Projeto Lapidar forma profissionais negros em curso de extensão gratuito

Projeto Lapida (foto: Divulgação)



No mês da consciência negra, uma inciativa inédita promovida pela Gerdau em parceria com o IBDM (Instituto Brasileiro de Direito Minerário) realizou a formatura de 29 advogados e advogadas negros em um curso de extensão 100% gratuito, exclusivamente voltado para esse público. O evento, restrito a convidados, aconteceu no MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal. A iniciativa inédita contou com professores renomados que ao longo do curso ofereceram disciplinas com temas dentro da cadeia de aço e mineração para alunos de todo o Brasil.





DIREITO Nesse primeiro ciclo, o projeto ofereceu curso de Direito Minerário, com o objetivo de formar profissionais autodeclarados negros que estejam cursando ou tenham se formado em Direito, considerando a necessidade e o interesse de se viabilizar o aumento do número de profissionais negros no mercado jurídico da cadeia produtiva do aço. O curso teve duração de quatro meses e foi realizado de forma on-line. Dividido em seis módulos, os alunos puderam aprender sobre Mineração, Direito e Regulação; Mineração, Contratos empresariais e Responsabilidade Civil; Direito Ambiental e Governança; Advocacia de Alta Performance; Mineração e Contencioso Estratégico e Tópicos em Direito Tributário aplicado à Mineração.

"O objetivo desse curso é ampliar a participação desses profissionais no mercado de trabalho, além da oportunidade de fazer um networking, não só com os colegas, mas também com os professores", destaca Fabio Spina, diretor Jurídico e de Relações Institucionais da Gerdau. "A nossa expectativa é que os formandos saiam daqui com ótimas referências, possibilitando que eles se recoloquem no mercado de trabalho ou assumam importantes cargos em grandes empresas do setor", completa.

"O Projeto Lapidar é a materialização de um sonho antigo do IBDM: a democratização do Direito Minerário. É uma iniciativa totalmente alinhada com o objetivo do instituto de expandir o acesso a esse tipo de conhecimento, historicamente restrito a poucos. Ver uma turma, tão qualificada quanto diversa, se formando neste curso é motivo de orgulho e energia para novos projetos, especialmente focados na redução de barreiras à educação e à inclusão de pessoas, em toda a sua pluralidade, em posição de destaque na área jurídica mineral", explica o presidente do IBDM, Tiago de Matos.





CONHECIMENTO O formando Diego Pinto conta que falar do Lapidar é falar de inclusão e da necessidade de reparação histórica que temos para com a população negra no Brasil, é falar também sobre o combate ao racismo corporativo, o que é essencial debater nos dias atuais. "Para além das questões do racismo, o projeto Lapidar trouxe um ganho de conhecimento sobre o Direito Ambiental e principalmente sobre o Direito Minerário, além do intercâmbio cultural imenso, até porque temos alunos de vários estados do Brasil. No decorrer do curso fomos acumulando conhecimento e realizando trocas de experiencias profissionais. Tudo isso agregou muito para o aprendizado", destaca.