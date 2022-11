Vitrine para negócios

(foto: Divulgação)







Não existem dados oficiais que reflitam a importância da moda infanto-juvenil no Brasil, porque esses números estão embutidos na produção geral da indústria de confecção do país. Porém, não é necessário se ater à economia para perceber que se trata de um segmento potente, que inclui uma diversidade de marcas poderosas especializadas no assunto.

Dando sequência aos lançamentos de coleções iniciados no início de novembro em Belo Horizonte, a Top Agency apresenta a segunda edição do Vitrini Fashion, que está sendo realizada até neste domingo, no centro de convenções Planetarium do Hotel Mercure. Os desfiles programados pela agência de modelos comandada por Taciana Teodoro colocam em evidência a ampla oferta de uma cadeia dinâmica, que trabalha segundo as tendências de cada temporada e de acordo com as necessidades do universo lúdico e criativo das crianças.Nesse encontro de empresas que trabalham no varejo e no atacado, o objetivo, além de contribuir e divulgar o setor, é fomentar o turismo em BH, cidade que detém o título de Capital da Moda e é famosa em todo o Brasil por sua produção fashion. “Os lojistas apresentam as coleções primavera-verão 2022, que estão nas vitrines e, ao mesmo tempo, conhecem as novidades do outono-inverno 2023 das marcas, lançadas no evento”, explica Taciana.

Pitunchinhos, Precoce, Perfumaria, Gabriela Aquarela, Vallen Kids, Petit Chéri, Garotada, Guaxinin, Lance Livre, Pinkx são algumas das 27 marcas endereçadas a meninas, meninos e adolescentes que são destaque no Vitrini Fashion.

Localizada em Araújos, no Centro-Oeste de Minas Gerais, a Gabriela Aquarela tem tradição de 28 anos e atende ao público feminino, crianças de 1 a 12 anos. O processo de criação passa pelo conceito de encantamento, como explica Gabriela Aquino, responsável pelo marketing da empresa. Estampas exclusivas e bordados manuais diferenciam o trabalho, cuja pauta inclui também a sustentabilidade. “Nosso compromisso é acompanhar a infância prezando o conforto e a qualidade. São peças fashionistas valorizadas pelas estampas e pelos bordados manuais”, explica.

A fábrica conta com 80 funcionários diretos, mas alcança cerca de 200 pessoas contabilizando as parcerias terceirizadas. Com o tempo, veio a possibilidade de investir também na moda para meninos e, assim, surgiu a Digi, contemplando a mesma faixa etária da Gabriela Aquarela. “Para completar o ciclo, criamos a Pinkx, voltada para as tweens, inspirada nas tendências de moda, como por exemplo, brilhos, neons, paetês. Com as três marcas formamos o Grupo Digital Infantil”, ressalta Gabriela.

Segundo ela, a participação no Vitrini Fashion é a oportunidade de mostrar as coleções para as lojas já parceiras e para outras lojas ficarem conhecendo o trabalho do Grupo. “Valorizamos a visibilidade e divulgação que o evento traz.”

Andréia Martins Ribeiro, dona da Luli Kids & Teen, por sua vez, tem o mesmo objetivo de ampliar a clientela. Há oito anos no mercado, ela é testemunha do aprimoramento do setor: a ampliação das ofertas, o estilo afinado, a qualidade dos tecidos, a versatilidade de modelos e a contemporaneidade das peças são alguns fatores que encantam as mães na hora de comprar roupas para os filhos. “As fábricas investem muito”, observa a empresária, que apresentou um desfile bem diferente, prestigiando as marcas com que trabalha, identificando-as por meio de alguns recursos cenográficos.

Para Grasiele Fernandes, que comanda a Petiz, o evento é relevante para o crescimento dos negócios, uma vez que a repercussão comercial acontece antes, durante e depois do desfile. Ela trabalha com cerca de 15 grifes que atendem do bebê ao adolescente, oferecendo de roupas casuais a moda festa e mostra um mix de produções na passarela do Mercure. “O setor infantojuvenil tem a seu favor o fato de as crianças crescerem. Assim, o guarda-roupa delas tem que ser, necessariamente, renovado”, conclui.





Moda e turismo O Vitrini Fashion é patrocinado pela Belotur, via prefeitura municipal, através do edital de eventos com potencial turístico. Daí que é apresentado, no início de cada show, material audiovisual abordando a riqueza da moda de Belo Horizonte e seu potencial como destino fashion, além de serviços oferecidos pelo trade turístico, como infraestrutura, opções de lazer e entretenimento.

A gastronomia não ficou de fora da programação, levando em conta a importância cultural da capital do estado, que recebeu, recentemente, a designação de Cidade Criativa da Gastronomia, outorgada pela Unesco. “Fortalecemos a área de eventos, a rede hoteleira, já que os lojistas e compradores se hospedam no Hotel Mercure, além de estimular a arte e a cultura mineiras”, frisa Taciana.

A Adole Teen, de Juiz de Fora, por exemplo, trouxe em sua comitiva 25 crianças e adolescentes para desfilarem. A loja é virtual, iniciou sua trajetória na pandemia. “Comecei on-line com o objetivo de combater a depressão da minha filha, procurando envolvê-la em todas as etapas do processo. No início, foi o boca a boca que ajudou o negócio a se consolidar”, conta Fabiana Dore. Vallen e Ricco são algumas das marcas que ela exibiu na passarela.

Diversidade, inclusão e ação social também estão presentes no Vitrini Fashion, que conta com a participação de crianças especiais na passarela. Desta vez, a entidade beneficiada foi o Hospital da Baleia. Oficinas temáticas, palestras e apresentações musicais completam a agenda. A agência de marketing Dduarts, de Santa Catarina (onde a Top Agency tem uma filial em Blumenau) abordou o tema “Redes sociais para os negócios de moda”, com o intuito de oferecer mais conhecimentos em área tão relevante para o sucesso comercial e institucional das empresas.

A primeira edição do Vitrini Fashion teve como temática o catavento, simbolizando novos tempos, novos ares, novas experiências, sob o slogan “cada volta um recomeço”, um convite à esperança em um futuro mais promissor para a saúde e para os negócios. Agora, a proposta para o lançamento é o trevo de quatro folhas, que remete à sorte no novo ciclo pós-pandemia.