PATROCÍNIOS USIMINAS

A Usiminas lançou edital de patrocínios para projetos incentivados. O edital vai selecionar iniciativas aprovadas em mecanismos de incentivo Fiscal Federal e de Minas Gerais, para serem executadas ao longo do próximo ano, em suas localidades de atuação. Os interessados em participar devem acessar o site edital.usiminas.com para fazer a inscrição do projeto. Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora Corporativa de Comunicação e Responsabilidade Social da Usiminas, destaca que no ano em que a companhia completa 60 anos, a intenção é avançar com os objetivos da Agenda ESG, no social. Os focos de atuação serão cultura e o patrimônio, esporte e saúde e comunidades sustentáveis. O prazo para a inscrição vai até 14 de outubro e o resultado será divulgado em dezembro. O processo de análise segue o mesmo formato criado no ano passado. Além da análise técnica da equipe Usiminas haverá a participação de representantes da sociedade civil no processo de escolha das ações a serem realizadas.





COMUNICAÇÃO

A Usiminas também está entre as três empresas brasileiras do ramo da siderurgia e metalurgia que melhor se comunicam com os jornalistas. O apontamento está na 12ª Pesquisa Empresas que Melhor se Comunicam com os Jornalistas, promovida pela Plataforma Negócios da Comunicação e pelo Centro de Estudos da Comunicação (Cecom) em 2022. A iniciativa reconhece a qualidade do relacionamento que marcas de 30 setores econômicos do país mantêm com a imprensa, valorizando a transparência e a manutenção da democracia, conforme o acesso, a disponibilização e a facilidade de apuração de informações. Auditada pela BDO Brazil, a pesquisa contou com a participação e o voto de 25 mil jornalistas. A cerimônia de premiação será realizada em novembro.





OUTUBRO ROSA

"Quem tem peito tem direito". É o tema da campanha do Instituto Avon pela conscientização sobre direitos de pacientes com câncer de mama. Por meio de conteúdos digitais e de um guia de bolso, a organização divulgará informações especializadas sobre o tema para orientar mulheres sobre os benefícios garantidos por lei para a prevenção, detecção e tratamento de uma das doenças que mais atinge a população feminina no Brasil. A ação também contará com uma carreta de mamografia para exames gratuitos. A Lei dos 30 Dias (nº 13.896/2019), que determina que, em caso de suspeita da doença, exames de diagnóstico devem ser realizados em até 30 dias, e a Lei dos 60 Dias (nº 12.732/12), que garante à pacientes o início do processo terapêutico em até 60 dias a contar da data de confirmação do diagnóstico, serão intensamente divulgadas. Para ter acesso ao guia de bolso e a outras informações use o Ligue Câncer: 0800 773 1666.





VALE NO ESPORTE

A Vale concentrou cerca de 20% do total investido via Lei Federal de Incentivo ao Esporte em 2021, de acordo com relatório divulgado pela agência Attitude Esportiva. Segundo o levantamento, a mineradora lidera a lista de patrocinadores, com investimento de R$ 104 milhões, valor que ultrapassa a soma dos aportes dos outros 27 maiores patrocinadores. Uma das iniciativas patrocinadas pela Vale com recursos incentivados é o novo polo do Instituto Reação em Belo Horizonte, inaugurado no início de setembro. O projeto social e esportivo, que tem o judoca e medalhista olímpico Flávio Canto como um dos fundadores, tem a expectativa de atender 240 jovens na capital mineira.





HEROÍNAS DO GAMER

Apesar de ser maioria no universo gamer, o número de mulheres que participam das competições. De acordo com a pesquisa Game Brasil (PGB), o número de mulheres gamers vem caindo com os anos, passando de 54% em 2020 para 51% em 2022. Com objetivo criar um ecossistema de ações que contribuam para aumentar o protagonismo das mulheres no segmento, o Boticário lança o projeto "Heroínas do Game". A iniciativa conta com diversas ações, entre elas o primeiro campeonato da marca, a Taça das Implacáveis, focada em CS:GO (Counter Strike-GO) e criada em parceria com a Gamers Club, além de um canal exclusivo no Discord com o propósito de conectar mulheres para trocar experiências e conversas. A campanha Heroínas do Game traz a história de mulheres que vem conquistando espaço no cenário para inspirar outras jogadoras e tem como mote "Quando uma heroína cresce, milhões nascem. Seu protagonismo inspira. Jogue!".





NA PALMA DA MÃO

Maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo será acompanhada de diversas formas. Mas os aplicativos esportivos viraram febre. 46% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos pelo celular. Segundo a pesquisa da Digital Turbine, empresa de tecnologia, os apps esportivos ganham destaque com a chegada da Copa: 69% da população pretende utilizar seus smartphones para navegar em aplicativos de esporte durante o torneio. Assim como, 46% dos entrevistados, disseram que investem mais tempo em apps de jogos esportivos durante estes eventos futebolísticos, a pesquisa mostrou também que 48,25% dos entrevistados acompanham assuntos relacionados ao futebol pelas mídias sociais, sendo 45,61% via streaming e 35,09% por meio de apps. Pico nos jogos: 45,61% utilizam seus smartphones durante o jogo, 42,98% antes e 11,40% depois da partida.





PUBLICIDADE

Os anúncios têm um papel importantíssimo e acabam atraindo mais atenção dos consumidores. 72% dos entrevistados afirmaram que são atraídos por anúncios ao vivo. Sob o mesmo ponto de vista, 43% dos brasileiros gostam de ver em seus anúncios cupons de descontos, enquanto 16% optam por jogos gratuitos. Desta forma, a publicidade terá papel cada vez maior para atrair o público que curte a Copa do Mundo, tendo em vista que 30% dos brasileiros afirmaram que é muito provável que considerem comprar um produto que viram anunciado.





VIVA ARTE

Sucesso em 2021, o Viva Arte Festival - grande celebração da cultura nova-limense - iniciou sua segunda edição sexta-feira com novidades. Serão 250 artistas da dança, literatura, teatro e música com apresentações gratuitas em diversos pontos de Nova Lima, realizado pela prefeitura. O projeto era on-line e passa a ser presencial no Teatro Municipal, em Honório Bicalho, no Jardim Canadá e na área central, o que possibilita à população acompanhar de perto as performances dos artistas. A programação tem início com o Viva Arte Música, que será realizado em Honório Bicalho (até este domingo), no Jardim Canadá (7, 8 e 9/10) e no Centro (14, 15 e 16/10), com a apresentação de 77 projetos musicais. Além do Viva Arte Música, o festival contempla o Viva Arte Cênicas, Dança e Literatura, de 20 a 29 de outubro, no Teatro Municipal, com 17 apresentações gratuitas de artistas locais que terão sua grade de programação divulgada em breve. A programação completa está no site novalima.mg.gov.br e ou no Instagram @culturanovalima.