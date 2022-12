Natal ilumina o turismo no Circuito do Ouro

A iluminação do Museu da Inconfidência foi inspirada no tradicional Natal Luz de Gramado (foto: Divulgação )



O Natal é ótimo apelo para potencializar o turismo em cidades da região do Circuito do Ouro, que mais conhecida por oferecer experiências gastronômicas, destaques do patrimônio imaterial mineiro, rotas de belezas naturais e por seu contexto histórico no país. Nos últimos anos, as cidades que compõem o circuito têm aprimorado suas programações e caprichado em decoração mais diferenciada para a temporada natalina. As cidades de Ouro Preto e Mariana, ambas do roteiro Entre Cenários da História, já estão iluminadas e com programação especial de Natal. Ouro Preto, patrimônio mundial da humanidade, pela primeira vez reflete suas luzes em um cenário do Natal Luz. Com programação que movimenta a cidade e segue até 8 de janeiro de 2023, moradores e turistas podem curtir as luzes e atrações culturais com a temática "História e Magia". Inspirado no tradicional Natal Luz de Gramado, Ouro Preto iluminou uma árvore de mais de 18 metros de altura em frente ao Museu da Inconfidência, com a Vila do Papai Noel, instalada na Casa de Gonzaga e diversas apresentações culturais, gratuitamente.





MARIANA No dia 9 de dezembro, para iluminar o Natal, a cidade de Mariana acende suas luzes e dá início ao clima festivo do Natal. Nesta época é possível curtir o cenário e as atrações com toda a família. O Natal de Luz Mariana 2022, com o tema "Feliz Mariana! Sempre!", traz uma extensa programação cultural com apresentações de artistas da comunidade de toda a região, feira natalina de artesanato local e momentos de diversão para todas as faixas etárias. Iluminações cênicas, a tradicional Casa do Papai Noel e totens que descrevem a história cultural da cidade podem ser visto por lá.





ITABIRITO Até 23 de dezembro, Itabirito, cidade do roteiro Entre Trilhas, Sabores e Aromas, oferece programação com apresentações dos corais locais Novo Tom e Flor de Liz, além de peças teatrais na sede do Atelier de Artes Integradas. O evento também receberá o coro Tenores in Concert, na Igreja da Boa Viagem, entre outras atrações. A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, um dos momentos mais esperados para esta época do ano, já começou a transitar pelas ruas das cidades brasileiras e com o tema "O Natal sempre encontra o caminho" e no dia 1º de dezembro fará sua parada, a partir das 19h, em Itabirito.





NOVA LIMA Com muita luz e cor, Nova Lima, também integrante do roteiro Entre Trilhas, inclui entre as atrações a cantata de Natal e apresentações da Escola Municipal de Dança, da Escola Municipal de Música José Acácio de Assis Costa, de corporações musicais, de orquestras, da Banda Bios Bombeiro Instrumental Orquestra Show do Corpo de Bombeiros Militar e muito mais. Para a alegria da meninada, a Casa do Papai Noel estará aberta para visitação de 14 de dezembro até a véspera de Natal.





SANTA BÁRBARA Anualmente, o centro histórico de Santa Bárbara, que faz parte do Entre Serras, recebe ornamentação natalina até o início de janeiro. Milhares de lâmpadas que traduzem as cores do Natal enfeitam os principais casarões do Centro Histórico, ressaltando ainda mais a arquitetura e detalhes das construções históricas. Além disso, uma trilha sonora natalina tomará conta das vias públicas do município e a Casa do Papai Noel será a atração para as crianças recordarem do bom e barbudo velhinho.

A programação completa pode ser acessada no site circuitodoouro.tur.br e nas redes sociais @circuitodoouro.