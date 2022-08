SBT impõe nova goleada na concorrência com futebol

As transmissões esportivas do SBT, como o jogo Corinthians x Palmeiras, têm levado o SBT à "Glória Eterna" (foto: SBT/Reprodução)



O SBT marcou mais um golaço na vitória do Flamengo sobre o Corinthians (2 x 0), pela Copa Libertadores da América, no primeiro jogo das quartas de final entre as equipes na competição continental. O SBT chegou a picos incríveis no Ibope da Grande São Paulo. Por um bom tempo, a emissora roubou a liderança da TV Globo ao marcar média de 21,7 pontos na capital paulista, com pico de 25,6 e share de 32%. Em sua exibição completa, ficou em segundo lugar, mas consolidou o primeiro lugar da TV aberta por 41 minutos, período em que concorreu com a série nacional Filhas de Eva.





COMPARATIVO A liderança foi mantida no horário das 22h42 às 23h22, tornando-se o melhor jogo em audiência da temporada para a emissora de Silvio Santos. O tempo médio assistido aumentou 23% no comparativo com o jogo anterior. Na Grande São Paulo, a partida alcançou 2,7 milhões de lares e 3,4 milhões de pessoas. No confronto com Pantanal, o SBT alcançou 22,0 pontos de média, contra 29,5 da Globo. Contra Filhas de Eva, a virada: 28,1 x 17,0 favorável ao confronto da Libertadores. Os resultados foram 203% e 162% maiores, respectivamente, que o jogo anterior, exibido dia 7 de julho. No Rio de Janeiro, o jogo assegurou 1,8 milhão de lares e 2,3 milhões de pessoas, aumento de 101% e 108%, respectivamente, em relação ao confronto anterior.





NO CHINELO Quem mais saiu perdendo com o sucesso na noite foi a Record TV. O canal de Edir Macedo marcou média de 3 pontos no confronto direito e amargou a terceira colocação durante toda a exibição do jogo.

Já o jogo entre Atlético e Palmeiras, que terminou empatado em 2 a 2, no Mineirão, quarta-feira, não teve transmissão em TV Aberta. Na próxima quarta e quinta-feira as equipes voltam a se enfrentar, com jogos no Maracanã, no Rio, e no Allianz Parque, em São Paulo. E, apesar de todas as estratégias montadas pelas concorrentes, pela importância dos jogos e qualidade das transmissões do SBT a expectativa é de nova goleada na disputa pela preferência dos telespectadores.