Verão elegante e fresh

A grife mineira Strass de Ana Paula Baptista Pereira, traz todas as cores do verão em uma coleção divertida, elegante, que transmite frescor e vai comemorar os 20 anos da marca, celebrando um momento de maturidade.

Ana Paula é quem coordena o estilo da marca, mas sempre teve um estilista de formação ao seu lado. Esta função, há mais de 13 anos, é ocupada pelo conhecido Eduardo Suppes, que soube captar com muita propriedade a essência da marca, da mulher Strass, a persona dessa mulher e em cima disso ele desenha a coleção e cabe à Ana Paula tirar o desenho do papel e dar vida a ele, e ela conta com mais duas estilistas que ficam na confecção ao seu lado, para o dia a dia, dando continuidade e extensão ao trabalho de Suppes.

clássica e versátil A moda Strass atende uma mulher que transita dos 27 aos 70 anos com muita naturalidade. Segundo a empresária, a mulher Strass é uma mulher que se cuida, que está no ápice da vida, feliz, concretizando sonhos, é ousada, clássica, versátil, multifacetada. Tem um compromisso com ela mesma de estar bem, que gosta de surpreender. O look Strass marca presença e arrebata olhares.

O corte, os shapes, a modelagem, os tecidos são escolhidos a dedo. A inspiração para o verão, apesar de seguir uma tendência, vem muito de alma e de apostas feitas entre Ana Paula e Eduardo, em cima de ideias, sem muito rigor, levando em conta o que dá certo, o que a cliente gosta e as pesquisas internacionais que eles fazem, tanto da moda quanto do street style. O verão vem alegre, com força para viver, é a dopamina dress, que chegou no inverno e continua no verão com tecidos mais fresh, com mais leveza e muitas aberturas. O estilo do verão Strass é uma roupa sexy com classe.

“O brilho chegou com tudo, está em seu ápice. Atualmente, as pessoas saem para jantar duarnte a semana com roupa de brilho, naturalmente”, comenta Ana Paula, que fez uma linha completa de modelos com paetê em calças, saias em vários comprimentos, blusas e com extensa cartela de cores.

Os tecidos que predominam na coleção são o linho, a tricoline, o jersey, viscose e viscolinho, anarruga, laise, tule elástico e o airflow, um tecido tecnológico com toque de viscose. O handmade vem com força em trabalho de crochê aplicado nas peças de tecido. Mangas bufantes e babados continuam e bordados nas mangas também. Na cartela de cores o limão, rosa, azul, lilás, branco, amarelo, laranja e o pink predominam. O verão terá seis lançamentos de coleções cápsulas, por ser uma estação mais longa.

História Strass

A Strass nasceu de uma forma despretensiosa. Ana Paula Baptista Pereira era psicóloga, mas desde jovem sempre criou moda. Ainda adolescente era frequentadora da Galeria do Ouvidor, onde comprava peças e mntava suas bijuterias, que chamavam a atenção. Era uma época em que era comum fazer roupas em costureira e os modelos, geralmente, era extraídos das revistas de referência, mas ela sempre mudava vários detalhes das suas peças, como mangas, decotes, bolsos etc. Mas bem antes disso, ainda criança, vivia um mundo de fantasia na casa de sua avó que gostava de costurar. “Ela costurava por prazer, era um hobby. Tinha uma sala de costura toda diferente, arrumada, com manequim, ela prendia na parede página de revista ou jornal do modelo que esta estava fazendo, ou o que ela via e gostava, e como sempre foi muito caprichosa e detalhista, colocava vários passadores e presilhas antigas, lindas, todas com strass. Parecia um mood board, como o que usamos em confecção. Eu ficava encantada e brincava ali, naquele universo que para mim era mágico. Isso fez parte do meu inspiracional”, relembra.





Mudança Depois de formada foi estagiar em uma multinacional, na área de RH, gostava muito do que fazia. Seu namorado era representante de várias marcas de roupas e sempre que podia, depois de seu trabalho, ia com ele nos clientes e fazia verdadeiras produções mostrando as peças e as vendas aumentavam bastante. Descobriu que gostava de trabalhar com moda, mas também percebeu que sempre queria mudar os modelos.

“Estava próximo de um carnaval e decidimos fazer uma coleção para o carnaval, uns shorts e umas blusas. Fui no Barro Preto e comprei várias peças de tecidos, e fui atrás de uma costureira. Há muitos anos minha sogra tinha tido uma confecção e indicou uma costureira antiga, que já estava aposentada. Fomos até ela. Lá descobrimos que precisaríamos de uma modelista. Ela indicou. Já estava em cima do carnaval. Não tínhamos nome da marca nem nada. Fizemos as roupas, colocamos apenas tamanho e oferecemos para os clientes dizendo que era uma nova marca. Vendemos tudo. Não sobrou uma peça e os lojistas queriam mais”, conta Ana Paula.

Assim nasceu a Strass, nome inspirado nas presilhas de sua avó e em dois passadores de cabelo que ela tinha, ainda adolescente, que sempre que usava se achava linda. Depois de algumas coleções os lojistas diziam que não queriam mais as outras marcas, só mesmo as roupas da Strass e a marca ganhou força, corpo e hoje ocupa um grande show room no Prado, vende para todos os estados brasileiros e já tem pontos de venda em alguns países.

Não precisa dizer que depois do sucesso de vendas do carnaval Ana Paula abandonou a psicologia e se tornou empresária ao lado do marido Breno, com o apoio do pai e a desaprovação da mãe. “Mas a psicologia foi muito importante na minha vida empresarial. O lado psicóloga fala muito alto aqui principalmente no lidar com o outro. A psicologia me preparou para ser empreendedora e trabalhar com moda. Me ajudou a escolher o meu caminho, me deu liberdade para ter essa flexibilidade e hoje, na empresa, me sinto totalmente preparada, inclusive emocionalmente”, ressalta. Breno é o diretor financeiro da empresa e Ana Paula responde pelo comercial e estilo, que é assinado há mais de 13 anos pelo competente estilista Eduardo Suppes. Completando 20 anos de Strass, a dupla criou uma empresa sólida que não se abalou nos dois anos críticos da pandemia.