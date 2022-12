Casa decorada com o coração

(foto: Luciana Bessa/divulgação)







Abra seu coração. Estamos a duas semanas do Natal. Abra a porta de sua casa, decorada para a data – com as chaves do seu coração. Afinal, Natal define todas as esperanças, apaga todos os sofrimento, nos lembra que Jesus está dentro de sua casa. Para que isso aconteça, vale usar tudo que a imaginação criar, tudo que a inspiração sugerir para que a data seja total, absoluta, cristã. É tempo de recriar uma casa onde todos os ambientes refletem a fé em Deus, na esperança de um futuro melhor.

Não se acomode com o “deixa como está”. Afinal, é nesta época do ano que todos os percalços são superados na esperança de dias melhores. Dezembro carrega símbolos aceitos em todo o universo que glorificam a data. Cristo na manjedoura é a esperança suprema, ladeado por sua mãe, Maria, seu pai, José, e o anjo Gabriel, portador da notícia feliz.

Qualquer simbolo colocado em casa significa – basta apenas uma coroa – que naquele ambiente a fé está presente em todos os corações. A riqueza do dourado,que combina com o verde e o vermelho, rebrilha a ambientação que alegra a festa. E nada fica de fora: da porta à mesa de refeições, do pequeno canto do apartamento, da sala ao quarto. Dominando e enfatizado a data, a árvore de Natal não define tamanho: pode ter pouco mais de 20 centímetros ou chegar até o teto. Na decoração, além de luzes e bolas, vale tudo que a imaginação criar: espigas de milho, flores e frutos naturais, guirlandas de pipocas, ofertas que complementam a ideia da noite feliz.

Dona de casa criativa pode transformar qualquer item doméstico numa peça natalina. Basta ter olhos criativos. Garrafas vazias recobertas de fitas coloridas se transformam em peças que cabem em qualquer espaço, levando alegria a cantos esquecidos da ambientação. Ramos secos, pintados de branco, sugerem árvore de Natal jovem, moderna, decorada com bolas coloridas. Qualquer casa de tintas vende latinhas de spray de todas as cores, que criam efeitos natalinos com praticidade e rapidez.

Adaptar peças comuns em suporte para decoração de Natal é uma boa. Basta que o arranjo seja montado com frutas ou legumes que durem mais tempo, para justificar a transformação. Maçãs são frutas de época e ainda têm a vantagem de perfumar o ambiente. Folhas verdes, naturais, e maçãs criam decorações duradouras e bem de acordo com a época. Não é preciso que o verde seja de pinheiro, basta a sugestão da cor.

Quem não se acredita com o dom de transformar e decorar, pode recorrer a profissionais que usam o que a pessoa tem em casa. Uma dessas técnicas em enriquecer uma casa com o espírito do Natal é Luciana Bessa, responsável por todas as sugestões da página.

Origem do Natal

É difícil estabelecer com precisão as origens do Natal em razão da falta de fontes documentais que façam a comprovação. Apesar dessas dificuldades, os estudos realizados por historiadores e arqueólogos ajudam-nos a ter uma ideia a respeito das origens históricas dessa comemoração.

A palavra Natal tem origem no idioma latino e faz referência à palavra “natalis”, que significa nascer. A teoria mais aceita atualmente é que o Natal, enquanto comemoração cristã, teve ori- gem em festas pagãs que existiam em meados de dezembro nos tempos do Império Romano. As tradições pagãs que realizavam celebrações durante o final de dezembro tinham relação direta com o solstício de inverno (no caso do hemisfério norte).

O solstício de inverno é um fenômeno astronômico marcado por ser a noite mais longa do ano e por iniciar o inverno. Nesse período, costumavam-se realizar grandes festas para a garantia da fertilidade e para celebrar também o “renascimento” do Sol, uma vez que o solstício de inverno é o dia de Sol mais curto do ano. Nesse sentido, vários povos realizavam festas na época do solstício de inverno. Destacaram-se as come- morações realizadas no Império Romano em homenagem ao Sol, que ocorriam em 25 de de- zembro e eram chamadas de dies natalis solis invicti.

Eram celebrações em homenagem ao Sol Invicto, o deus sol do Império Romano. Com o tempo, essa festa evoluiu e passou a ser realizada em homenagem a Mitra, deus originário da mitologia persa que foi introduzido na mitologia romana e tornou-se um dos principais deuses do panteão romano. Mitra era o deus da luz, e o festival celebrava o suposto nascimento dessa divindade. Outra festa pagã que teve grande contribuição para a simbologia natalina, sobretudo no hemisfério norte, foi a festa conhecida como Yule ou Jól.

Essa festa ocorria entre os povos nórdicos e dela foram herdados elementos como a árvore de Natal. O Yule era celebrado durante dias e arrastava-se de 21 de dezembro a meados de janeiro.Quem inventou o Natal? A comemoração do Natal como festa cristã surgiu em algum momento entre os séculos 2 e 4 d.C. A teoria mais aceita é a de que a celebração foi estipulada nessa data como um mecanismo para garantir mais fiéis ao cristianismo. Além disso, a escolha da data ocorreu porque os cristãos não sabiam exatamente a data do nascimento de Cristo. Isso é comprovado pelo fato de haver uma evidência de 200 d.C. em que Clemente de Alexandria debatia a respeito do dia do nascimento de Cristo. Nos escritos de Clemente de Alexandria, fazia-se menção a diversas datas debatidas como a data em que Cristo havia nascido, e nenhuma das citadas era 25 de dezembro.

O interesse pela data do nascimento de Cristo só ganhou força no “mundo romano” por volta do final do século 2 d.C. A primeira menção a 25 de dezembro como data do nascimento de Cristo ocorreu em 354 d.C. com a publicação do Cronógrafo de 354, um ca- lendário ilustrado produzido pelo calígrafo Fúrio Filócalo.

Essa menção ao nascimento de Cristo em 25 de dezembro por Fúrio Filócalo muito provavelmente foi influenciada por uma decisão de Júlio I, papa da Igreja Católica entre 337 e 352 d.C. Segundo alguns historiadores, foi durante o pontificado de Júlio I que foi oficializado o 25 de dezembro como celebração do Natal, o nascimento de Cristo.