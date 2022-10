Alegria no Dia das Crianças deixa o mercado mais feliz

Os consumidores estão dispostos a gastar um pouco mais em presentes este ano (foto: Pixabay/Divulgação )



O Dia das Crianças é a terceira data comemorativa mais importante para o comércio no país, atrás do Natal e Dia das Mães. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), estima-se que a data movimentará R$ 8 bilhões este ano. Os segmentos em destaque são vestuário e calçados (29% das vendas) e eletrônicos e brinquedos (27%). Porém, para aproveitar bem as oportunidades, é preciso colocar em prática estratégias importantes, sendo que a divulgação da marca ou serviços tem peso fundamental nos resultados.





OPÇÕES DE MÍDIAS Criar uma campanha publicidade bem focada, que ofereça boas opções de mídias, é obrigatório para o sucesso. Estar presente em diferentes canais de venda e atendimento, por exemplo, é exigência do mercado. O público consumidor, cada vez mais participativo, exige comodidade, praticidade e autonomia para sua tomada de decisão de compra. Por isso, a jornada de compra deve ser descomplicada do início ao fim. Desde uma plataforma de fácil navegação e carregamento rápido, para quem prefere a compra oline, à eficiência no atendimento nas compras presenciais. Tudo, claro, aliado ao bom preço, promoções, interações, linhas de créditos entre outras vantagens atraentes.





OTIMISMO Em Belo Horizonte, o clima é de otimismo entre lojistas. Pesquisa da CDL/BH indica que 62% dos consumidores da capital afirmam que vão presentear na data. Desse total, 94,3% ainda não haviam realizado as compras, o que deve impactar na corrida de última de hora. "Tradicionalmente o brasileiro realiza as compras próximo às datas comemorativas. Além disso, o pagamento dos salários deve incrementar as vendas", avalia o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.





INVESTIMENTO MAIOR Os consumidores projetam gasto médio de R$113,28, por presente. O valor representa um aumento de 21,87% em comparação a 2021, quando o investimento foi de R$ 92,25, por item adquirido. Neste ano, a previsão é de que os clientes comprem até dois presentes, totalizando um desembolso de R$ 226,56





PREFERÊNCIAS A intenção de compra dos belo-horizontinos é similar à dos lojistas. Os presentes mais citados pelos entrevistados foram: brinquedos (46,2%), roupas (35,4%), calçados (14,6%), produtos alimentícios (11,4%). A pesquisa mostra que 79% dos entrevistados disseram que vão pagar as compras à vista. Os pagamentos via cartão de crédito representam 21% e, em média, serão divididos em até três parcelas. E as compras em lojas físicas são a preferência de 67,9% dos consumidores entrevistados. Na comparação com o ano anterior, os dados revelam um crescimento de quase 14% (59,5%). Já em relação às vendas pelo comércio eletrônico, observou-se queda de 20,7% em relação a 2021 (40,5%), registrando a preferência de 32,1% neste ano.