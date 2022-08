Livre, leve e solta

(foto: manoock/divulgação)







A marca paulista Manoock lançou a coleção primavera-verão 2023, Liberté, que propõe a liberdade do vestir, ser e estar, onde e como quiser. Ela oferece uma experiência pautada na tranquilidade e transparência de forma simples. Inspirando um estilo de vida confortável, livre, descomplicado e versátil.

O verão 2023 da grife traz pitadas das principais tendências da temporada: cores intensas, shapes fluidos, estampas abstratas e materiais naturais que recorrem de uma estética contemporânea, simple chic e descontraída.

(foto: manoock/divulgação) (foto: manoock/divulgação)

A sofisticação aparece nas matérias-primas e acabamentos: misturas de linhos, toques de lurex, malhas de tricô trabalhadas, fluity, crepe de chine e nos tecidos tecnológicos. O casual chic da marca é elevado na alfaiataria, que aparece em bases leves, mais despojadas. A natureza nunca fica de fora, com referências de estamparia em folhagens abstratas e paleta em tons naturais e com uma dose bem grande de otimismo nas referências praianas.

“A liberdade da mulher em se vestir é nossa prioridade para essa temporada” afirma o diretor- executivo, Pedro Videira.

(foto: manoock/divulgação)





INÍCIO Criada para mulheres naturalmente sofisticadas, a Manoock uniu a paixão dos irmãos Ricardo e Ronaldo pela moda e pelo universo têxtil. Ronaldo decidiu começar a desenvolver fios em tricô, a produzir peças diversas e contou com Ricardo para vendê-las de porta em porta. O sucesso dessa união resultou na primeira loja Manoock, em São Paulo. O sucesso da marca foi tanto que os irmãos abriram uma fábrica na capital paulista totalmente especializada em tricô, e contaram com a ajuda do outro irmão, o Roberto, para ampliar a gama de produtos. Tendo o tricô como carro-chefe da marca, a Manoock continua alçando voos ainda maiores. A fábrica funcionou por 20 anos, e a marca segue crescendo por mais de 30 anos. A grife segue com a proposta de produzir peças que priorizem o conforto, a beleza feminina e a qualidade.