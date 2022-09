STB discute projetos futuro em encontro com afiliadas

De acordo com José Roberto Maciel, CEO do SBT, não seria possível a emissora estar presente em quase todo o país em suas afiliadas (foto: STBNews/Reprodução )



"O SBT é aquele que vibra, é aquele que leva alegria, que leva mensagem positiva, e é assim que a gente tem que contribuir via nosso conteúdo, via linha editorial, para ajudar que a gente resolva os problemas sociais que a gente tem aqui e lutar por um mercado mais justo e mais ético". O pensamento do presidente do SBT, José Roberto Maciel, CEO do Grupo Sílvio Santos, norteou o Encontro Rede SBT 2022, realizado no Sofitel Jequitimar, em Guarujá, no litoral de São Paulo. O evento reuniu acionistas e representantes das principais emissoras que compõem a rede do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), além de seus gestores, com propósito de troca de experiências, discussão de estratégias e de definições dos próximos projetos. A TV Alterosa foi representada pelo Diretor-Executivo Geraldo Teixeira da Costa Neto e pelo Diretor de Publicidade, Mario Neves. No total, 55 acionistas e representantes participam do encontro.

Na abertura do evento, José Roberto Maciel destacou também que não seria possível a emissora estar presente "em praticamente todos os lares brasileiros", como está, se não possuísse "uma rede tão bem estruturada, tão forte e tão presente em todos os estados, em todos os municípios, levando conteúdo de muita qualidade, sempre respeitando a questão da cultura local, da regionalidade, e passando uma mensagem sobre aquilo que o Brasil tem de melhor".

"O brasileiro quer que o conteúdo da televisão tenha relação com as suas necessidades e prioridades e, dessa forma, no Encontro Rede SBT 2022, o objetivo é melhorar a convergência em entendimento das emissoras sobre qual o desejo do espectador, pois quanto mais convergirem, mais forte será a rede, tendo em vista que os recursos financeiros para produzir conteúdo são finitos", complementa.





INFORMAÇÃO Ao todo, o SBT conta com 114 emissoras na rede, sendo 106 afiliadas e 8 regionais. A rede está presente em 4.889 municípios brasileiros, chegando a 97,5% dos domicílios com tv. Um dos pilares do Sistema Brasileiro de Televisão, reforçou Maciel, é a informação e, em sua visão, ele não teria a força atual se a preocupação editorial variasse entre os integrantes da rede. "O nosso jornalismo sempre primou pela questão da imparcialidade, da pluralidade, de ouvir os dois lados e um princípio que eu gosto muito, que é o pessimismo dispensável. A gente leva através do nosso jornalismo, em todas as regiões do Brasil, uma informação relevante, uma informação necessária e, acima de tudo, uma informação isenta. Aquela onde o teu espectador, pela tua consciência, pelos seus valores, pelo seu entendimento, forma a sua opinião. E não uma emissora que tenta forçar opinião em cima do espectador", pontua.





RELEVÂNCIA Maciel enfatizou que, para o SBT existir, é necessário conteúdo relevante e de qualidade e instigou os acionistas, representantes e gestores a manterem uma reflexão constante sobre como otimizar o conteúdo da TV para outras plataformas de distribuição. Segundo o CEO do SBT, atualmente, cada componente da rede está buscando uma iniciativa própria para fazer a otimização para outras plataformas, mas é necessário "encontrar uma que seja viável para todos".





O CEO observa que hoje há mais pessoas consumindo conteúdo nos dispositivos portáteis do que na televisão, mas é preciso ver como manter a relevância na TV e, ao mesmo tempo, conversar com o espectador fora dela. "O SBT terá que conseguir estar presente em qualquer tela, de qualquer forma, em qualquer momento, e para qualquer uma delas o desafio de você conseguir fazer chegar o conteúdo com qualidade muda". Entre as iniciativas já disponíveis estão a TV ZYN, o SBT Games o SBT Sports e o SBT News.





QUALIDADE Por sua vez, Renata Abravanel, presidente do conselho do Grupo Silvio Santos, destacou que "assim como nas artes, eu acredito que na comunicação cada mídia tem o seu lugar, cada veículo, cada plataforma depende daquela estratégia de comunicação, qual é a mensagem que você quer passar, qual o objetivo que você vai estar querendo atingir, e o não linear é só mais um complemento em toda uma estratégia de comunicação".

Para ela, o encontro foi uma oportunidade de os participantes descobrir novas oportunidades proporcionadas pela distribuição não linear de conteúdo. Que o importante é, no momento em que o espectador lhe der atenção, inspirá-lo para transformar. E acrescentou: "O SBT não quer ter todo o tempo dos espectadores, até porque a vida não é só estar na frente de uma tela; mas desejamos ter tempo de qualidade".

