Natureza para vestir

A Gruta da Lapinha, em Lagoa Santa, foi a referência do trabalho de Victor Dzenk (foto: Victor Dzenk/divulgação)

A Gruta da Lapinha, em Lagoa Santa, foi a referência do trabalho de Victor Dzenk. Na coleção Petra, as silhuetas fluidas e esvoaçantes, os recortes, drapeados, volumes estratégicos, padronagens, texturas e cores nasceram dessa imersão nas cavidades subterrâneas esculpidas pela natureza ao longo de milhares de anos .A cristalização de minerais, que cria formatos que se assemelham a flores, e uma flor nativa, a íris lilás, que brota nas proximidades da entrada das cavernas, no Parque do Sumidouro, deram origem as estampas.