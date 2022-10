Movido pela paixão

Rogério Fernandes (foto: Pedro Vilela/Divulgação)







Enquanto conta sua história, Rogério Fernandes desenha sem parar. O artista é daquelas mentes criativas que não desligam nunca, mesmo. Diz que as ideias surgem a todo instante (até quando está dormindo) e ele só sossega depois de riscar um papel, tela ou qualquer outra superfície. De origem nordestina, Rogério escolheu viver em Belo Horizonte e, há quase duas décadas, vem colorindo a cidade com desenhos que fazem referência direta aos cordéis, com contornos marcantes em preto. O mais recente trabalho, a fachada de uma casa no Bairro Santa Lúcia, combina a figura feminina de cabelão, que virou sua marca registrada, com flamingos em um fundo azul. Nesta conversa, em que revive sua trajetória, o artista avisa que está pronto para novos desafios e revela o desejo de pintar o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e o maior silo de soja do mundo, que fica no

Mato Grosso.

Fale sobre as suas origens nordestinas.

Sou filho de um pernambucano com uma maranhense. Nasci no Piauí. O meu pai era empreiteiro, estava sempre mudando e cada filho nasceu num lugar. Cheguei a BH com nove meses. Sou o mais novo de quatro irmãos. Foi quando ficamos mais tempo numa cidade. Sempre tive contato com a vida nordestina. Passava todas as férias no Nordeste, uma parte em Pernambuco, outra parte no Maranhão, nas casas dos meus avós. Morei em BH até os 8 anos. Depois, fomos para Mauritânia e Marrocos, na África. Voltamos para cá quando tinha 12 anos. Nisso, meus irmãos, que estavam na época de fazer vestibular, ficaram em BH e eu continuei viajando com os meus pais. Moramos no Sul, São Paulo, Brasília. Era, no máximo, um ano em cada cidade. Para mim, isso era normal. Chegava ao local e sabia que não ia ficar muito tempo. Não criava uma identificação com a cidade, então era muito ligado à própria família e à cultura nordestina. Dizem que nordestino sai do Nordeste, mas o Nordeste não sai do nordestino. Isso é uma realidade lá em casa, desde culinária, música, arte, os meus pais eram muito ligados à cultura popular nordestina e bebemos muito nessa fonte desde criança.





De onde vem o seu interesse pela arte?

Desenho desde criança. Era algo que me acalmava muito. Sempre fui o famoso menino “atentado” e a minha mãe providenciava tudo para me acalmar. Imagina, eram quatro filhos em casa. Então, sempre tinha à mão giz de cera, lápis, papel. Nas férias, gostava de fazer cursos livres de pintura. Sempre pintei muito com guache, papelão, tela, o que tinha à mão. A minha família respirava muita arte. A minha mãe era bordadeira e tocava piano. Apesar de ser engenheiro, o meu pai já tinha sido alfaiate e barbeiro, então sempre mexeu com um pouco de arte. Meus irmãos desenhavam também, mas fui o único que despertou para as artes visuais.





Você começou sua carreira em agência de publicidade. Já não pensava em ser artista?

Naquela época, era inconcebível ser artista plástico. Comecei a trabalhar em agência com 16 anos. Não existia computador, era tudo feito a mão. Sempre desenhei rápido e desde cedo tinha conhecimento do que era design, tipografia, tipologia, logomarca. Para mim era a melhor coisa do mundo ser pago para desenhar. O pessoal tinha que me mandar embora da agência. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Sempre fui workaholic. Isso foi antes de entrar na faculdade, com 17 anos. Lá na agência, me falaram: ‘Por que você não faz design?’. Se fosse por mim, jamais saberia que existia faculdade de design. Sempre quis trabalhar por minha conta e acho que tudo isso foi contribuindo para a minha formação como artista. Minha mãe me falava para arrumar um emprego fixo. Cheguei a fazer concurso para o Banco do Brasil e Caixa, mas não aguentaria trabalhar em banco. Sempre questionei muito essa ditadura social de ter que escolher uma profissão que dá dinheiro. Como se você não tivesse que lutar. Para ser bom médico ou advogado, você tem que estudar muito. Na arte é a mesma coisa. Para ser um bom artista, você tem que se dedicar muito. Gosto de citar a seguinte frase: arte não é profissão, é um modo de vida. Artista não tem chefe nem bate ponto. Trabalha 24 horas por dia. Hoje meu ateliê é em casa, o que me facilita muito. Na verdade, a casa toda é o ateliê. Tem papel e tinta espalhados por todo lugar. Às vezes, acordo de madrugada, desenho rapidamente e volto a dormir. Nada me incomoda mais do que uma ideia na cabeça. Enquanto não jogo para fora, no papel ou tela, não me tranquilizo. As ideias brotam aos borbotões e vão se acumulando. Aprendi a colocá-las em caixas e ir tirando aos poucos. Não acredito muito nessa história de inspiração. Cada um tem uma forma de trabalho, mas, para mim, quanto mais desenho, mais tenho ideias. Minha cabeça não descansa nunca. Você vai ficando mais velho e vai adquirindo algumas manhas do processo criativo, mas sempre estou com ideias na cabeça. Queria não precisar dormir.

Em que momento você se assumiu artista?

Sempre fui multidisciplinar. Me formei em design e artes plásticas. Trabalhava em agência, mas não ficava quieto. Arrumava trabalho freelancer de ilustração para fazer. Meu grande mecenas fui eu mesmo. Investi no meu lado artista com o meu próprio dinheiro, por isso segui carreira solo, sempre fui muito independente. Tentei trabalhar com galerias, mas não conseguia lidar com o ritmo do povo, me dava nervoso. Sempre fui workaholic e fui galgando posições melhores nas agências. Já estava em São Paulo, onde morei por 15 anos, quando me casei com uma mineira, por coincidência. Artista plástica e designer como eu. Em determinado momento, ela voltou para BH e eu vim junto. Nessa época, estava ganhando mais com ilustração e pintura do que com agência. Mais ou menos 60% da minha vida era custeada pelos trabalhos artísticos. Cheguei com um monte de aquarela e gravura. Fui um dos primeiros artistas a fazer site e colocar meus desenhos à venda. Paralelo a isso, aluguei um espaço que virou galeria-ateliê. Como não trabalhava mais em agência, tinha tempo livre e eu mesmo atendia os clientes. Nenhum artista fazia esse tipo de coisa na época. Pela minha vivência em agência, era natural para mim o próprio artista vender seu trabalho. Muito melhor que marchand ou galerista. Sempre acreditei muito na venda on-line, vi a internet nascer. Não que eu ache que a galeria de arte não tenha sua importância, mas sempre fui muito topetudo e resolvi fazer carreira solo.





O seu trabalho carrega referências do cordel. Isso tem a ver com a sua origem nordestina?

Até então, era ilustrador e fazia desenhos realistas. Não tinha um estilo próprio. Ficava enveredando por várias técnicas. Gostava muito de aquarela e gravura. Nas viagens, todo mundo tirava foto e eu não, sempre pintava os lugares, as cenas. Até hoje, levo meu caderninho para o bar e fico desenhando as pessoas, meio voyeur, e vou guardando. Já perdi muitos que mofaram, mas tenho mais de mil cadernos de desenhos guardados. Quando voltei para BH, tinha muita coisa inspirada no cordel, a maioria serigrafia. Tinha feito pós-graduação em gravura e impressão na Central Saint Martins, em Londres, e a minha tese era sobre o movimento cordelista armorial. Escolhi pela minha origem, sim. Meu pai gostava de ir à feira de Caruaru, em Pernambuco, e comprava cordel de todo mundo. Chegava em casa com aquele tanto de desenhos, às vezes repetidos, só mudava a cor. Eu adorava, ficava lendo tudo. Depois, fui entender que o movimento cordelista tem inspiração no realismo fantástico. Ariano Suassuna é um grande expoente. A nossa família era vizinha da casa dele, em Recife. Cheguei a vê-lo algumas vezes, sentado numa cadeira de balanço, mas nunca chegava perto, tinha medo. Sempre gostei do traço preto marcado e até hoje isso está muito presente no meu trabalho.





Quando você começou a pintar muros?

Pintava as paredes de casa quando era pequeno e sempre pintei as paredes dos meus ateliês para decorar. Ainda não trabalhava com spray. O Paulo Pederneiras viu a pintura no muro do meu ateliê, no Sion, e falou que queria pintar o prédio todo do Grupo Corpo. Na hora, arregalei os olhos, nunca tinha feito isso na vida, mas não falei nada. Muito topetudo, aceitei. Como sempre na vida, quando tenho um desafio, vou pesquisar para saber como executar. Fiz na cara e na coragem. Pintei tudo na trincha, eu e um ajudante. Gastamos 40 dias. Queria mostrar um balé dos animais, vegetais e dos homens. Que todos estivessem em harmonia, como se fosse uma dança. Fiz em preto, branco e laranja. Isso vem da gravura, uma coisa bem minimalista, não gostava de muitas cores. O prédio do Grupo Corpo foi um marco na minha carreira e na cidade. Não existia nada disso até então. A arte de rua era marginalizada e os grafiteiros faziam tudo escondido, à noite, embaixo do viaduto. Logo depois, fui convidado pela prefeitura para fazer a mesma coisa no CentoeQuatro, onde teria o Fórum Internacional de Dança (FID). O prédio estava todo pichado. O pessoal ia pintando de branco e eu ia pintando atrás, usando os mesmos andaimes deles. Minha inspiração veio muito da peça “Romeu e Julieta”, do Grupo Galpão. Lá tinha uma bailarina em cima de um elefante com um guarda-chuva de bolinhas roxas e um bailarino com a perna alongada parecendo perna de pau. Tinha também uma sereia com cauda de flor de lótus voando e puxando pela mão outra sereia meio mergulhada no asfalto. Pintei tudo no pincel, em 30 dias. Até hoje as pessoas comentam sobre esses desenhos, mesmo não estando mais lá.





Como você se sente colorindo a cidade com os seus desenhos?

Isso para mim é muito gratificante. Não tem nada melhor para um artista do que ser reconhecido pelo seu trabalho, ainda mais quando não precisa nem assinar.





Qual é o seu trabalho mais recente em BH?

Acabei de pintar uma casa de três andares no Santa Lúcia, onde vai ser um coworking. Como lá a temática é feminina, fiz um fundo azul-turquesa com vários flamingos voando e uma mulher com o cabelão característico. Essa figura feminina surgiu quando pintei a fachada do Grupo Corpo. Fui ver uma peça com o Paulo Pederneiras e me marcou muito uma cena em que a bailarina rodava o cabelo. Aquilo ficou na minha cabeça. As sereias do CentroeQuatro também tinham cabelão e isso nunca mais saiu da minha vida. Sempre gostei muito do mundo feminino.





Você começou com desenhos só em preto e branco e hoje suas obras são bem coloridas. Como é a sua relação com as cores?

As minhas obras são coloridas, mas as pessoas continuam brancas. Mantive uma fidelidade ao cordelismo. Outro dia, uma pessoa me acusou de racismo, mas não tem nada a ver. Meu estilo é assim. Cordel só tem uma cor, a preta, e o fundo do papel é branco. Gosto de cores vivas para fazer contraponto ao preto e branco. Ultimamente, tenho feito trabalhos diferentes, como uma série de pinturas com ipês de BH, onde uso menos preto. Ficar preso a um estilo é bobagem. Faço muita aquarela, que são bem diferentes dos grafites. A técnica dita muito o que fazer. Todos os pintores tiveram variação de estilo. Picasso teve a fase do azul, depois do cubismo. Acho um erro grande sempre querer fazer tudo igual. Na academia, fala-se em maneirismo. Artista tem o direito de se reinventar, de não fazer sempre o mesmo.





Em qual fase você está?

Acho que estou sempre numa fase de transição, entre uma coisa e outra. Tenho muito do universo feminino, o onírico sempre vai existir, mas sempre estou pintando coisas diferentes. Vida de artista é sempre essa, tentando se reinventar e se conectar com coisas que nunca fez. Estou numa fase de esculturas de parede em MDF cortadas a laser e pintadas a mão. A primeira série se chama “Fluidez dos sentimentos”. Então, para falar disso, não pode ser nada quadrado ou retângulo. Tudo é muito orgânico. Depois podem vir esculturas em 3D. Os desafios sempre me levam a resultados diferentes. Isso para um artista é muito bom. Meu maior prazer é me desafiar.





Seu trabalho está em papéis, telas, paredes, muros, prédios, esculturas e até postes. Qual superfície você ainda tem vontade de pintar?

Sempre gosto de fazer coisas fora do lugar-comum. Tinha vontade de pintar o Cristo Redentor. Lógico que faria uma coisa ligada ao cristianismo. Não faria nada profano, até porque respeito muito as religiões e sou um cara ligado à espiritualidade. Uma vez, fiz um trabalho que me emocionou muito. Eram os 14 passos da via-crúcis de Jesus em aquarela. Me emocionei tanto que falei para o cliente: ‘Algumas dessas aguadas são minhas lágrimas’. Pintava e as lágrimas iam pingando na tinta. Talvez seria interessante fazer a via-crúcis no Cristo Redentor, da base até chegar ao coração dele.





O que o faz se levantar todos os dias e pintar?

Tenho muita necessidade de produzir e de deixar um legado. Acordo com muitas ideias, já levanto da cama pronto para pintar. Pinto até sonhando. O que me move é a paixão. Isso é meio clichê, mas não dá para ter uma resposta diferente. A partir do momento em que levantar for pintar para ganhar dinheiro, acho que morri para a arte. É algo romântico, poucas pessoas entendem, mas essa é a verdade.





Sobre o futuro, o que você pensa?

Quando você vai ficando mais velho, vai pensando mais no futuro. Não pensava muito, hoje penso. Meu objetivo é morrer trabalhando, de preferência com pincel na mão. Até lá, quero ter saúde para trabalhar. Estou pronto para desafios. Outro dia, vi uma matéria falando que o Mato Grosso tem o maior silo de soja do mundo e fiquei com vontade de pintar esse silo. Seria maravilhoso contar a história da agricultura, do povo brasileiro, dos escravos, indígenas.





BH é o lugar onde você quer envelhecer?

Tenho vontade de sair, mas ainda não sei para onde. Talvez voltar para São Paulo. Meus filhos estão na fase da adolescência, então minha presença contínua na vida deles é importante. Quando eles começarem a fazer faculdade, vou ficar mais livre para ir para outros lugares.