para colocar nas árvores.

Portanto, diante de tanta expectativa gerada pelo Natal não se pode perder tempo nesta última semana. Quem estiver mais atento e se utilizar das melhores estratégias para alcançar o coração do consumidor, certamente conquistará também em seu bolso.