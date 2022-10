Finais da 7ª edição do Power Kids mobiliza audiência da TV Alterosa

Equipe da dupla Dom & Juan: Os gêmeos Ryan Pio Ferreira e Isabella Pio, Ana Clara dos Santos Silva e Vitória Emanuelle da Silva (foto: ItaúPower/Divulgação )

Time do vocalista Podé: Ester Ferraz Ferreira, Julia Pedra Fonseca e Rafael Angelo de Souza Gandra (foto: ItaúPower/Divulgação )

A emoção tomou conta da disputa final do Power Show Kids 2022. Encerrando o mês da criança, o concurso promovido pelo ItaúPower Shopping em parceira com a TV Alterosa em busca de novos talentos para a música nacional, mobilizou a audiência da TV Alterosa durante a exibição das apresentações decisivas dos interpretes mirins. O alto nível técnico entre os concorrentes transformou a disputa em um espetáculo especial. Os sete finalistas foram muito bem preparados pelos técnicos Podé, vocalista da banda Tianastácia, e pela dupla Dom & Juan. E se "cantar é mover o dom do fundo de uma paixão", como ensina Djavan, o público foi literalmente seduzido pelas vozes da criançada.





FINALISTAS Este ano, mais de 130 meninos e meninas se inscreveram em busca de um lugar no palco do ItaúPower Shopping, para tornar realidade o sonho de ser uma estrela da música brasileira. Depois das audiências no palco do ItaúPower, sete finalistas foram selecionados em dois times. A equipe da dupla Dom & Juan contou com uma dupla formada pelos irmãos gêmeos Ryan Pio Ferreira e Isabella Pio. Por isso, ficou com um integrante a mais. Os outros dois selecionados foram Ana Clara dos Santos Silva e Vitória Emanuelle da Silva. Já o time liderado pelo vocalista Podé foi formado por Ester Ferraz Ferreira, Julia Pedra Fonseca e Rafael Angelo de Souza Gandra.





OPORTUNIDADES A Gerente de Marketing do ItaúPower Shopping, Renata Costa, ressalta a importância social do Power Show Kids. Além do entretenimento familiar, de autêntica fonte de lazer para os visitantes do shopping, o concurso cria oportunidades e transforma a vida das pessoas. "É uma alegria imensa para o ItaúPower Shopping, em parceria com a TV Alterosa, semear oportunidades para crianças de Contagem e região no campo das artes. Desde sua primeira temporada, o Power Show Kids tem como proposta revelar grandes talentos, como aconteceu com o Pedro Miranda e o Guilherme Mendes, que participaram da competição em 2015 e 2017 e hoje brilham nos palcos, inclusive no The Voice Kids 2019, e proporcionar diversão para os participantes e, claro, lazer para quem acompanha".

PRAZER O cantor Juan falou de seu prazer em participar do concurso, que sempre o faz recordar de seu início da carreira. "Eu vi um menino cantando sertanejo, só ele e o violão. Recordei de nossa época de menino, quando a gente começou. Então é um prazer mim fazer parte da comissão que está analisando os novos talentos. Acho que tem muito diamante para ser lapidado, muitos talentos futuros que vão acontecer aqui, Parabéns ao ItaúPower e à TV Alterosa que tiveram essa iniciativa, essa brilhante ideia de promover esse concurso no mês da Criança".

Seu parceiro de dupla, Dom, por sua vez, ressalta que não se pode esquecer que o concurso envolve crianças em sua fase inicial artística. "São vozes em formação, é preciso ter o discernimento que muitas crianças estão aprendendo a líder com toda essa situação. Não levo em consideração só a capacidade vocal, mas também a desenvoltura no palco. É algo que me chama a atenção. Um artista não é apenas voz. A voz pode ser trabalha. Sou testemunha disso. Canto desde menino, tinha noção musical, mas fui um aço bruto lapidado. Fiquei oito anos estudando música clássica e isso fez toda diferença na minha vida. Tem artista que nasce pronto, é só dar uma lapidada, mas outros não", destacou em entrevista à TV Alterosa.





NÍVEL TÉCNICO O vocalista Podé, por sua vez, disse que se surpreendeu com nível técnico deste ano. Ele conta que já na classificatórias percebeu que a disputa seria muito mais acirrada nesta temporada. "Fizemos as classificatórias no ItaúPower Shopping e o nível técnico estava muito alto. Eu fiquei mito satisfeito com meu time e, com certeza, o público também", comemorou.

No dia 29 de outubro (sábado) a TV Alterosa exibirá, às 13h45, a disputa final do concurso. O Power Show Kids é uma promoção da TV Alterosa com realização do ItaúPower Shopping. Todo o concurso é auditado pela Walter Heuer Auditores e Consultores.