Copa bilionária anima também os pequenos negócios no país

A bilionária Copa do Catar está chegando cheia de expectativas para grandes e pequenos negócios (foto: Fifa/Divulgação )



A Copa do Mundo do Catar entra em contagem regressiva. Faltam poucos dias para a bola rolar pela primeira vez na história em um Mundial disputado no mês de novembro. A mudança ocorreu por causa do clima do país árabe. Em julho - mês tradicional da disputada - as temperaturas alcançam 50ºC na região (verão), enquanto que entre novembro e dezembro gira em torno de 27ºC (outono). E essa Copa do Mundo é a mais caro da história também, com o país, um dos maiores exportadores de gás natural do mundo, investindo mais de US$ 220 bilhões de dólares. Ou seja, quase 15 vezes mais que o Brasil, em 2014. Em contrapartida, o Catar estima uma receita de US$ 20 bilhões de dólares em seu Produto Interno Bruto. O país espera receber 1,5 milhão de pessoas e se consolidar como destino turístico após a Copa.





FATURAMENTO RECORDE Tudo nesta copa tem ares faraônicos. As cifras são astronômicas também na contabilidade da Fifa. Recentemente, o presidente da entidade, Gianni Infantino, revelou que a expectativa de arrecadação é recorde, na ordem de US$ 6,4 bilhões com patrocinadores e vendas dos direitos de transmissão. Um valor de US$ 20 milhões a mais que na Copa do Mundo da Rússia/2018. Entre as novidades, a entidade, pela primeira vez, fechou parceria com a Budweiser para montar os Fun Fest, que são os espaços para assistir aos jogos ao redor do mundo.

INVESTIDORES Por seu lado, as empresas patrocinadoras também esperam faturamento recorde. Com os diretos adquiridos, elas poderão explorar as marcas exclusivas da competição. As campanhas já estão no ar e, à medida em que a competição se aproxima, são intensificadas com ações. No Brasil, apesar da inflação, a expectativa é de aumento significativo de vendas de produtos como álbuns de figurinhas, que está fazendo sucesso, camisas do Brasil e artigos esportivos relacionados. Os bares também esperam aumento de receitas com promoções e a instalação de telões nos dias de jogos da Copa.





COPA DOS PEQUENOS Mas existe também a outra realidade da Copa. O universo sem cifras bilionárias, sem compras de exclusividades, mas que também faz o capital girar e reforça o caixa dos menos favorecidos. É o Mundial dos "micronegócios" negócios brasileiros. A competição pode ser o respiro que muitos esperavam para as despesas do final de ano (a Copa termina em 18 de dezembro, uma semana antes do Natal). Esses pequenos varejistas terão uma janela inédita de oportunidades para vender seus produtos e serviços.





NATAL A Copa do Mundo pode também impactar no evento mais importante no calendário comercial e até mesmo das férias escolares. Com a novidade no excepcional período de disputa da Copa, as campanhas de final de ano para vendas natalinas serão alteradas. Por isso, é preciso avaliar bem as oportunidades e tentar unir os eventos com bastante criatividade.

Alguns segmentos já vivem grande expectativa. Para empresas que trabalham com brindes personalizados, a Copa do Mundo sempre é uma grande oportunidade para aumentar o faturamento. O verde e amarelo, tanto usado na disputa eleitoral, agora toma conta das vitrines das lojas especializadas com fogo no futebol. Camisas e camisetas - consideradas o carro-chefe -, copos, baldes de pipoca e kits personalizados para empresas que querem fazer com que os funcionários entrem no clima da competição, entre outros, estão por todas as esquinas.





PLANEJAMENTO Para outros segmentos, no entanto, recomenda-se prudência nos investimentos. Um bom planejamento com reforço na comunicação será necessário. Ter clareza de quem é seu cliente, oferecer novidades, contratar uma boa campanha de publicidade farão com que seu retorno seja seguro e maior. Além do novo período de disputa, que coloca a Copa muito próxima do Natal, o país vive em estado de inflação e está sob os efeitos pós-eleições, quando se sabe que, historicamente, a economia se altera sensivelmente no país.

O Brasil está no Grupo G junto com Suíça, Sérvia e Camarões. A estreia brasileira acontece no dia 24 de novembro. Enfim, que finalmente venha o hexa, o que certamente ajudará muito mais no faturamento final!