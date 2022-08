Arte à mesa

(foto: Thaís Mor Atelier/Divulgação)







Uma tela em branco. É assim que Thaís Mor enxerga a cerâmica. A artista diz que escolheu esta superfície para expressar o seu trabalho de pintura. Tanto que se define mais como pintora do que ceramista. Há alguns anos, ela vem inovando ao levar para as peças desenhos, palavras e muitas cores. É como se estivesse pintando um quadro. “Sempre tiro a cerâmica do lugar dela, vou além do que se costuma fazer com o material. Penso no objeto e na história”, destaca.

Da porcelana para a cerâmica: além de pintar, Thaís Mor queria definir a forma das peças (foto: Isadora Fonseca/Divulgação)

Logo cedo, Thaís teve certeza de que queria ser artista. Nascida em Nova Lima, ela cresceu vendo a mãe pintar quadros e, dos 11 aos 17 anos, fez curso de pintura de porcelana. “Tinha aulas com aquele tanto de senhorinhas, que pintavam pássaros, desenhos chineses, casario e aprendi todas as técnicas.” Formada em design gráfico e publicidade, Thaís trabalhou por 15 anos em departamentos de criação de agências. Participou de projetos variados, mas nunca negou que sua paixão eram as artes plásticas.

(foto: Sylvie Moyen/Divulgação)

Em 2015, quando abriu o ateliê, Thaís só trabalhava com porcelana pintada. Mas logo foi estudar cerâmica na Escola Guignard. Além de pintar, queria criar a forma das peças. “Com a cerâmica, consigo pensar no produto como um todo, desde a modelagem até a estampa, além de criar coleções.”

(foto: Paula Dias/Divulgação)

Nem de longe passou pela sua cabeça que a primeira coleção já seria um “estouro” e faria seu trabalho ser reconhecido até hoje. “Não tinha noção do quanto estava inovando.”

Tudo começou com os traços que Thaís insistia em desenhar. Até que uma amiga, engenheira ambiental, enxergou naquela pintura a flor sempre-viva, que só existe no cerrado. A partir desse insight, ela acrescentou bolinhas para representar os miolos e criou a coleção “Sempre-vivas do cerrado”, com pratos, copo e bule. Inicialmente, as peças combinavam linhas pretas com fundos em azul e rosa. Atualmente, estão disponíveis apenas no verde e com exclusividade para a loja do Inhotim.

Hoje, Thaís entende que as cores têm muita participação nisso. As pessoas não estavam acostumadas a ver cerâmica colorida. Mas, para ela, que começou na pintura, misturar cores é intuitivo.

(foto: Isadora Fonseca/Divulgação)

Uma das coleções, a Soul das cores, mostra o colorido do Brasil em personagens com características diferentes. Os desenhos pintados a mão fazem uma homenagem à miscigenação brasileira. Segundo a artista, muito da sua inspiração vem de observar as pessoas. “Gosto muito de conversar com os meus clientes, seja criança ou velho, tradicional ou vanguardista. Todo mundo me inspira, as diferenças me inspiram. Acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar.”

Além das cores, Thaís leva para a cerâmica letras, que formam palavras, que formam frases. Os copos lagoinha da coleção Cura deram ainda mais visibilidade ao ateliê justamente pelos escritos. Nas bordas, estão gravadas palavras pensadas para inspirar o dia a dia das pessoas. É um convite para “tomar” doses de coragem, amor, alegria, saúde etc. Porta-guardanapos e vasos seguem a mesma proposta.

Quando a artista criou essa coleção, ninguém imaginava que uma pandemia estava por vir. Coincidência ou destino, as cerâmicas escritas viraram um alento no período sem encontros. Isoladas, as pessoas presenteavam amigos e parentes com peças que representavam, através das palavras, o desejo de dias melhores. “O ateliê é isto: mais do que produto, mais do que arte, queremos contar histórias e conectar pessoas com objetos que tenham sentido.”

Thaís se distancia ainda mais do comum ao criar peças “quebradas” e propositalmente sem algum pedaço. Para chegar à coleção Manual do amor, lançada este ano, ela se inspirou na técnica japonesa de nome kintsugi, que reconstrói cerâmicas com emendas em ouro. Mas sua proposta é diferente. “A filosofia dessa arte é mostrar as cicatrizes, mas na minha coleção quero mostrar o trauma. Vamos levar brilho para a ferida, que ainda está aberta e dolorida.”

A ideia partiu de um intenso processo, durante e pós-pandemia, de questionar a busca pela perfeição. A artista passou a observar que essas “feridas” estavam muito à mostra nesse período e, em vez de esconder, propôs: “Vamos assumir que somos imperfeitos”.





EFEITO Essa coleção também ressignifica peças que, até então, eram descartadas. “Quem trabalha com cerâmica tem perda todo dia, porque as peças que vão ao forno podem rachar. Queria transformar defeito em efeito”, justifica. No fim das contas, muitos “defeitos” foram provocados. O ouro fundido que escorre pela borda, o buraco que fica bem no meio do prato. “Vamos olhar para isso e seguir na imperfeição. Vamos assumir essa nossa humanidade e está tudo bem”, reflete.

Os objetos dessa coleção exibem frases que provocam mais reflexões. Entre elas, “Somos o belo na imperfeição” e “Mesmo com a quebra, é um corpo com alma”. Nesse mergulho criativo, que envolve sentimentos e intuição, nenhuma peça fica igual à outra, tanto que nem são catalogadas.

No ateliê, o objetivo é sempre unir beleza e funcionalidade. Por isso, Thaís entende que seu trabalho tem um pouco de artesanato, design e arte. “Por que faço peças utilitárias? Para tirar a arte daquele lugar contemplativo, de ficar pendurada na parede. Quero levar a arte para o dia a dia das pessoas.” Outra característica das suas criações é a versatilidade. O copo lagoinha pode virar vaso de planta, porta-pincel de maquiagem, porta-lápis e o que mais fizer sentido naquele lugar.

Criar é um verbo onipresente na vida de Thaís. No caderno de croquis, ela vai anotando suas ideias, que surgem “sem parar”, e usa o ateliê como laboratório. Diz que deve ter umas 10 coleções para lançar. Seu desejo é de nunca estar na mesmice, sempre buscar desafios, inovação, o diferente. “Ainda estou simples nas formas, porque deixo o foco na pintura. Mas tenho vontade de ousar, de fazer coisas mais inusitadas”, compartilha.

A próxima coleção, que deve sair até o fim do ano, terá muitas cores e peças grandes, como travessas, a pedido dos clientes. Nada impede que um dia Thaís, que se enxerga mais como pintora do que ceramista, resolva levar a sua arte para tecidos, telas e outras superfícies.