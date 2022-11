(foto: commebol/divulgação)



GOLEADA NA DESPEDIDA

A final da Libertadores entre Flamengo e Athletico Paranaense rendeu bons números ao SBT. A emissora liderou a audiência nas grandes cidades do país graças a transmissão da decisão do principal torneio sul-americano. No Grande Rio de Janeiro, o SBT estabeleceu 28 pontos de audiência, com resultado três vezes maior que a TV Globo durante todo o horário da final (17h01 min até 18h59 min). A emissora liderou e teve o melhor jogo da temporada, alcançando 2 milhões de lares e 2,5 milhões de pessoas. O pico de audiência teve 32,5 pontos. Na Grande São Paulo, a emissora também ocupou o posto de líder na audiência, 39% maior que a TV Globo. A partida entre os rubro-negros alcançou a marca de 16,4 pontos e busca de 31% pelas pessoas, liderando do início ao fim da decisão. O pico de audiência teve 18,1 pontos. Agora, o SBT transmitirá partidas da Sul-Americana.





USIMINAS DIVERSA

A Usiminas vai participar da 5ª edição do Conecta Vale do Aço. O evento, que volta a ser presencial, acontece no próximo dia 9, na sede da Fiemg, em Ipatinga. O tema desta edição é Responsabilidade Social, no contexto da Agenda ESG, sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança. A proposta é promover um amplo debate das melhores práticas sociais como diferencial competitivo nas indústrias. A Usiminas levará para o debate o programa de Diversidade e Inclusão. O diretor corporativo de Gestão de Pessoas e Inovação, Cesar Bueno, participa da mesa redonda "Desenvolvendo estratégias de gestão para a promoção da diversidade e inclusão", a partir das 11h. A participação é gratuita, com vagas limitadas e os ingressos devem ser retirados até o dia 8 de novembro (terça-feira) na página do evento no Simpla.





FICC

Belo Horizonte, famosa pela colunaria, pela cachaça, queijo e pão de queijo, entre outras delícias, tornou-se também o polo das cervejas artesanais e, agora, será conhecida também como a "capital produtora do lúpulo brasileiro". Por isso, o FICC (Festival Internacional de Cerveja e Cultura) que há sete anos promove o evento cervejeiro de grande porte, vai reunir, de 11 a 14 de novembro, alguns dos principais nomes do mercado cervejeiro para debaterem afinidades, sinergias e desafios do mercado. O Congresso é aberto a pessoas de todo o Brasil: cervejeiros, sommelieres, pessoas ligadas ao turismo, empreendedorismo, inovação, associados do Sindbebidas, Abracerva e Sindicerv, gastrônomos, jornalistas, organizadores de eventos, entre outros setores.





EXPOMETAL

Em paralelo ao Conecta, a Fiemg Vale do Aço promove também a Expometal, primeira feira metal mecânica da região. O objetivo do evento é incentivar a geração de negócios por meio da aproximação entre grandes indústrias e fornecedores locais de produtos e serviços. Na abertura, o vice-presidente Industrial, Américo Ferreira Neto, vai apresentar as oportunidades advindas da reforma do Alto-forno 3 da Usina de Ipatinga.

VACINAÇÃO

A segunda etapa da campana de vacinação e combate à febre aftosa já está veiculando nas principais mídias. O ator e músico mineiro Guito, revelado na novela Pantanal, estrela as peças criadas pela agência 18 Comunicação. Na primeira etapa da vacinação, no mês de maio, foram imunizados quase 10,5 milhões de animais. O índice de cobertura vacinal em bovinos e bubalinos de zero a 24 meses foi de 98,2%.





FISCALIZAÇÃO

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), é o responsável pela fiscalização da campanha junto aos pecuaristas. O produtor deverá comprovar a imunização, junto ao IMA, até 10/12. A meta é vacinar em torno de 97% do rebanho mineiro, sendo bovinos e bubalinos de zero a 24 meses. O compromisso dos pecuaristas nas campanhas de vacinação contra a febre aftosa, aliado às ações em defesa sanitária animal, tem garantido índices de vacinação dos bovinos e bubalinos superiores a 95% nos últimos anos. Em 2021, Minas Gerais alcançou índice de 97,5% de cobertura vacinal de bovinos e bubalinos.





CONEXÃO DELAS

Os números foram apresentados na segunda edição do Conexão Delas, realizada no auditório da sede do Sebrae Minas em parceria com Fecomércio MG, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Entre os destaques, o evento apresentou o painel Mulheres e inovação na prática, com a mediação de Danielle Rocha, assessora sindical da presidência da Fecomércio MG, Sesc e Senac Minas, e idealizadora do projeto Ellas Brasil - primeira plataforma de negócios para mulheres. O Conexão Delas integra as ações do Sebrae Delas, criado em 2019 para incentivar e fortalecer o empreendedorismo feminino no estado.





CHANCELA FRANCESA

A consultoria Tailor, especializada em Executive Search, recebeu um dos principais selos internacionais de consolidação de sua atuação no setor de Headhunting nacional, com três citações de recomendação entre as melhores empresas do segmento no Brasil, segundo o ranking francês Leaders League. A empresa foi listada nas categorias "Best Human Resources Headhunting Firms", "Best Financial Headhunting Firms" e na "Best Legal Headhunting Firms". Com "apenas" três anos de atuação, a Tailor foi fundada em Minas Gerais, mas já conta com uma filial em São Paulo e clientes em mais de 10 estados. A Leaders League é um grupo internacional com sede na França e presença física em sete países, sendo um deles o Brasil. Com respeitada metodologia, seus rankings têm alcance global e grande impacto sobre as decisões dos executivos de empresas nacionais e europeias. O reconhecimento que aponta cenário de 2023 chega em um momento de aceleração da consultoria, que completou três anos em setembro, ampliou operações em São Paulo e é finalista do Prêmio Nacional do Grupo Gestão RH.