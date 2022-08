Alegria no verão

(foto: henrique chaves/divulgação)







Tendo como base para a inspiração a música “Alegria, alegria”, de Caetano Veloso, mais precisamente o verso “os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou... Por que não, por que não?”, Valéria Lemos e sua equipe criativa criaram a coleção verão 2023 da Essenciale.

A marca faz das flores o seu mais forte refrão e se estampa de girassóis e margaridas para a estação mais quente do ano. Outras estampas criadas para compor a coleção são galhos de flores, flores em meio aos cashmere, jogando com um composê com a imagem em tamanhos diferentes, e o poá vermelho no fundo branco. O linho cru com listras largas em tom mais escuro é outra opção de padronagem. Reinventaram bordados, relevos e texturas, padronagens lúdicas para enriquecer a modelagem primorosa, que é o DNA da label.

Na cartela de cores, a predominância de tons refrescantes, como o verde lima, amarelo e tangerina, acqua e azul-piscina, para pulsar o coração e fazer a alma vibrar como a energia solar. E não abandona o branco, que sempre é o queridinho da época. O nude também está presente.

Modelagens fluidas e alfaiataria tecem os shapes da nova estação. Enfatiza o feminino, o movimento e a expressão. A elegância se ressalta na leveza da cambraia e no voil de algodão. Um trabalho que chama a atenção é o tecido que produziram com o formato de cashmere, com entremeios vazados, como se fosse um trabalho de rechilieu. Outra padronagem nessa mesma proposta traz semicírculos em pequenas flores. Esse tecido foi usado em camisas, túnicas, vestidos e saias. Por falar em vestidos e saias, a Essenciale abusou de modelos simples, charmosos, confortáveis, elegantes e variados no que diz respeito às mangas e decotes. Os comprimentos são predominantemente abaixo do joelho, mas a marca não abriu mão dos longos e algumas saias curtas. As calças chamam a atenção pela elegância e qualidade da alfaiataria. Shorts, bermudas, blusas, camisas, tops e blazers completam a coleção, que abre um grande leque de opções de produção.

Segundo Valéria, ela buscou inspiração na simplicidade de uma “estrela, que enche o céu de beleza quando a noite faz clarão”. E reforça que a proposta é levar e exaltar a felicidade como o caminho, de forma descompromissada, sem se preocupar com o destino, apenas vivendo o que vier no próximo verão.