Craques das redes disputam a "Copa dos conteúdos"

Milhares de conteúdos são gerados a cada rodada da Copa do Catar, movimento um novo mercado gigantesco (foto: Fifa/Divulgação )



Futebol, cultura e gastronomia. Três temas inesgotáveis em temporada do futebol mundial. A combinação desses assuntos em época de Copa do Mundo é perfeita para o sucesso. E como a sede da vez é o Catar, o primeiro país do Oriente Médio a sediar o campeonato, alguns temas despertam um interesse incrível pelo evento. Relatório da FIFA revela que mais da metade da população do planeta (3,5 bilhões de pessoas) sintonizaram a edição de 2018 via televisões e plataformas digitais. E que a maior demanda por ingressos vem de torcedores da Argentina, México e Brasil. Este ano, entretanto, é esperado recorde de audiência inédito e, sem dúvida, os criadores de conteúdos serão os grandes responsáveis por este crescimento na audiência global.





INTERESSE Além do indispensável trabalho das mídias tradicionais, graças ao "boom" dos canais digitais, os torcedores estão sempre ansiosos em encontrar vídeos para se informar ou se divertir com o que está acontecendo no Catar. Pesquisa da Meta, antes do início da Copa, indicava que 84% dos brasileiros acompanhariam a competição; e 66% da população ainda pretendiam seguir tudo o que permeia os jogos nas redes sociais como Instagram, YouTube e TikTok. Todos os holofotes estão voltados para dentro das quatro linhas no Catar. Porém, fora de campo há outro jogo efervescente acontecendo: a disputa na criação de conteúdo em vídeo.





VALOR AGREGADO As plataformas digitais estão ganhando cada vez mais relevância no mundo do futebol. De acordo com pesquisa de julho de 2022 realizada pela Plataforma Gente, 70% dos entrevistados pretendem utilizar as redes sociais como principal meio de informação sobre o evento. "É uma realidade que hoje as plataformas digitais são ótimos instrumentos para gerar conteúdos em torno de um evento como esse. As novas gerações preferem o entretenimento digital encontrado nas redes sociais em vez dos espaços tradicionais. É por isso que os criadores devem oferecer um valor agregado aos seus vídeos; aprimorando suas edições e adaptando-os a diferentes formatos para que tenham mais sucesso", diz Paula Haefeli, líder de marketing da Jellysmack para a América Latina, startup global que trabalha com criadores de conteúdo.





RITMO FRENÉTICO O assunto é tão inesgotável e atraente que diversos criadores de outros segmentos migraram temporariamente para o futebol. Mesmo aqueles não estão no Catar. Temas como "o Brasil chegará ao hexa?", "revanche contra a Alemanha", "quem será o artilheiro do Brasil ou da Copa", entre tantos outros permeiam o cenário dos criadores. E na medida em que a Seleção Brasileira vai se destacando, observa-se o papel cada vez mais crescente das redes sociais na Copa. Os canais digitais estão ganhando espaço a cada dia, por isso a criação de conteúdo deve avançar no mesmo ritmo, entendendo as necessidades de novos públicos por meio do suporte de tecnologia que algoritmos, comportamento e evolução das plataformas digitais.





ENGRAÇADINHOS Em 2021, 56% dos brasileiros navegaram no YouTube para se sentirem mais conectados com os outros, de acordo com o Youtube Culture & Trends Report. Sem dúvida, a creator economy está ganhando popularidade, embora seja difícil encontrar a fórmula certa para ter sucesso na geração de conteúdo de vídeo. Apesar da diversidade de temas, observa-se um apelo maior para conteúdos de humor. Contar piadas pode ser fácil, mas torna-las atraentes em perder o tom é não tão simples como muitos pensam. Pode ser também um "tiro no pé". Por isso é muito importante não errar na dose do sempre recomendado "bom humor".





ATENÇÃO A especialista Paula Haefeli destaca cinco princípios fundamentais para potencializar conteúdos: definir o propósito; ser constante; buscar tendências; escolher as ferramentas adequadas e optar por uma narrativa transmídia. "O criador de conteúdo precisa estabelecer o objetivo estratégico de sua história, ou seja, definir qual direção seu conteúdo vai levar para engajar e estreitar a relação com seu público. E deve levar em conta uma série de elementos para aprimorar seus materiais ou aspectos que podem parecer insignificantes, mas que podem criar empecilhos", pontua Paula.





CUIDADOS Ela destaca também que é preciso estar atento ao que não agrega valor. "Um dos erros mais comuns é postar o mesmo conteúdo em todas as plataformas. A especialista entende que é importante adaptar formatos para cada rede social, pois cada uma possui características e algoritmos diferentes, motivo pelo qual é preciso entender o comportamento dos públicos de cada plataforma para direcionar o conteúdo", completa.

E como o futebol é um tema vivo, que se transforma a cada jogo, a cada gol, movimento ou fala de um ídolo a Copa do Mundo ainda vai gerar muito mais conteúdo do que conseguiu até agora, e mesmo depois de sua realização. Seja o Brasil - ou não - o campeão mundial.