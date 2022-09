Jornada pelo mundo

(foto: King&Joe/divulgação)







A King&Joe nasceu em 2013 com o sonho de atender ao mercado multimarcas de moda masculina no Brasil, com o desejo de levar o estilo carioca e a alma de um explorador para todos os clientes. Com o passar dos anos, a implementação de processos de profissionalização garantiu um crescimento saudável, e mostrou a necessidade da criação de novas linhas de produtos e comportamento de uso, para atender melhor ao crescimento, já orgânico, nos pontos de venda. Foi esse processo de crescimento que deu início às transformações necessárias para o que hoje constrói o futuro da label.

Embora a King&Joe tenha suas raízes na costa carioca, a visão e os objetivos de seus fundadores os forçaram a incorporar a multicultura nacional e internacional, moldando uma personalidade, inventando e criando um novo modelo mental que abre mão de uma postura cômoda e simplista.

(foto: King&Joe/divulgação)

Segundo os diretores, nessa primeira década de vida, “o que eternizou para nós foi cada segundo, em cada lugar e com cada pessoa de cada tribo, nos 15 países por onde passamos. Somos exploradores nesse mundo, nossa construção se deu nisso, somos livres para nos transformar”, disseram.

(foto: King&Joe/divulgação)

É com base em todas as viagens que já fizeram que controem suas coleções. Cada uma recebe o nome do país que inspirou as criações das peças. Pode-se dizer que a King&Joe tem um portfolio extenso de coleções internacionais. Para o verão 2023, a proposta é lançar várias coleções cápsula, de forma que os homens tenham sempre novos modelos para usar, tendência que já é constante na moda feminina e vem se firmando no universo masculino.

A primeira a ser lançada é a coleção Uruguay, que traz uma visão da moda do Sul da América Latina, onde os ventos apontam em uma nova direção. Pela costa charrua, a jornada da marca percorre o território de um povo que se estabelece entre os mais desenvolvidos do continente.

Os tons acompanham a fria e impactante beleza natural. Os cenários são um estímulo a um propósito de vida inspirador, deixando claro que é preciso viver cada momento intensamente porque a vida é uma só. É preciso se preparar para fazer esse percurso, sabendo que tudo depende das nossas escolhas, da nossa sabedoria, de nossa capacidade para atribuir valor às infinitas possibilidades que temos.