collab entre Cris Barros e Hering (foto: Cris barros/divulgação)



Quando duas marcas, referências em seu segmento, se unem para criar uma coleção a quatro mãos,

o resultado é certo e traz para a moda um trabalhoúnico. Foi assim com a collab entre Cris Barros e Hering que lançou um estilo esportivo, com qualidade, sem perder o conforto, mas com um forte toque de sofisticação.