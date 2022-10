Dupla vence 7º Power Show Kids com recorde de votos no ItaúPower

Os gêmeos Ryan e Isabella estabeleceram novo recorde de votos no Power Show Kids (foto: ItaúPower/Divulgação )



Em clima de final de grandes festivais, a finalíssima do Power Show Kids - evento cultural promovido pelo ItaúPower Shopping em parceira com a TV Alterosa - mexeu com a emoção do público. No palco do Power Show, montado no ItaúPower, a garotada contou feito gente grande e levou o público ao delírio. E, após disputa super acirrada entre vários talentos mirins, a dupla Ryan e Isabella, do time da dupla Don & Juan, foi a grande vencedora do Power Show Kids 2022. Os irmãos deram um show no palco e receberam 264 mil votos, recorde de votação. Eles levaram para casa R$ 5 mil em cartão-presente para catarem no ItaúPower Shopping como quiserem.





TRAJETÓRIA A dupla foi escolhida pelo voto popular. Mas a sétima edição foi das mais concorridas desde o início da disputa. O concurso, realizado sempre no mês da criança (outubro), levou dezenas de menos e meninas entre 6 e 12 anos aos palcos, com mais de 130 inscritos em busca do sonho de se tornar uma estrela da música brasileira. Depois das inscrições, os pequenos fizeram apresentações para o corpo técnico formado pela dupla sertaneja Don & Juan e o vocalista Podé, da Banda Tianastácia.





EXPERIÊNCIA Os músicos, assim, puderam selecionar as crianças que fariam parte de seus respectivos times. E, ao contrário dos anos anteriores em que seis concorrentes foram escolhidos, desta vez uma equipe contou com um integrante a mais, justamente devido a dupla campeã formada pelos gêmeos Ryan Pio Ferreira e Isabella Pio. Em seguida, os sete viveram a experiência de passar pelas orientações dos técnicos, usarem estúdio profissional para suas preparações e apresentações no programa Power Show Kids, na TV Alterosa.

Bem treinadores e com ótimas escolhas e interpretações impecáveis, o nível técnico "explodiu", o que deixou o público bastante em dúvida na escolha do melhor entre tantos talentos. O público vibrou e se emocionou com cada uma das apresentações. A criançada proporcionou um autêntico espetáculo infanto-juvenil. A equipe Don & Juan, além da dupla campeã, contou com Ana Clara dos Santos Silva e Vitória Emanuelle da Silva. Já o time Podé foi formado por Ester Ferraz Ferreira, Julia Pedra Fonseca e Rafael Angelo de Souza Gandra.





QUERO MAIS E mal terminou a sétima temporada e a criançada já está pensando na próxima. Afinal, além de muito divertido e emocionante, o Power Show Kids é uma grande oportunidade de conquistar um lugar no show business, como destaca Renata Costa, Gerente de Marketing do ItaúPower Shopping: "É uma alegria imensa para o ItaúPower Shopping, em parceria com a TV Alterosa, semear oportunidades para crianças de Contagem e região no campo das artes. Desde sua primeira temporada, o Power Show Kids tem como proposta revelar grandes talentos, como aconteceu com o Pedro Miranda e o Guilherme Mendes, que participaram da competição em 2015 e 2017 e hoje brilham nos palcos, inclusive no The Voice Kids 2019, e proporcionar diversão para os participantes e, claro, lazer para quem acompanha".





SATISFAÇÃO Os experientes músicos Don, Juan e Podé também expressam com alegria suas participações no evento. "Eu vi um menino cantando sertanejo, só ele e o violão, e recordei de nossa época de menino, quando a gente começou", revelou Juan. "Canto desde menino, tinha noção musical, mas fui um aço bruto lapidado", completou Don.

O time do vocalista Podé não levou o título de campeão. Porém, não desapontou o técnico. Ao contrário, ele enfatizou o alto nível técnico e elogiou os participantes. "Eu fiquei mito satisfeito com meu time e, com certeza, o público também".





AUDITORIA O Power Show Kids é uma promoção da TV Alterosa com realização do ItaúPower Shopping. Todo o concurso é auditado pela Walter Heuer Auditores e Consultores.





CULTURA E LAZAR Que diz que shopping é tudo igual, uns com mais ou menos lojas, é porque não conhecem o ItaúPower. Com localização privilegiada, de fácil acesso tanto para moradores de Contagem quanto de Belo Horizonte e Região Metropolitana, o ItaúPower Shopping oferece facilidades que nenhum outro shopping tem: reúne 156 lojas, praça de alimentação com 20 estabelecimentos entre restaurantes, cafés e lanchonetes e seis salas de cinemas Multiplex/Cineart. E soma-se todas essas facilidades de compras ao diferencial do ItaúPower. O shopping se consolida como polo de cultura e lazer para a região, apresentando atrações variadas durante o ano todo, tais como exposições, peças teatrais, shows e concursos culturais. O Power Show Kids é uma dessas atrações que faz parte do calendário de eventos mineiro.