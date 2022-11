(foto: Divulgação)



TITE CONVOCA

A divulgação da lista dos jogadores convocados abriu oficialmente a temporada de ações das marcas para a Copa do Catar. Inclusive a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que vem apresentando ao público a campanha “Energia”, que traz a canção “Ela me faz tão bem”, do cantor Lulu Santos, para chamar os torcedores a se conectarem com a Seleção Brasileira. Entre as ações, a CBF quer engajar diretamente cada membro da torcida por meio da tecnologia. A plataforma “Tite Convoca” permite que cada pessoa cadastre seu nome e um número de celular. Na sequência, o treinador aparece em um vídeo, dizendo o nome do torcedor e pedindo sua ajuda como o 12º jogador na luta pelo hexa. Além do vídeo, o torcedor também pode receber uma ligação no celular, com a gravação da mensagem na voz de Tite.





LAVA A ZICA

As superstições no futebol dão o tom da campanha da Omo, que conta com a presença do ex-jogador Cafu, capitão da seleção pentacampeã do mundo, em 2002. Partindo da ideia de que muita gente usa a mesma roupa, sem lavar, para “dar sorte” durante os jogos, a marca decidiu tirar a “zica” e convidou Cafú para lavar sua camisa da seleção com Omo, para já iniciar os rituais de sorte para a Copa. O vídeo da ação, idealizada pela Soko, será publicado nas redes sociais e a ação contará com outro embaixador, Tadeu Schmidt, para divulgar a hashtag #LavaaZica.

LUVA DE PEDREIRO

Já a Adidas lançou campanha com um elenco de atletas e embaixadores para convidar o público a torcer na Copa do Mundo. Entre as personalidades que fazem parte do time da marca esportiva, estão Adriano, Cafu, Pedro, Formiga, Cristiane, Luva de Pedreiro, Jade Picon e outros influenciadores. A campanha da marca pretende resgatar o jeitinho brasileiro

de comemorar os jogos na competição.





DEMISSÕES EM MASSA

A Meta anunciou o corte de 11 mil postos de trabalho da companhia, o que representa o maior corte de pessoal da história da big tech. As reduções, que correspondem a 13% da força de trabalho da empresa, foram oficializadas por meio de um comunicado. A companhia informou, ainda, que congelará as contratações até o primeiro trimestre do próximo ano. A empresa declarou que, apesar de as reduções acontecerem em toda a estrutura, a equipe de recrutamento será desproporcionalmente afetada e os times de negócios serão reestruturados de forma “mais substancial”.





DESACELERAÇÃO

A empresa também reduzirá sua estrutura imobiliária, revisará os gastos com infraestrutura e fará a transição de alguns funcionários, com a expectativa de reduzir ainda mais os custos ao longo dos próximos meses. A companhia, cujas ações caíram 71% neste ano, está tomando medidas para reduzir os custos após sucessivos trimestres de resultados desanimadores e de queda na receita. A redução, a mais drástica desde a criação do Facebook, em 2004, reflete uma forte desaceleração no mercado de publicidade digital, a economia oscilante e à beira da recessão nos Estados Unidos, além do impulso especulativo de Zuckerberg ao destinar bilhões de dólares na construção do metaverso, a nova realidade virtual que, no ano passado,

virou o algo dos negócios da companhia.





TWITTER

Já o Twitter cortou boa parte de sua força global de trabalho. Parte desses profissionais descobriram que haviam sido demitidos ao terem o acesso ao e-mail ou Slack negados. Na Meta, os profissionais dispensados continuam tendo acesso aos seus e-mails para se despedirem dos colegas, apesar de já terem sido desligados dos sistemas corporativos mais sensíveis. Nos Estados Unidos, os trabalhadores demitidos continuarão recebendo seus salários pelas próximas 16 semanas, como indenização, além de duas semanas a mais por cada ano trabalhado na companhia.

A empresa ofereceu, ainda, seis meses de cobertura de saúde, bem como serviços de apoio à carreira e imigração. Fora dos Estados Unidos, os acordos tem sido similares.





ENEMVERSO

Estácio lança plataforma de serviços gratuitos para ajudar o “enemzeiro” a se preparar para o ENEM: O Enemerso. A plataforma inclui o Expedição Enemverso, game criado no Fortnite que oferecerá sorteio semanal de bolsas de estudos para quem completar os desafios e provar estar preparado para o exame, Pelo segundo ano consecutivo, a Estácio está oferecendo aos estudantes de todo o país uma iniciativa para ajudar os jovens a se prepararem para o ENEM. A nova plataforma integra serviços em diferentes formatos que intensificam o suporte ao estudante que se prepara para o exame. O acesso aos conteúdos e ao game é gratuito no link https://enemverso.estacio.br/.

“OSCAR” IMOBILIÁRIO

A Netimóveis é uma das patrocinadoras do Programa de Qualidade e Excelência Empresarial (PQEX), considerado o “Oscar” do mercado imobiliário mineiro. A cerimônia de certificação, que neste ano será realizada dia 23 de novembro, em Belo Horizonte, valoriza e reconhece os esforços das empresas em prol da qualidade do trabalho. O patrocínio, parceria de longa data com a CMI/Secovi-MG (Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais), entidade idealizadora do PQEX, reflete os esforços da Netimóveis em impulsionar a inovação no setor. "É uma forma de estarmos presentes no mercado apoiando ideias relevantes”, destaca Leirson Cunha, presidente da Netimóveis em Belo Horizonte.





BLACK FRIDAY

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) projeta que a Black Friday deste ano deve movimentar R?6,05 bilhões no comércio eletrônico, com o número de pedidos chegando a 8,3 milhões. Entre as categorias mais aquecidas, estão: telefonia, eletrônicos, informática, eletrodomésticos e eletroportáteis, moda, beleza e saúde. Além disso, o setor também está movimentado porque a sexta-feira de descontos acontece um dia após a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Sendo assim, as marcas terão que, cada vez mais, lutar pela atenção do consumidor e saber como preparar sua comunicação para a Black Friday. De acordo com especialista da thanks for sharing, produtora audiovisual para o mercado corporativo, automatização de vídeos escaláveis e de fácil adaptação é uma das soluções.





TELETON

Na edição especial de 25 anos, o programa da AACD Teleton, em parceria com o SBT, contou com o apoio da marca União, que fez a doação de um cheque no valor de R? 150 mil. A campanha de arrecadação beneficia, com projetos, milhares de pessoas com deficiência física e traz à tona importantes temas como diversidade, respeito e inclusão social. “O Teleton tem como foco uma temática muito importante e é um projeto bem estruturado. Acreditamos no poder de transformação dessas ações que impactam tantas famílias, de forma positiva. Sabemos o quão fundamental é para eles que, cada vez mais, as empresas colaborem e estejam alinhadas com o seu propósito e estamos felizes em fazer parte dessa história”, enfatiza Juliana Conti, gerente executiva de marketing da Camil Alimentos. O valor arrecadado ao longo da história permitiu cerca de 15 milhões de atendimentos e a construção de 10 unidades.