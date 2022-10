Comunicação da Gerdau conquista categoria "Excelência" do Wordsteel

André Bier Johannpeter e Pedro Torres representaram a empresa na premiação (foto: Gerdau/Divulgação)



A comunicação sempre foi um dos pilares importantes para o sucesso de qualquer marca. Com a revolução das mídias, a comunicação assumiu o protagonismo na estratégia das empresas em qualquer segmento, o que valoriza ainda mais a premiação internacional que a Gerdau acaba de receber. A empresa brasileira produtora de aço é a vencedora da categoria "Excelência em Comunicação" na 13ª edição do Steelie Awards 2022. O prêmio, promovido pela World Steel Association (Worldsteel), é a maior do setor global de aço e reconhece as contribuições de suas empresas associadas para a indústria no período de um ano.

TRANSFORMAÇÃO CULTURAL A companhia foi premiada com o case de marca, que conta como a Gerdau, organização centenária, transformou sua imagem e tornou-se a produtora de aço com o maior nível de engajamento global. A cerimônia de premiação ocorreu durante o Congresso Anual da Worldsteel em Bruxelas, Bélgica. A Gerdau foi representada pelo vice-presidente do Conselho de Administração, André Bier Gerdau Johannpeter, e pelo líder global de Comunicação Corporativa e Marca, Pedro Torres.

"Estamos muito felizes com esse reconhecimento, reflexo da intensa jornada de transformação cultural vivida pela empresa nos últimos anos, que também passa pelo entendimento da comunicação como ferramenta de estratégia do negócio. Compartilho este prêmio com os mais de 30 mil colaboradores e colaboradoras, que contribuem para contarmos novas histórias e construirmos um novo futuro a cada dia," afirma Gustavo Werneck, diretor-presidente (CEO) da Gerdau.

BRAND LOVE Pedro Torres destaca o trabalho intensivo para fazer a conexão da marca com a sociedade em geral. "A Gerdau é uma indústria B2B, que vende um produto essencial, mas que para nós é B2P (Business to People). Aos 121 anos, queremos conectar cada vez mais a empresa com a sociedade em geral, consolidando nossa marca como uma brand love da indústria brasileira e do setor mundial do aço. Este reconhecimento é mais um passo na evolução dessa estratégia", comemora.

A Gerdau também foi finalista do Steelie Awards na categoria "Excelência em Sustentabilidade" com o projeto de uso de biocoque na usina de Ouro Branco (MG). O material é uma fonte de energia renovável e alternativa ao carvão mineral e oferece ótimo potencial para ser utilizado como insumo energético em altos fornos, substituindo os combustíveis fósseis que são utilizados tradicionalmente.