(foto: Divulgação)







A grife brasileira La Sirène lançou coleção inspirada nos corais e em suas diferentes cores e texturas, reproduzindo isso por meio de diferentes tecidos, modelos, recortes e um mix de cores vibrantes, sendo as principais o pink, o turquesa, o verde e o lima. Destaque para as peças com nós que trazem um charme especial para os bodys, biquínis e macacões, que se tornaram um grande sucesso da marca.

(foto: Divulgação)

Exclusivo





Para comemorar os 20 anos da Dress to, Thatia Amorim, a CEO e diretora de estilo da marca, volta às suas origens de estilista e lança coleção moda festa exclusiva com peças limitadas e tecidos nobres como seda e crepe. Thatia sempre teve no radar lançar uma linha especial dentro da marca e aproveitou o aniversário. A inspiração foi no que gosta de usar e no desejo de potencializar a beleza, a força e a autoestima das mulheres.

(foto: Divulgação)

Bike





A Anacapri está lançando uma collab com a Caloi, sendo a primeira coleção colaborativa com essa pegada mais esportiva da marca de flats do Grupo Arezzo&Co, onde desenvolveu uma estampa exclusiva inspirada nos bancos das bikes. Com mais de 120 anos de tradição, a Caloi traduz um sentimento de nostalgia e um toque retrô que dão a cara para a coleção através de 11 modelos, entre sandálias esportivas, tênis, bolsas e mochilas.

(foto: Divulgação)

Relicário





Relicários são joias cheias de simbolismos: guardam memórias, amores, saudades e ficam bem perto do coração. De origem muito antiga, eram usados inicialmente para guardar imagens de santos e “relíquias” de pessoas amadas; hoje, guarda fotos. A AeM Joias, das designers Ana Cecília Artiaga e Renata Mazzoni, aposta em uma linha que revisita este clássico da joalheria, com duas peças inéditas: o My Love e o My Heart.