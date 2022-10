Heloisa Aline Oliveira





Os móveis são esculpidos em troncos de árvores centenárias encontrados em uma fazenda do Mato Grosso do Sul e, a partir do design e das possibilidades oferecidas pela madeira, vão ganhando formas que remetem ao mistério das florestas. O perfume da natureza está presente em toda criação. Carla Garcia, uma das responsáveis pelo projeto, passou por Belo Horizonte, recentemente, para apresentar aos mineiros a marca Areka’a – Arte da Mata –, que ela lançou este ano e que anda de vento em popa, com promessa de emplacar nas boas lojas de decoração e paisagismo brasileiras.

Na capital mineira, exemplares da primeira coleção de mobiliário, a Maloca, podem ser conferidos na Kami’ywa Design Autoral Brasileiro, espaço dirigido por Rafael Alves e Felipe Nairon, cujo espírito combina com a proposta da designer que, entre outros valores, passa pela sustentabilidade e pela valorização do trabalho artesanal. Beleza e arte em perfeita harmonia com a natureza é um dos pilares que norteia a empresa.

Linhas Garden Jawari e Garden Yamuri (foto: Divulgação)

Até chegar a esse ponto, Carla passou por várias etapas, mas sempre trouxe consigo uma vivência importante: nasceu em uma família do ramo da agricultura, daí a intrínseca ligação com as coisas da terra. Durante algum tempo, ainda bem jovem, administrou os negócios deixados pelo pai; depois, comandou um hotel em Sorriso, cidade em que mora, em parceria com a mãe, mas, segundo ela, nenhuma dessas atividades despertava nela uma paixão.

Conjunto mesas ovais Oca (foto: Divulgação)

“Gostava mesmo era de decoração, pintava cerâmicas, fazia arranjos de flores, e, depois de vender o hotel, resolvi abrir uma loja especializada em mobiliário e objetos de adorno na cidade. Nesse entremeio, fiz um curso de design de interiores para me dar uma base profissional, porém sempre fui intuitiva e passei a desenhar e produzir móveis para clientes específicos, quando eles queriam algo mais original”, relata.

Balanço Puaru (foto: Divulgação)

A experiência durou 16 anos. Tão logo encerrou esse ciclo, veio a proposta do sócio, um empresário apaixonado pela madeira, que se tornou cúmplice na nova aventura. É da sua fazenda que vem o material utilizado na produção do mobiliário. “Ele tinha esse projeto, trocamos ideias, comecei a fazer os desenhos e tudo foi tomando forma. E assim surgiu a Areka’a, que, na etnia Xingu, significa amigos da mata”.

Mesa bloco diagonal (foto: Divulgação)

Carla conta que a região onde mora tem muita proximidade com os indígenas. Daí que vários móveis receberam nomes relacionados com a língua e cultura xinguana, como o banco Aritana e as mesas Pekê e Oca. O próprio nome do trabalho, Maloca, se refere à grande habitação coletiva indígena, construída para abrigar diversas famílias.

O trabalho de criação homenageia esse povo. Aritana, por exemplo, era um grande cacique do Alto Xingu, diplomata, poliglota, líder político e religioso. O banco que o reverencia foi elaborado a partir de árvores caídas na floresta e mortas há 200, 300 anos. Sua casca que, na verdade, é o próprio cerne da madeira, tem um aspecto rugoso. A designer e o sócio, então, fizeram uma analogia entre a rusticidade da peça e a do bravo guerreiro, conhecido também pela generosidade e coração nobre. “Apesar do seu aspecto, nosso banquinho é singelo e acolhedor como ele era”.





EXECUÇÃO A produção é realizada em um ateliê, no qual trabalham quatro pessoas, entre elas o artesão Justo Belo, fundamental em todo o processo pelo conhecimento e experiência que tem no assunto. Um funcionário fica na fazenda e é responsável pela coleta do material. “Em alguns casos, é o desenho que norteia a busca. Eu também vou para lá, rondo o depósito onde está armazenado o material ou faço imersões na mata identificando o que pode gerar um móvel. Árvores caídas, raízes queimadas, fossilizadas, são retiradas nessas imersões”, pontua a designer.

Mesa lateral (foto: Divulgação)

Ela faz questão de enfatizar a legalidade da matéria-prima, já que tudo provém dessa fazenda de manejo sustentável. “O que usamos não tem nenhum valor comercial, seria jogado no lixo”, garante

Tão logo, a produção foi iniciada, surgiram os convites para colocação das peças nas lojas de Sorriso e, em junho, a Areka’a estreou numa feira regional, a Iluminare, compondo alguns ambientes criados por profissionais participantes da mostra. “Promovemos também um evento, o Café com Arte, no qual trouxemos o Mário Sérgio, publisher do livro Oca, para falar sobre arquitetura junto a outro artista famoso na região, o Rafael Jonnier, ocasião em que apresentamos a nossa primeira coleção”, ela conta.

Desse encontro, surgiu a oportunidade de patrocinar a próxima edição do Oca, que será lançado no dia 26 de outubro. “Havia também a possibilidade de patrocinarmos a Casa Cor de São Paulo. Foi uma decisão que tomei de acordo com o meu coração, pelo fato de a obra valorizar a natureza através dos paisagistas, profissionais que, de uma maneira geral, não são tão destacados como os decoradores”.

Na preview do lançamento, em São Paulo, teve a oportunidade de conhecer os 30 nomes, que serão homenageados na publicação. Nesse momento, conheceu ainda paisagistas mineiras, como a Flávia D’ Urso, que a convidou para lançar a marca em BH.

No dia 26, a Areka’a também inaugura um showroom permanente na capital paulista, exibindo novidades da segunda coleção, entre elas peças importantes, como um banco de seis metros e a chaise dupla, em madeira maciça, capaz de receber um casal e dois filhos. Outra novidade é o conjunto de sofá com almofadas em tecido, ideal para varandas e áreas gourmets.

Especialista no mercado de luxo, Carla alia o bom produto com excelente acabamento ao marketing, que vai embalá-lo de forma atraente e poética. “Essa abordagem é essencial, já que nosso objetivo é alcançar todo o Brasil e até outros países. Precisamos de um posicionamento positivo para levar o que criamos para pessoas que têm o olhar para a arte”.