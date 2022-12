Toda a beleza e cores natalinas

Cenário feito com bolos pelo Meu Bolo Mágico (foto: Gladyston rodrigues/em/d.a press)







O Natal é uma data que une as pessoas e traz para todos um sentimento de amor e alegria. É o dia de celebrar o nascimento de Jesus, e mesmo quem não é cristão comemora a data se reunindo com a família e amigos queridos.

Nesta época do ano, o astral, a energia e o clima mudam e isso tem muito a ver com a decoração natalina que toma conta de praças, ruas, vitrines de lojas, empresas, e claro, de todas as casas. O mundo inteiro faz isso. Por aqui não é diferente, usamos os símbolos mundiais, internacionais, todos eles “importados” do hemisfério norte, o que remete a um natal durante o inverno. O Natal tropical nunca conseguiu emplacar por aqui, apesar de já terem tentando bastante, mas o lúdico da neve sempre ganha.

O estilo rústico está em alta tanto nas árvores quanto nos cenários, por Embalagens Santa Luzia (foto: Gladyston rodrigues/em/d.a press)

O maior símbolo pode-se dizer que é a Árvore de Natal, presente na maioria das residências, pela variedade de tamanhos, o que facilita ter um exemplar por menor que seja, só para trazer o clima natalino. Mas ninguém abandona as outras referências como o Papai Noel, as guirlandas, anjos, bolas, velas, sinos, bico de papagaio – flor símbolo do Natal –, renas, bonecos de neve e imagens de flocos de neve.

Como a moda e a tendência está presente em todas as áreas, não seria diferente nas decorações natalinas. Patrícia Moreno, da Embalagens Santa Luzia, é expert no assunto, pois há décadas tem o que há de melhor para decoração de Natal. No início de outubro sua loja já está repleta e tem knowhow para falar dessa evolução no quesito do que está na moda.

“Antes, as decorações de Natal eram basicamente vermelhas e douradas. É um clássico, mas há bastante tempo que anualmente temos novidades nessa área. O vermelho com dourado não morreu, como disse, é um clássico, mas diminuiu bastante tanto a oferta, quanto a demanda. Antes da pandemia entrou o champanhe que cresceu a cada ano, ocupando o lugar do dourado na preferência dos clientes. Até hoje, nós encontramos muito mais enfeites champanhe para importar do que o dourado. Ele é mais bonito, mais suave”, conta a empresária.

Segundo Patrícia, ano passou foi a vez do rosa. As árvores ficaram lindas, mas muitas pessoas ficaram receosas de comprar, principalmente as que tinham só filhos homens na família. “Este ano chegou o azul, o verde e o rosa fosco. Aí as clientes ‘piraram’, misturaram o rosa com azul, ou azul com verde, e até mesmo os três tons. As composições ficaram lindas. Tudo com muitas flores e folhagens artificiais e muito enfeite lúdico, com papais noéis, renas, ursinhos, enfim, está usando muito bonequinho nas decorações”, explica.

A profissional conta que a tendência que começou este ano foi a chegada de vários formatos diferente de flores para decorar além do tradicional bico de papagaio em tonalidades diferentes, que sempre foi predominante. “Fizemos uma árvore só com folhas e flores artificiais e foi aprovadíssima, teve grande aceitação”, complementa Patrícia.

Outra linha que entrou o ano passado e cresceu muito em todas as lojas de decoração natalina foi a rústica. “O rústico entrou para ficar, com enfeites em palha, a árvore fica fosca, com uma beleza diferente. Tem Papai Noel, renas, raposa, coruja, esquilos etc. Tudo nesse material. Usamos com galhos e picks – aqueles ramos de bolinhas vermelhas que este ano está em alta – para compor a árvore. As fitas que usamos nesse modelo também são foscas, geralmente xadrez, nos tons de verde, vermelho e bege, ou usamos fita de tela ou de juta em vermelho mais liso, cru ou marrom. Fica linda e é bem a cara do mineiro, principalmente os que gostam de fazenda e sítio”, diz.

A árvore branca também está presente este ano, mas segundo Patrícia Moreno teve menos aceitação. Os clientes clássicos optaram pelo vermelho com dourado. Outro destaque deste ano são os cenários com casinhas, e a decoração em cima da mesa da ceia para complementar a mesa posta, que está voltando com força.

Segundo a empresária, a política afetou bastante a venda dos produtos natalinos. “Geralmente começamos a vender o Natal no início de outubro, principalmente para os logistas. Este ano, a venda só começou mesmo uma semana depois do segundo turno. As pessoas estavam desanimadas, só pensavam em política. Podemos dizer que o Natal está atrasado, mas agora todos já entraram no clima. Natal tem sempre encantamento, por mais que as pessoas demorem, não abrem mão da decoração para levantar o astral”, concluiu.

Bruna Magalhães Gosende, da Tempori, é outra experiente no assunto. Apesar de jovem, cresceu vendo sua mãe, Patrícia, fazer decorações natalinas, e há alguns anos assumiu essa área da empresa. A cada ano a seção de Natal crescia tanto, que desde o ano passado passaram a alugar uma casa, em frente a Tempori decorações e adornos – dirigida por sua mãe – só para receber os produtos natalinos. O que não falta é diversidade.

Uma novidade que lançaram há alguns anos e cada temporada ganha mais força é o aluguel de árvores de Natal. A procura é grande, tanto por empresas, lojas e condomínios quanto por pessoas que preferem ter sempre uma decoração nova em casa. Outro motivo é o fato de não terem espaço para guardar a árvore e seus enfeites por um ano.

A empresa aluga árvores de 1,50 metros até 4 metros de altura. Os tamanhos que mais saem são de 1,80 a 2,20. O aluguel vai de outubro até 15 de janeiro. O profissional da loja entrega e monta a decoração e recolhe em janeiro. Existem vários modelos de decoração que podem ser escolhidos em um álbum virtual. O valor das mais procuradas variam de R$ 1.5 mil a R$ 2.5 mil. É uma boa opção e resolve o problema das pessoas que não tem muita aptidão manual para montar a árvore.





Símbolos de NatAL A tradição de usar árvores para decorar as casas remonta à antiguidade. Egípcios, celtas, romanos e até mesmo os vikings costumavam trazer essas plantas para dentro de casa. Elas eram usadas como decoração no solstício de inverno e simbolizavam que, ao final da estação, o sol reapareceria e as plantas voltariam a crescer.

Outra explicação é de que a origem da árvore de Natal era usada pelos povos pagãos que enxergavam nelas um símbolo da fertilidade. Os romanos, por exemplo, durante a Saturnália, festival em homenagem ao deus Saturno, usavam árvores para enfeitar os templos. Já os egípcios usavam palmeiras durante os rituais de adoração a Rá, o deus sol.

Apesar de já serem usadas há séculos, foi por volta dos anos 1500 que as árvores de Natal se tornaram um costume cristão. Historiadores atribuem essa tradição a Martinho Lutero. Os germânicos, nessa época, tinham o hábito de decorar as casas com pirâmides de madeira e folhas de árvores. De acordo com a lenda, enquanto caminhava pela floresta, Lutero ficou encantado com a visão de um pinheiro coberto de neve sob o brilho das estrelas no céu.

A árvore de Natal também tem o significado de gratidão da humanidade pelo nascimento de Jesus e por isso significa esperança, paz, vida e alegria.





BOLAS DE NATAL As bolas de Natal começaram a ser produzidas no século 19 por um vidraceiro alemão. Antes, usava-se maçãs e nozes para enfeitar as árvores. Desde então esse enfeite passou a ser produzido de diferentes formas e tamanhos. Com o tempo, outros enfeites foram acrescentados na decoração da árvore de Natal.





ESTRELA A estrela é colocada no topo da árvore e representa a estrela de Belém, que que guiou os Reis Magos até o local onde havia nascido Jesus. Por esse motivo, ela simboliza o próprio Cristo.





PRESÉPIO O presépio corresponde à cena de natividade, ou seja, o nascimento do menino Jesus num estábulo. Fazem parte do presépio: a manjedoura com o menino Jesus, sua mãe Maria, seu pai José, os reis magos, os pastores e animais como vaca, burro e ovelhas.





PAPAI NOEL A figura do Papai Noel é baseada em São Nicolau Taumaturgo, bispo de Mira. É um santo popular e padroeiro da Noruega, da Rússia e da Grécia. Acredita-se que viveu na Turquia, na cidade de Mira, no século 4, onde saía com um saco cheio de ouro e lançava moedas pelas chaminés das casas das pessoas necessitadas.





CEIA A ceia de Natal simboliza o banquete eterno e a união da família. Tem origem na Europa a partir do costume do povo europeu de receber pessoas na noite de Natal para confraternização. Por mais que tenha a troca de presentes, é no momento da ceia que se tem a troca de amor, que se fortalece a união das famílias.