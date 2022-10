Eventos e turismo lideram investimentos em publicidade

Depois da penúria no isolamento social, os eventos sociais voltaram com carga máxima (foto: Pixabay/Divulgação )



As atividades que mais sofreram perdas no período de restrição na pandemia lideram atualmente o crescimento em investimentos na publicidade. Setores como turismo, esportes, artes e eventos sociais são agora os mais beneficiados pela reabertura econômica. A compra de mídia por parte do setor de entretenimento, por exemplo, que abrange cultura, lazer, esporte e turismo, foi de R$ 1,4 bilhão no primeiro semestre de 2022. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve 73% de aumento. O levantamento faz parte do Data Stories, conteúdo temático mensal da Kantar IBOPE Media - divisão da Kantar especializada em pesquisa de mídia.





RECUPERAÇÃO O crescimento foi impulsionado especialmente pela categoria de eventos sociais e culturais, cujo investimento na compra de espaços publicitários foi 406% maior do que em 2021. A categoria de viagens, a maior do setor, também cresceu cerca de 70%. É um alento, já que o setor de entretenimento foi radicalmente afetado pela pandemia da Covid-19. Agora, com a reabertura econômica, após meses de isolamento social, a estratégia para se aproximar dos clientes tem sido gerar experiências e memórias. Tanto que mais de 800 marcas promoveram eventos patrocinados na TV neste primeiro semestre. A Heineken, por exemplo, investiu R$ 5 milhões em dois bares na Cidade do Rock, durante o Rock in Rio 2022, além de criar um espaço de imersão multissensorial, unindo natureza e sustentabilidade.





MÍDIAS Mas nem só de grandes eventos são feitas as oportunidades. Com as pessoas nas ruas, sobem também as iniciativas de mídia Out of Home (OOH). De janeiro a junho de 2022, o volume de anúncios em plataformas como outdoors, busdoors e aeroportos foi de 31% a mais do que no mesmo intervalo do ano anterior. Faz todo o sentido: neste primeiro semestre, entre os respondentes que praticaram atividades de lazer, 41% dizem ter saído para beber, 37% para passear fora da cidade, 32% para dançar e 31% para shows e concertos musicais ou para exposições e teatros.





FUTURO O turismo, especificamente, tende a continuar sendo beneficiado com a suspensão das medidas restritivas, apoiada em um cenário epidemiológico mais favorável. Em agosto, por exemplo, com a Anvisa retirando a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões, 72% dos consumidores declararam que querem viajar e conhecer lugares novos, 62% pensam em ir ao exterior e 59% acreditam que férias de verdade devem incluir uma viagem. Os destinos nacionais continuam em alta: são os escolhidos por 77% dos respondentes com intenção de viajar, enquanto os internacionais por 23%.





DIGITAL Outro estudo, realizado pelo IAB Brasil, associação que representa o mercado de publicidade digital, em parceria com a Kantar IBOPE Media, divulgou seu Digital AdSpend Brasil, que avalia o investimento em anúncios digitais na primeira metade de 2022. O documento mostra crescimento de 12% em comparação ao mesmo período de 2021.

O crescimento atinge a cifra de R$ 14,7 bilhões. O estudo aponta que mais da metade do total do investimento em publicidade digital se destinou às plataformas de mídias sociais (52%), search (29%) e publishers e verticais (18%). Quanto aos formatos, 36% dos investimentos foram direcionados a imagens (formatos estáticos e animados como banners ads, posts, gifs e etc.), 35% a vídeos e 29% a search (sites de busca).





IMPACTO ANUAL Sobre a expectativa de investimentos para o ano todo de 2022, 81% das agências e anunciantes questionados pelo IAB Brasil sinalizaram que os aportes devem aumentar neste período, enquanto 10% devem diminuir seus investimentos e 8% pretendem manter os mesmos valores. A pesquisa indica também que três setores concentraram mais da metade da verba em publicidade digital no período: comércio (25%), serviços (24%) e mídia (7%). E no top 5, além dos setores já citados, completam os de eletrônicos (7%) e o financeiro (6%) - este último, que no primeiro semestre de 2021 figurava em terceiro lugar, ainda se mantém entre os cinco principais no ranking.

