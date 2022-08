Campanha usa tragédia de Brumadinho como alerta

A campanha baseia-se na ideia de valorização da história de vida de cada vítima da tragédia de Brumadinho (foto: Reprodução/Site/Divulgação )



A campanha publicitária "Amanhã pode ser tarde" está no ar trazendo vídeos com fortes depoimentos de familiares de pessoas que perderam a vida no rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão da Vale S.A, no dia 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho. Os vídeos estão sendo divulgados nas redes sociais e canais do Projeto Legado de Brumadinho, Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, com o objetivo de servir de alerta para que tragédias como a que ocorreu em Brumadinho não aconteçam mais. São três peças publicitárias com testemunhos de familiares. A tragédia resultou na morte de 272 pessoas e a campanha traz a dimensão humana por trás do colapso da barragem.





ESTRATÉGIA Em sua primeira fase, a campanha exibe vídeos em que aparecem os depoimentos de uma mãe, uma irmã e um primo, respectivamente, de Priscila Elen Silva, 29 anos, Sirlei de Brito Ribeiro, 48 anos, e Flaviano Filho, 34 anos, mortos brutalmente em decorrência do rompimento do reservatório de rejeitos de mineração. A campanha deverá contar com a veiculação espontânea nas redes de veículos públicos e em emissoras privadas. Os cards das ações publicitárias foram divulgados nos canais do Projeto Legado de Brumadinho.

A segunda fase será em novembro, com novos depoimentos de parentes das vítimas. O mês é simbólico, pois marcará os 7 anos de outra tragédia na mineração - a de Mariana (rompimento da barragem da Samarco, uma joint venture da Vale e da BHP Billiton). A campanha será encerrada em janeiro de 2023, data em que já terão se passado quatro anos da maior tragédia trabalhista do País.

Das 272 mortes, 251 vítimas eram trabalhadores (130 empregados da Vale e 121 funcionários terceirizados) soterrados no dia da tragédia, considerada o maior acidente de trabalho da história brasileira, de acordo com o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais (MPT-MG) e a Justiça do Trabalho de MG. O número total de acidentes de trabalho no Brasil impressiona. Em 2021, 2.219 trabalhadores sofreram acidentes de trabalho no setor de mineração no Brasil, de acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Ao todo, em todos os setores econômicos, foram registrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 571 mil acidentes de trabalho no País no ano passado.





LINHA A campanha publicitária baseia-se na ideia de valorização da história de vida de cada vítima da tragédia, indo além dos números do rompimento da barragem. Com base em testemunhos reais, familiares contam, nos vídeos, histórias de afeto, falam do sentimento de tristeza pela perda dos parentes e da saudade dos entes queridos. Colhidos junto a integrantes da AVABRUM, os três vídeos começam com a impactante imagem do exato momento em que a enorme barragem, com cerca de 12 milhões de m³ de rejeitos de minério de ferro, entra em colapso, provocando uma onda de lama que causou um rastro de destruição em Brumadinho e região.

Segundo Lariza Squeff, diretora da LS Comunicação, que coordena as ações de comunicação e publicidade do Projeto, os três vídeos, de 47 segundos cada, "se baseiam na ideia do direito à memória das histórias das vítimas, além de servir de alerta sobre os danos existenciais causados em familiares e sobre os danos ambientais". A campanha segue a premissa do Projeto Legado de Brumadinho, de assegurar o direito à memória das histórias das vítimas, além de servir de alerta para que o descuido com a vida humana e com a segurança no trabalho não voltem a se repetir. Para assistir aos vídeos, basta acessar link https://www.youtube.com/c/ProjetoLegadodeBrumadinho/videos