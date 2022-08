Gerdau é a marca que mais cresce na mineração

O concurso vai acontecer no palco construído 100% com aço da Gerdau (foto: Guerdau/Divulgação)



A Gerdau, empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo, é a empresa que mais cresceu em valor (de marca) na categoria mineração, metais e minerais do ranking 2022 da consultoria Brand Finance. O valor de marca da Gerdau cresceu 82% este ano, levando a companhia a avançar 25 posições no ranking, passando do 60º para 35º lugar.





SOLIDEZ De acordo com a consultoria, a conquista se deve à visão de longo prazo da companhia, focada na diversificação de produto e serviços. "Este resultado é reflexo da transformação que a Gerdau vem passando, tornando-se uma organização ainda mais focada em pessoas, mais digital, inovadora, diversa e inclusiva, além de manter um sólido desempenho financeiro", afirma Pedro Torres, líder global de Comunicação Corporativa e Marca da Gerdau.

A Brand Finance é uma consultoria independente líder mundial em avaliação de marcas, que, anualmente, avalia 5.000 das maiores marcas do mundo e publica relatórios, classificando por setores e países. As 50 marcas de mineração, ferro e aço mais valiosas e fortes do mundo estão incluídas no ranking Brand Finance Mining, Metals & Minerals 50.

CONCURSO Ivete Sangalo, a artista que mais pisou no Palco Mundo do Rock in Rio, é a embaixadora do concurso musical "Gerdau, me leva pro Rio!," que vai levar duas bandas independentes das cidades onde a Gerdau produz aço para tocar em um palco emblemático da empresa no Rio de Janeiro (RJ) durante o Rock in Rio Brasil 2022.

"Fico muito feliz em estar junto à Gerdau mais uma vez para fazermos o bem. É uma grande satisfação fazer parte de uma iniciativa que valoriza nossa música, nossa cultura e que abrirá portas para novos talentos de várias regiões do Brasil. Acredito que é uma ação muito importante para termos a nossa cultura valorizada", destaca Ivete Sangalo. Vale lembrar que esta edição terá o maior Palco Mundo da história, sendo produzido 100% com aço reciclável da Gerdau.





INSCRIÇÕES: O prazo de inscrição termina no dia 18 de agosto, pelo site

https://www.gerdaumelevaprorio.com.br. Podem participar bandas independentes com até cinco integrantes em que pelo menos um dos músicos seja das cidades de Barão de Cocais, Congonhas, Divinópolis, Itabirito, Ouro Branco e Ouro Preto (MG); Caucaia e Maracanaú (CE); Araçariguama, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba (SP); Araucária (PR); Recife (PE); Charqueadas e Sapucaia do Sul (RS) e Rio de Janeiro (RJ). As duas bandas finalistas, que tocarão no Rio de Janeiro em setembro, serão anunciadas em 23 de agosto.