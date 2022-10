Fase final do Power Kids é atração no ItaúPower e na TV Alterosa

(foto: reprodução)



O Concurso Power Show Kids entra em sua fase decisiva para eleger a nova revelação mirim da música brasileira. As audições no ItaúPower Shopping foram um sucesso! E mostraram que, nesta temporada, o nível técnico está ainda mais alto. A criançada deu show de talento e criatividade, proporcionando muita emoção ao público que acompanha a disputa.

Os sete finalistas que iniciaram ontem a fase final da competição são integrantes de dois times. A equipe da dupla Dom & Juan conta com uma dupla, Ryan Pio Ferreira e Isabella Pio, além de Ana Clara dos Santos Silva e Vitoria Emanuelle da Silva. Já o time liderado pelo vocalista Podé, da Banda Tianastácia, tem Ester Ferraz Ferreira, Julia Pedra Fonseca e Rafael Angelo de Souza Gandra.





NA TELINHA Um dos momentos mais aguardados pelos participantes são os programas transmitidos pela TV Alterosa. O primeiro foi ao ar ontem. O Power Kids é promovido pelo ItaúPower Shopping em parceria com a TV Alterosa. Assim, o evento faz parte das comemorações do Mês das Crianças e oferece, gratuitamente, outras atrações no shopping. Toda programação musical acontece na Praça de Alimentação do ItaúPower Shopping, onde um mini palco é exclusivamente montado para o Power Show Kids.

SERVIÇO





Dia 08/10, às 17h - Teatro Infantil

Uma aventura congelante





Dia 09/10, às 17h - Teatro Infantil

Branca de Neve





Dia 10/10, às 20h - Pocket show com

finalistas do Power Show Kids

time Don & Juan





Dia 11/10, às 20h - Pocket show com

finalistas do Power Show Kids time Podé





Dia 12/10, às 16h - Fotos com super-heróis





Dia 13/10, às 16h - Fotos com super-heróis





Dia 14/10, às 17h - Teatro Infantil

Chapeuzinho Vermelho





Dia 15/10, às 17h - Teatro Infantil

Show com as princesas





Dia 16/10, às 17h - Teatro Infantil

A família madrigal





l Dia 18/10, às 20h - Gravação do

Power Show Kids





l Dia 22/10, às 17h - Teatro Infantil

O chapeleiro maluco





l Dia 25/10, às 20h - Final do Power Show Kids