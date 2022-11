"Bom Velhinho" chega para refazer as conexões afetivas

O ItaúPower recorre ao tema "Contos de Natal" e convoca as famílias para reviveram o espírito natalino (foto: Itaú/Divulgação )



O fim de ano está chegando de forma inédita para o brasileiro. Passado o “turbilhão” das eleições, Papai Noel reaparece em cena para restabelecer o clima fraternal, embora ainda asfixiado pelo final de ano atípico com Black Friday e Copa do Mundo do Catar. As grandes marcas já iniciaram suas campanhas. E, aos poucos, as vitrines das lojas físicas e das virtuais vão mudando cenários, o que pode ajudar a reatar laços rompidos na polarização dos últimos meses. Afinal, ao longo dos tempos, as campanhas natalinas marcaram e emocionaram gerações. É impossível ficar insensível ao chamamento do “Bom Velhinho”. Os apelos afetivos são ingredientes fundamentais para a mensagem das campanhas, para restabelecer conexões entre pais e filhos, amigos próximos ou distantes. No comércio, as empresas consideram a temporada de compras como a mais importante.





FATURAMENTO Por isso, ser assertivo na divulgação e promoção das marcas, produtos e serviços é fundamental para não perder oportunidades. A data deve movimentar as ruas de todo o país, levando mais de 118 milhões de consumidores às compras, de acordo com pesquisa da CNDL – Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil — Serviço de Proteção ao Crédito. Levantamento das entidades aponta que o Natal deve injetar R$ 66,6 bilhões na economia. Nada mal, mas percebe-se estabilidade na intenção de compras quando comparado ao ano passado: 73% pretendem dar presente(s) para outras pessoas no Natal deste ano (em 2021, eram 77%).





PRIORIDADES Os presenteados prioritários continuam sendo os filhos (62%), o cônjuge (45%) e a mãe (41%). Além disso, 59% dos consumidores pretendem comprar presentes para si mesmo, queda de 10 pontos percentuais em relação ao ano passado. Em média, os consumidores pretendem comprar 4,2 presentes para algum familiar ou amigo no Natal e o ticket médio de cada presente será de R$ 132. Vale destacar ainda que 40% daqueles que vão comprar presentes desejam gastar até R$ 100,00 por presente.





PREFERÊNCIAS Entre os itens mais comprados, 57% afirmam que pretendem comprar roupas, 38% calçados, 36% perfumes/cosméticos, 34% brinquedos e 21% acessórios. De acordo com os consumidores que presentearam no Natal de 2021, 44% pretendem comprar este ano a mesma quantidade do ano passado, enquanto 29% pretendem comprar mais presentes e 16% menos, uma queda de seis pontos percentuais em relação ao ano passado.

Quando se trata da escolha do estabelecimento onde pretendem comprar os presentes, 53% são influenciados pelo preço. Já 39% escolhem o local por conta de ofertas e promoções; 23%, pela variedade de produtos; e 29%, pelo valor do frete, um aumento de 7 pontos percentuais em comparação com o ano passado.





ITAÚPOWER Por isso, combinar boas ofertas com ações no estilo “ganha-ganha” é fórmula que não pode ser esquecida. No ItaúPower Shopping, por exemplo, mantendo sua característica de “shopping da família”, a primeira grande ação será a super recepção para a chegada da figura mais querida da época: Papai Noel. Ele chega ao mall neste domingo, às 16h, acompanhando de superespecial cortejo, com uma cantata que promete encantar o público com as melhores canções natalinas e a presença de oito personagens do mundo encantado, que contarão a história do Natal através de uma encenação que une teatro e canto ao vivo. Logo depois, a criançada vai poder conhecer de perto o bom velhinho, que terá seu trono localizado na Praça Central do mall.





CONVITE À FAMÍLIA Durante o evento, serão distribuídos pipoca e algodão doce para a criançada se deliciar, e, além disso, os pequenos poderão também se maravilhar com a decoração de Natal preparada pelo mall. “A chegada do Papai Noel é o marco inicial para a melhor época do ano. Esperamos que toda a família venha conferir a decoração especial, que foi preparada com muito carinho”, revela Renata Costa, gerente de Marketing do Shopping.





BIBLIOTECA DO NOEL O mall criou o Espaço Ho, Ho, Ho, na Praça Central, para todo mundo que quiser, visitar a biblioteca do Papai Noel e levar para casa uma obra. E, claro, para deixar a biblioteca ainda mais diversificada e dar oportunidade para que todo mundo tenha acesso a uma boa história, todos estão convidados a deixar a doação de um livro por lá também.





SORTEIO DE CARRO E a partir de 18 de novembro, o ItaúPower Shopping dá a largada em sua tradicional promoção de Natal. Neste ano, o mall fará sorteio do carro Honda HRV EXL Sensing, 1.5, 0 km, modelo 2022. Vai funcionar assim: a cada R$550,00 em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer ao prêmio, o sorteio será dia 2 de janeiro de 2023.