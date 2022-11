Transposição da arte

O trabalho "A 3 mãos: Rita, Anna e Francisco" lançado no mês passado, na Pop Up Galeria, (foto: Divulgação)







Uma avó diferente, quase sempre vestida com macacão manchado de tinta, e mergulhada em seu ateliê na obsessiva tarefa de pintar. Nada mais natural que os netos entrem na mesma viagem, compartilhando com ela momentos especiais. Foi observando esse movimento e os desenhos elaborados pelas crianças que Rita Lessa teve a ideia de criar uma coleção, reproduzindo algumas dessas criações.

Assim nasceu o trabalho “A 3 mãos: Rita, Anna e Francisco” lançado no mês passado, na Pop Up Galeria, onde ela apresenta suas propostas para o segmento fashion com maior amplitude. Conhecida pela pluralidade, o raio de ação da artista abrange vários braços. Múltipla, ela derrama arte sobre as superfícies sem preconceito e sua obra conversa com as telas, dialoga com a casa, comunica com o corpo.

Rita cria moda sem a pretensão de se denominar estilista. Escolhe temas, formas e cores sem se ater às regras e tendências. “Nunca tive intenção de inventar a roda, o que faço é muito simples”, ela afirma, explicando que tudo foi acontecendo de forma espontânea em sua trajetória, é fruto da soma dos sentimentos e vivências que atravessam sua vida.

No caso da coleção pensada para a Less, marca que a representa, o resultado passa por várias reflexões. Amarrando as pontas, significou voltar à sua própria infância, à infância dos seus alunos – sim, ela foi professora no Instituto São Tomás de Aquino -, à infância de seus filhos e, agora, à infância dos netos.

“Eles pintam junto comigo usando as mãos, dedos, pincéis, expressando a criatividade. Faço tintas especiais e não tóxicas para eles brincarem no ateliê”, diz. Os desenhos, que a encantaram, a remeteram ao próprio traço - sempre muito solto – e chegaram ao mote temático de grandes pintores - como Pollock, Twombly e Basquiat -, cujos trabalhos são muito próximos aos que as crianças produzem nesse estágio.

“Longe de mim pensar que os meus netos são artistas. Não é nada disto. São garatujas e borrões que seguem o percurso natural de desenvolvimento psicomotor de suas faixas etárias, revelando uma forma de linguagem e pensamento organizadora do ser humano”, pontua.

A principal atração da coleção continua sendo os prints digitalizados, tanto os concebidos pelas crianças quanto os assinados por ela. Em contexto criativo e lúdico, surge a estampa que reproduz as mãos e os pés dos meninos; em outros momentos, aparecem as suas próprias criações.

O shapes seguem atemporais e vestem mulheres descoladas não importa a faixa etária. Além dos vestidos T-shirts em malha com aplicação das estampas, aparecem os blusados, cujo shape sugere blusas sobrepostas com movimento. São os detalhes que fazem a diferença nessa pegada minimalista: a calça pijama com base em malharia, por exemplo, ganha barrado duplo que a valoriza.

Outra novidade dessa temporada é o lançamento da Less Naturalmente edição limitada, resultado da experimentação constante da artista. Nessa linha, Rita comemora a oportunidade de estar mais perto da sustentabilidade, já que ela se distingue pelo tingimento das peças organicamente em um trabalho de lavanderia no qual são usadas ervas naturais.

A sarja é tecido importante: amassada, é usada na confecção de blusas/t-shirts e calças larguinhas. Já no chemise com bolsos duplos frontais, passou por uma quebra para amaciar a textura. O vestido regata, levemente evasê, se destaca pela aplicação de fuxicos.





História Se o trabalho de criação consiste em uma amálgama de experiências, a história de Rita é uma construção que começa por uma criança curiosa e por uma adolescente fora da curva, que encontrava escape no cinema e na literatura. Naquela época, ela era frequentadora assídua do cineclube da Face – Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, no centro da cidade, onde via os filmes de Godard e Pasolini, e já tinha um pendor para o desenho. “Chegava em casa e fica desenhando o que tinha assistido”, ela recorda.

A primeira oportunidade como desenhista aconteceu aos 16 anos: conseguiu emprego como arte-finalista na gráfica do Jornal de Minas, ilustrando livros e revistas e tentando organizar uma cabeça livre e criativa com a realidade dos textos com os quais trabalhava.

Quando se formou em psicologia, encontrou duas opções: trabalhar na clínica de Daniel Antipoff ou no Instituto São Tomás de Aquino. Optou pela segunda e se tornou professora de alunos da segunda série do colégio, uma classe composta por alunos de oito anos. Na escola, a moça “viajandona” aprendeu a conciliar a mente inquieta com a disciplina exigida pela instituição, um aprendizado que carregou para a vida adulta. “Foi uma época muito importante na qual aprendi a conciliar as duas coisas, principalmente a disciplina que qualquer trabalho envolve”.

Mas era a arte que fazia pulsar seu coração. Entre os festivais de inverno de Ouro Preto, o convívio com artistas, um curso incompleto na Guignard e as dificuldades financeiras da família, entendeu que sua carreira como artista plástica não podia estar dissociada do mercado. Constatação difícil em um ofício que demonizava o capital, mas a sobrevivência falou mais alto. Rita resolveu canalizar o talento e a força criativa para a elaboração de produtos, do vestuário à casa.

Em 1980, a moda explodiu em Belo Horizonte com o florescimento de uma indústria de confecção, que ultrapassou a Serra do Curral e ecoou no Brasil. Nessa época, Rita já estava inserida no contexto trabalhando para marcas famosas relevantes.

No início dos anos 1990, criou uma coleção de echarpes pintadas à mão, que conquistou as melhores lojas da Savassi. O projeto oficializou a entrada da artista no mundo legalizado dos negócios juntando vocação e produção em um mesmo pacote.





Pluralidade Transposição da arte: é assim que ela encara seu trabalho em quase 40 anos de mercado. Da moda, encontrou espaço também na decoração, aproveitando o nicho que se formou com o conceito da casa como sinônimo de aconchego e refúgio. Toalhas de mesa, jogos americanos, almofadas, tapetes ganharam novo status com o traço livre e original da artista, sempre disposta a alcançar qualquer superfície e a romper limites.

Se antes as peças eram pintadas uma a uma, manualmente, há 11 anos ela partiu para outro desafio: a digitalização da sua pintura tornando possível transportar a linguagem pictórica para uma produção em escala ampliada. “Esse foi um trabalho difícil, que exigiu, e ainda exige, muitas experimentações e testes, mas sinto que tenho conseguido realizar meu propósito”, ressalta.

A pesquisa evoluiu e, por meio das proposições levadas para os prestadores de serviço, Rita deu início a um mercado que não existia, o que faz dela pioneira em técnicas e matérias-primas que, hoje, são recorrentemente usados.

As folhas de bananeira gigantes, que se tornaram um dos ícones da sua criação e fizeram sucesso em mostra em Paris; os temas geométricos; os borrões; as frutas; as flores; os legumes; os bichos, ganharam novas bases condizentes com a agilidade e a praticidade desse avanço inserido nas demandas do mundo contemporâneo.

A versatilidade movida pela liberdade é essencial no trabalho de Rita que, ao longo de todos esses anos, jamais abandonou o seu percurso de artes plásticas.